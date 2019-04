Psychanalyse, maltraitance animale, romantisme et histoire du football : la Session de rattrapage

Abonnez-vous pour recevoir gratuitement chaque semaine la Session de rattrapage par mail

Bonjour à tous et à toutes,

pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur pour se recentrer sur soi-même ? Détendez-vous et allongez-vous sur le divan pour plonger dans votre inconscient, en redécouvrant les grands principes de la psychanalyse. Mais au fait, que va-t-on chercher dans le cabinet feutré d’un disciple de Freud ou de Lacan ? La vérité sur son désir ? Son accomplissement ? Le premier est parvenu à sauver des existences, en pointant l’intérêt des rêves ou des actes manqués pour comprendre l’odyssée de l’inconscient. Alors, la psychanalyse pourrait-elle remplacer les neuroleptiques et antidépresseurs, dont les Français sont si friands ? Rien n’est moins sûr… Bonnes écoutes. Camille Bichler

COMPRENDRE

Steak or not steak ? Maltraitance animal, abattoirs délabrés, surconsommation de viande… Le travail des lanceurs d’alerte et des militants pour le droit des animaux nous a permis de découvrir la face cachée de notre assiette. Alors que le véganisme gagne de plus en plus de terrain, d’autres continuent à défendre un élevage paysan plus éthique, pour renforcer le bien-être animal. (L'Invité(e) des matins, 45 min)

À quoi servent nos futurs députés européens ? Elles approchent à grands pas, ces élections européennes, moins d’un mois au compteur… Certains sont tentés de quitter l’Europe, quand d’autres ont le sentiment que les députés européens sont inutiles. Pourtant leurs décisions ont des conséquences directes sur la vie des Français. (La Question du jour, 8 min)

La mode de demain. La mode soulève de nombreux enjeux sociaux : aussi le concours d'Hyères permet-il de déceler de jeunes créateurs qui portent une attention particulière aux enjeux contemporains et à une éthique de la mode. Mais la cadence et le foisonnement des grandes maisons de couture est-il compatible avec une mode plus durable ? (La Grande table culture, 28 min)

Clientes du sexe. Elles s’appellent Ina, Pascale et Nathalie. Elle ont fait appel aux services d’un escort masculin pour acheter des services sexuels. Mère de famille, trentenaires célibataires, divorcées… Elles racontent ce qui les a motivées, comment se sont passés les rendez-vous et le plaisir qu’elles en ont tiré, ou pas. (Les Pieds sur terre, 27 min)

APPRENDRE

Aux vieilles pierres, la patrie reconnaissante. Avec l'incendie de Notre-Dame de Paris c'est un symbole national - à la fois religieux, républicain et populaire - qui a été atteint. Mais Notre-Dame revêt également une dimension politique et incarne une mémoire nationale, tout comme le Panthéon. (Politique !, 30 min)

Les Footaballerines en force. Regardé au XIXe siècle comme une curiosité, remis - prudemment - au goût du jour après la Première guerre mondiale, le football féminin prend son essor après la Libération dans les pays où les femmes gagnent le plus tôt leurs droits et où la pratique masculine est faible. (La Fabrique de l'histoire, 4 x 53 min)

Montée des eaux : danger imminent. Le constat est clair : si rien n'est fait pour ralentir le réchauffement climatique et la fonte des glaces, d’ici 2100 plus de la moitié de la population mondiale sera menacée par la montée des eaux. Il faut alors repenser des aménagements spécifiques pour accueillir ceux qui deviendront des réfugiés climatiques. (La Méthode scientifique, 57 min)

REDECOUVRIR

Tintin et le temple du soleil. C’est un album mythique qui a marqué un tournant dans l’œuvre d’Hergé, avec des couleurs solaires et des images empruntées à l’univers de Jules Verne. Fêtons dignement les 90 ans du petit reporter belge au Pérou, avec cette adaptation interprétée par les talents de la Comédie-Française. (Fictions-le Feuilleton 5 x 24 min)

Quelque chose en nous du romantisme. "Les hauts de Hurlevent", mythique roman d'Emily Brontë, est un choc à sa sortie en 1847 : la violence y côtoie le plus grand amour et chaque personnage du roman, perçu dans sa complexité, permet au lecteur d’en ressentir les expériences extrêmes. De la France, à l’Allemagne, en passant par l’Angleterre, laissez-vous guider par vos sentiments pour fuir le réel et vous plonger dans le romantisme. (La Série documentaire, 4 x 55 min)

Tomi Ungerer, l'enfant terrible. Auteur élastique, Tomi Ungerer a signé des livres érotiques, mais aussi des best-sellers de la littérature jeunesse. Disparu il y a peu, il se confiait sur ses souvenirs de jeunesse pendant la Seconde guerre mondiale en Alsace, sa passion pour les voyages et son œuvre. (A voix nue, 5 x 27 min)

LA CITATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, la citation est de l’écrivain et ancien professeur de lettres Aymeric Patricot, venu parler du mal-être des enseignants, qui craignent d’être fragilisés par la réforme portée par le ministre de l'Education dans La Grande table des idées :

Ce qui est à la fois beau et complexe avec ce métier, c'est qu'il combine un idéal humaniste, citoyen et social. Le drame des nouvelles pédagogies, c’est qu’elles voulaient aider les élèves les plus faibles, et que finalement elles n’ont pas réussi. (…) Sur la papier, la réforme Blanquer est très séduisante. Mais la réalité est plus complexe : elle est très difficile à mettre en œuvre. Il y a une tension entre la liberté et l’égalité des parcours. Aymeric Patricot

Enfin, avant ne nous quitter, un dernier hommage au grand Jean-Pierre Marielle, qui s’est éteint cette semaine à l'âge de 87 ans. Grande figure populaire du cinéma français, il avait joué dans plus de cent films, parmi lesquels Faites sauter la banque de Jean Girault (1964), Sex-shop de Claude Berri (1972) ou encore Tous les matins du monde d'Alain Corneau (1991) . On vous propose donc de revenir sur 4 rôles qui ont marqué la carrière de ce comédien regretté. A semaine prochaine !