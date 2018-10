Japon, Daesh, chat de Schrödinger et rap mainstream : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Pour fêter 160 ans de relations diplomatiques avec le Japon, France Culture se consacre au pays du Soleil levant, et ce en remontant à l'ère d'Edo. Depuis le XVIIe siècle, l'empire japonais n'a eu de cesse de s'adapter au Monde : d'abord en retrait par rejet du christianisme, il s'est brutalement modernisé à l'ère Meiji, avant de devenir un symbole de la réussite du capitalisme, véritable miracle économique de l'après-guerre. Mais cette réussite a un prix : le karoshi désigne ainsi la mort par surmenage, un fléau japonais. Les transformations du pays se sont évidemment accompagnées de développement d'une philosophie toute nippone, que l'on retrouve autant dans l'éthique des samouraïs que dans l'oeuvre de Miyazaki, ainsi que d'une richesse artistique dont La Grande Vague de Kanagawa d'Hokusai reste encore aujourd'hui le porte-étendard. Enfin, pour vous plonger dans la richesse culturelle du Japon, découvrez deux créations radiophoniques adaptées de deux pièces japonaises inédites en France. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Daesh et ses fantômes. Il y a un an, Daesh perdait le contrôle de Raqqa, considérée comme la capitale de son État islamique. Mais les djihadistes continuent de peser sur le futur du Moyen-Orient, cette région où toutes les grandes puissances du monde tentent de faire prévaloir leurs intérêts stratégiques, militaires, économiques ou religieux. (L'Invité des matins, 46 min)

Extrême Brésil. Au Brésil, le candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro est grand favori pour accéder à la présidence ce dimanche. Les déclarations racistes, militaristes et anti-système de l’ex-capitaine d’artillerie n’ont pas entamé sa popularité dans un pays ravagé par les inégalités et la corruption. (Grand Reportage, 55 min)

Mare… nostrum ? Entre pression démographique, tourisme de masse, trafic des paquebots et pêche industrielle, la Méditerranée est en souffrance. La qualité des eaux se dégrade et la faune marine fait elle aussi les frais de cette surexploitation. La Méditerranée va-t-elle bientôt devenir la plus grande mer morte du monde ? (Cultures Monde, 58 min)

Passer de mode. La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde. Et pour cause, la pratique du fast-fashion, une tendance qui multiplie les collections, se généralise. Aujourd'hui, nous achetons en moyenne 60% de vêtements de plus qu’il y a 15 ans, et les conservons moitié moins longtemps. (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

Chat alors. C’est l’histoire d’un chat dans une boîte, tout à la fois mort et vivant. Mais la vie d’Erwin Schrödinger ne résume pas à cette expérience de pensée mythique de la physique quantique : le prix Nobel 1933 illustre les frontières entre philosophie et physique. (La Méthode scientifique, 58 min)

Comme psy, comme ça. "Il n’y a eu ni début ni fin ; bien avant la première séance, l’analyse avait déjà commencé ; bien après la dernière séance, l’analyse se poursuit", écrivait Georges Perec. L’analyse, c’est se raconter pour mieux se connaître. Mais achève-t-on jamais un tel travail ? (Le Journal des idées, 5 min)

La saga Nadar. Il est dessinateur, caricaturiste, écrivain, espion, photographe, commerçant. Il se passionne pour l’art, les animaux, les ballons. Il aime Victor Hugo, Champfleury, Jules Vernes, Édouard Manet, Charles Baudelaire. Il est célèbre au point d'avoir lui-même inventé son nom devenu fameux : Nadar. (L'art est la matière, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Dérapage. Rap conscient contre rap mainstream : vrai clivage ou faux débat ? Et pourquoi le rap devrait-il être exemplaire, au juste ? Les critiques de La Dispute reviennent sur ce procès dont le rap fait l'objet depuis 30 ans. (La Dispute, 55 min)

Solitudes. "J'ai voulu photographier des présences absentes à elles-mêmes". Dave Heath capture des visages qui expriment la solitude dans la société américaine des années 1960. Retour sur l'œuvre de ce photographe majeur mais peu connu. (Le Réveil culturel, 26 min)

Juste Juliette. Auteure, compositrice, interprète. Juliette Noureddine est une artiste qui trouve toute sa mesure sur scène où elle se produit depuis plus de trente ans. Amoureuse des mots, drôle, réaliste et poétique, engagée et sentimentale, elle est une conteuse décomplexée hors-norme. (A Voix Nue, 5 x 30 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de Mathieu Kassovitz, l'acteur et réalisateur, invité de La Grande Table, incarne un agent dans la série Le Bureau des légendes :

Je pense que l'avenir est au métissage. De manière arithmétique, c'est simple, les gens se mélangent de plus en plus. Et la culture, elle est importante pour comprendre d'où on vient, mais pas pour comprendre qui on est. On n'est pas forcément le résultat de sa culture. On est le résultat de la culture des autres aussi.

En Antarctique, un iceberg quasi rectangulaire, dit tabulaire, a été repéré par la Nasa. Au point d'interroger les internautes sur sa nature. Rien de nouveau pourtant : l'observation de la nature autour de nous donne à voir de nombreuses formes géométriques, des alvéoles hexagonales des ruches à la spirale de Fibonacci retrouvée dans les pommes de pin. Une chose est sûre : vous ne verrez plus un chou-fleur de la même manière. A la semaine prochaine !