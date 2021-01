Invasion du Capitole, inceste, astrologie et Jacques Prévert : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Impossible de ne pas être sidérés, cette semaine, devant les folles images du Capitole, à Washington D.C., envahi par les partisans de Donald Trump. Alors que le Congrès devait avaliser officiellement la victoire du démocrate Joe Biden, les partisans de Donald Trump, blancs suprémacistes et néo-nazis en tête, ont pris d'assaut le temple du pouvoir législatif aux Etats-Unis. Cet événement, qui s'est soldé par la mort d'un policier et de quatre autres personnes, marquera-t-il la fin politique de Donald Trump ? Cet ultime baroud d'honneur, qu'il a fortement encouragé en appelant ses partisans à s'opposer au "vol de l'élection", a en tout cas valu à l'actuel des président des Etats-Unis une condamnation ferme de la presse américaine, qui l'a unanimement invité à concéder sa défaite, voire à démissionner. Dans la foulée, les réseaux sociaux ont pris leurs responsabilités en le bannissant de leurs plateformes, temporairement pour Twitter, et jusqu'à la fin de son mandat pour Facebook. Donald Trump, qui n'est jamais parvenu à prouver une quelconque fraude lors de l'élection présidentielle, est-il pour autant isolé ? Si de nombreux Républicains ont saisi l'occasion pour s'opposer, une bonne fois pour toute, à leur leader, rien n'est moins sûr : "Les personnes que l’on a vues hier demeureront Trumpistes au-delà de Trump. C’est un mouvement qui ne disparaîtra pas, il transcende les élus qui l’incarnent aujourd’hui", rappelle l'historien des Etats-Unis Romain Huret. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Inceste, l'"effarante impunité". Le livre de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père le politologue Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau, est sorti le 7 janvier dernier. Cette histoire met en lumière les mécanismes de l’inceste, sujet tabou mais dont la réalité touche l’ensemble des couches de la société en France. (L'Invité(e) des Matins, 40 min)

Covid-19, les nouveaux mutants. Après le variant du Royaume-Uni mis au jour en décembre, le variant sud-africain du Sars-CoV-2 fait l’objet de toute l’attention des scientifiques. Comment le virus mute-t-il ? Et les variants sont-ils plus dangereux ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Mineur de fonds. Plus de 30 000 dollars au passage de la nouvelle année : un record historique pour la star des cryptomonnaies, le Bitcoin. Entre spéculation et valeur-refuge, les mineurs ont-ils fini par trouver l’or numérique ? (Le Journal de l'éco, 5 min)

Travailler de loin. En mars 2020, il concernait 3 % à peine de la population active en France. Aujourd'hui, il s'est invité dans la vie de près de 40 % des salariés en France. Entre autonomie retrouvée et risque d’exclusion du côté des salariés, entre volonté de contrôle et perspectives d’économies chez les employeurs, où en est le désir de télétravail en ce début d’année 2021 ? (Le Temps du débat, 48 min)

APPRENDRE

Retour vers le futur. Plus que prophétique, l'art de la divination, de l'Antiquité romaine à la Renaissance, apporte réconfort et apaisement face à l'inconnu. Il offre légitimation et approbation divines aux actes des hommes et aux pouvoirs en place. Un art politique qui parle finalement plus de présent que d'avenir. (Le Cours de l'Histoire, 51 min)

Les petits secrets des multinationales. Des LuxLeaks aux Panama Papers, Édouard Perrin a mis à jour des schémas compliqués d'évasion fiscale, des montages financiers aux multiples ramifications qui l’ont conduit au Luxembourg, le cœur de l’Europe, puis au Panama, paradis off-shore sous les tropiques. Retour sur enquête. (Mécaniques du journalisme, 4 x 15 min)

Derrière la plume. "Traduire, c’est voir l'écriture comme un artisanat, plutôt que comme une œuvre". Un patient travail de labour, un artisanat, un corps à corps avec la langue, un rapport à l'écriture qui confine à la schizophrénie ? Traduire est tout cela à la fois et bien plus encore. Rencontre avec deux grands traducteurs littéraires, Catherine Vasseur et Clément Baude. (Salle des machines, 57 min)

RE(DÉCOUVRIR)

Après Prévert. C'est peu de dire que la poésie de Jacques Prévert a été éclipsée, sinon galvaudée, par la popularité de son auteur. Partez à la découverte d'une œuvre plus subtile qu'il n'y paraît, au contact de textes qui ont impressionné des poètes comme Henri Michaux ou André Breton. (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Il était un piano noir... Barbara meurt brutalement en 1997 à l’âge de 67 ans, laissant inachevée la rédaction de ses mémoires. Sa famille décide de les publier un an plus tard. Dix épisodes d'un feuilleton radiophonique pour revenir sur ce que cette immense autrice, compositrice et interprète avait choisi d’écrire. (Fictions/Le Feuilleton, 10 x 24 min)

Give me Moore. Watchmen, From Hell, V pour Vendetta... Considéré comme un des plus grands scénaristes de bande dessinée, Alan Moore a bouleversé l'imaginaire contemporain en apportant une terrifiante humanité aux super-héros. (Le Rayon BD, 29 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Raphaël Haumont, directeur de la chaire "Cuisine du futur" à l'Université Paris-Saclay, co-fondateur avec Thierry Marx du Centre d'innovation culinaire, venu discuter, dans Les Bonnes choses, de l'alimentation de demain à l'aune de 2021 :

Le fait de fabriquer en laboratoire des fibres de protéines, des tissus végétaux ou de protéines animales est déjà une avancée scientifique. Alors après, il faut regarder les retombées, voir comment cela va être appliqué. Il faut aussi savoir que dans la viande de laboratoire, il y a besoin de réactifs de départ : des sources de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote... D'où viennent ces réactifs ? On ne peut pas dire : "J'ai une solution pour avoir des protéines sans manger d'animaux !" Il y a bien des origines dans tous ces réactifs, et il faut regarder d'où ils viennent.

Cette session s'arrête ici. Et nous vous laissons sur une curieuse histoire, celle d'une huile sur bois, "L'Escamoteur", qui est dérobée au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, en 1978. "L'Escamoteur", signé du peintre flamand Jheronimus Bosch, a été escamoté ! Comble de l'ironie, Jheronimus Bosch aurait lui-même escamoté l’auteur véritable de ce tableau, un disciple membre de son atelier : Gielis Panhedel. A la semaine prochaine !