Invasion de l'Ukraine, canicule, Eric Judor et Miyazaki : la Session de rattrapage

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la place de l'Europe dans ce conflit, l'omniprésence de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, le pourquoi du comment des rapports sociaux en podcast, une rencontre avec un humoriste spécialiste du comique de malaise et l'analyse d'une épidémie à travers les âges, la Grande Peste elle-même. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇 Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

Le zoom de la semaine : l'Ukraine envahie par la Russie

• Crédits : Aris Messinis - AFP

Vladimir Poutine a lancé, dans la nuit de mercredi à jeudi, une offensive militaire contre l’Ukraine. Depuis la révolution du Maïdan en 2014, motivée par un fort sentiment anti-russe, et l’annexion de la Crimée, l’Ukraine vivait dans un climat de guerre qui l’avait poussée à se préparer à affronter des hostilités venues de Moscou. A présent que celles-ci sont devenue une réalité, Volodymyr Zelensky peut-il repousser l’invasion seul, alors que l’Union européenne, dans une impasse diplomatique face à l’intransigeance du président de la Fédération de Russie, a annoncé qu’elle n’enverrait pas de troupes pour soutenir Kiev ? Et si, après les affrontements, le temps de la diplomatie venait à nouveau, sera-t-il seulement possible de faire confiance à l'homme fort du Kremlin ?

Guerre en Ukraine : que peut l’Europe ? 🔗 Cultures monde (58 min)

L'armée ukrainienne peut-elle faire face à l'invasion russe ? 🔗 Les Enjeux internationaux (16 min)

Guerre en Ukraine : histoire d'une nation menacée 🔗 L'invité(e) des matins (43 min)

Guerre en Ukraine : pourquoi la diplomatie a-t-elle échoué ? 🔗 Le Temps du débat (38 min)

C'est dans l'actu

• Crédits : JULIEN DE ROSA - AFP

📌 La bataille du buzz. En France, l'extrême droite essaie de faire émerger une "culture cool" en s'appropriant les codes du web. Par sa force de frappe inédite, cette stratégie numérique se démarque de celle des autres candidats à l'élection présidentielle. Son objectif ? Saturer les réseaux sociaux et l'espace médiatique afin de susciter la plus forte adhésion possible de l'électorat. (La Grande table idées, 33 min)

📌 25 ans après Dolly. Le 24 février 1997, on annonçait la naissance de la brebis Dolly, premier mammifère cloné. Depuis, cette technique se développe aux États-Unis et en Chine alors que l’Union européenne réglemente son usage. Questions scientifiques et éthiques se bousculent quant à l’intérêt des manipulations génétiques. (Le Temps du débat, 37 min)

📌 Macron à l'heure du bilan. La façon dont Emmanuel Macron a géré les nombreuses crises qui ont émaillé son mandat révèle un style de gouvernance : il s'est imposé comme un "monarque présidentiel". (L'Invité des matins, 17 min)

Les podcasts de la semaine

• Crédits : Anselme Calabrese - Radio France

Est-ce le comment du pourquoi ? Ou le pourquoi du comment ? Pourquoi perd-on sa vie à la gagner ? Pourquoi ne peut-on pas tout dire ? Et dans un tout autre registre, pourquoi la France était-elle si mal préparée à la canicule de 2003 ? Cette semaine, France Culture vous propose deux nouveaux podcasts, pour répondre aux "pourquoi" comme aux "comment".

❓ Le Pourquoi du comment : philo des rapports sociaux

Pourquoi quand on veut, on ne peut pas toujours ? Et pourquoi doit-on pouvoir parler de tout ? Avec pédagogie, Aïda N'Diaye aborde les questions philosophiques soulevées par les rapports sociaux que tout le monde se pose sans oser les formuler.

🔥 Mécaniques de la politique : Jean-François Mattei face à la canicule de 2003

Été 2003. La France connaît une canicule sans précédent, causant la mort de près de 15 000 personnes. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei livre son témoignage sur l’envers du décor des décisions politiques prises alors.

Une rencontre : Eric Judor, le comique du malaise

• Crédits : Disney

Le comédien Eric Judor est l'invité d'Arnaud Laporte, dans Affaires culturelles. Il revient sur quelques moments marquants de sa vie, de ses films et de ses séries, dont la dernière, "Week-end family", qui débutera en mars prochain sur Disney . Et confie espérer trouver enfin son "timing avec le public" : "Quand je fais des trucs que je pense être aboutis et réussis, comme Platane ou Problemos, ça fait un bide, et trois ou quatre ans plus tard, ça devient un succès d’estime, puis un succès public. Il est temps que je comprenne le public et qu’il me comprenne !"

🔗 Éric Judor : "Chang m'a dégoûté"

Il est temps...

• Crédits : Studio Ghibli // Wild Bunch

Vous avez 3️⃣ min...

L'enfer des notifications. Sartre s'est trompé : l'enfer, ce ne sont pas les autres, ce sont les notifications. (Carnet de philo)

Vous avez 6️⃣ min...

Redécouvrir les plantes sauvages. Thomas Ferrand, metteur en scène et chercheur en botanique, nous encourage à porter attention aux mauvaises herbes qui poussent sur le pas de nos portes. (Affaire en cours)

Vous avez 1️⃣ heure...

Philosopher avec Chihiro. Pour suivre Chihiro, il faut accepter de se perdre au beau milieu d'une forêt. Comme Descartes, comme Dante, et comme tous ceux qui savent que c'est de l'errance que naissent les meilleures expériences. (Les Chemins de la philosophie)

Vous avez 4️⃣ heures !

La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Redécouvrez l'épopée meurtrière de cette épidémie médiévale, pour tenter de comprendre comment et dans quelle mesure la grande peste a marqué une population et son temps. (LSD, La Série documentaire)

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. Et puisque c'est le week-end, il est temps de s'évader. On se quitte donc sur deux histoires d'évasions - mais un peu plus rocambolesques qu'une escapade dans la nature - en accompagnant Hans, 6 ans, qui décide d'embarquer dans un train pour Lyon sur un coup de tête, et François Troukens, qui fut en cavale pendant 8 ans après braqué un fourgon. A la semaine prochaine !