Jean-Christophe Averty, mort d'un homme-télévision

L'auteur-réalisateur et producteur, figure de la télévision et de la radio françaises pour lesquelles il a signé plus de cinq cents émissions souvent innovantes, est décédé ce samedi à 88 ans. Retrouvez 5 entretiens diffusés sur France Culture.

• Crédits : Gabriel Bouys - AFP

C'est un homme de télévision et de radio, un inventeur de formes et de sens autant marqué par la culture populaire que par le surréalisme qui est décédé ce samedi : l'auteur, réalisateur et producteur Jean-Christophe Averty est mort à l'âge de 88 ans. Durant sa longue carrière, il a été à l'origine de plus de 500 émissions, dont une grande partie ont contribué à écrire les règles d'un média en création.

Né en 1928, Jean-Christophe Averty a été un génial électron libre au cœur de l’ancienne ORTF, où il a quasiment inventé l’art vidéo pour mettre en images sa fantaisie surréaliste. Il racontait son parcours iconoclaste dans une série d'entretiens avec Noël Herpe sur France Culture en novembre 2015, dont voici le premier épisode. On y découvre comment un jeune homme épris des films d’Orson Welles, auteur de courts métrages provocateurs, pilier des nuits de Saint-Germain-des-Près, se coule dans le moule professionnel de la très sage ORTF.

Écouter Écouter Jean-Christophe Averty (A Voix nue, épisode 1) Jean-Christophe Averty (A Voix nue, épisode 1)

La politique quelle que soit la gauche, la droite, le sud, le nord… m'emmerdait… effroyable. Il fallait être ci ou ça, faire des grèves pour les faire, c'était infernal. ça ne m'intéressait pas du tout, ça ne m'intéresse toujours pas. Je n'ai pas voté depuis la mort du Général de Gaulle, c'est vous dire. (…) J'ai été foutu à la porte de Louis-le-Grand [le lycée parisien, ndlr] pendant 15 jours parce que j'ai refusé de chanter "Maréchal nous voilà". On m'a demandé pourquoi. En bon hypocrite que j'étais, j'ai dit 'Oh, la musique est mauvaise, c'est mal construit'."

A ECOUTER L'intégralité des 5 entretiens avec Jean-Christophe Averty (A Voix nue)

Surréalisme et pataphysique

Jean-Christophe Averty se distingue par son amour pour le surréalisme, pour la pataphysique, pour la contre-culture sous toutes ses formes. En 1963, sa série "Les Raisins verts" fit ainsi scandale car il montrait un bébé en celluloid passé au hâchoir.

Je n'avais pas le goût effréné de choquer. Choquer qui d'abord ? Peut on choquer par la télévision ? On choque avec un grand coup de marteau sur la tête, un vrai, ça fait mal. La télévision, on tourne le bouton, si ça ne plaît pas (…) Je ne veux pas faire rire, je montrais ce que j'avais dans le ventre, dans la tête, ce que j'aurais bien aimé lire dans les journaux comme des faits divers réels.

Pour mettre en scène cet imaginaire, Averty invente un style. Il incruste ses comédiens dans une imagerie fantaisiste, qui tient à la fois de la bande dessinée (il porte au petit écran Le Sapeur Camember de Christophe) et de la peinture surréaliste. Non seulement il esquisse le portrait filmé de Dali, mais il adapte les textes réputés injouables du Douanier Rousseau ou de Picasso - comme s’il se donnait pour défi, là encore, de donner un corps à la peinture.

La réalité me casse les pieds : il fait froid, il fait chaud, les murs sont durs, les voitures écrasent, la solitude étouffe et tue lentement… tout ce que j'aimais, tout ce que réellement j'aime encore, c'était des choses qui n'existaient pas dans la vie et qu'il fallait inventer, ou voir, et se transformer.

Bécaud, Gainsbourg, Gréco

Averty fut le défenseur d'une télévision inventive, il a été notamment l'un des artisans du clip et a marqué le petit écran dans les années 1960 et 1970 en mettant en image, dans des shows ou des documentaires singuliers des vedettes comme Yves Montand, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ou Juliette Gréco.

Passionné de musique, il est “tombé dans le jazz” dès ses années germanopratines. Il a décliné ce goût en de multiples émissions, et notamment, à la radio, Les Cinglés du music-hall sur France Inter. Durant 28 ans, jusqu'en 2006, témoignant d'une constance pour cette passion, tout en cherchant en permanence à réinventer la façon de la mettre en scène, lui qui disait se méfier des habitudes. "Les gens aiment bien les habitudes. J'en fais partie. Ce ne sont pas toujours les bonnes. Mais avoir des habitudes est une chose redoutable." Durant toute sa vie, il aura cultivé une seule vraie habitude : celle d'inventer.