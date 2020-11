"Joebilation !" : la victoire de Joe Biden à la une de la presse américaine

Samedi 7 novembre 2020, 11h24 sur la côte est des États-Unis (17h24 en France). La chaîne CNN est la première à annoncer la victoire du candidat démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle. Tous les grands autres médias américains suivront rapidement, au vu des résultats de la Pennsylvanie, y compris Fox News, la chaîne d'information conservatrice réputée proche de Donald Trump, un quart d'heure plus tard. Échos de ce que les journaux du pays ont ensuite écrit dans leurs colonnes.

"Joebilation"

Ce dimanche, le visage de Joe Biden s'est affiché en une des titres du pays.

"Joebilation" titre le New York Daily News dans un jeu de mots, évoquant une victoire historique et la promesse de guérir une nation blessée, fragilisée. La presse revient sur la folle journée de samedi et le soulagement après quatre jours d'incertitudes.

"Rassembler les Américains", titre le Chicago Sun Times. La bête noire de Donald Trump, le New York Times revient sur le message qui a permis à Joe Biden de l'emporter. Un message sobre : sauver l'âme de cette nation.

Le Washington Post décrit la transition qui se met déjà en route : le site internet Build back better, reconstruire mieux, a été lancé avant la passation de pouvoirs prévue fin janvier prochain.

NBC News, qui tenait son émission politique phare ce dimanche matin - Meet the press, expliquait les priorités à l'agenda du président élu :

contrôler l'épidémie de Covid pour relancer l'économie

lutter contre le changement climatique en revenant dans l'Accord de Paris

lutter contre "le racisme systémique" (terme utilisé par Joe Biden), en lançant des programmes d'aides ciblées vers les minorités

Couverture spéciale en Californie

Dans l'Etat de Kamala Harris, on accorde une couverture spéciale à la future vice-présidente, première femme à occuper ce poste, première Noire, première Indo-américaine, écrit le Los Angeles Times.

Quant à Trump, il fait du golf et refuse de reconnaître sa défaite, écrivait ce dimanche l'Arkansas Democrat-Gazette. D'après CNN, le gendre du Président, Jared Kushner, aurait approché Trump pour qu'il accepte la réalité, mais sans succès pour l'instant. En attendant, ce dimanche matin, Fox News notait que aucun républicain d'envergure n'avait félicité Joe Biden, à l'exception du sénateur de l'Utah et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012 Mitt Romney. Souvent critique des positions de Donald Trump pendant son mandat, il fut le seul républicain de son rang à voter en faveur de l'impeachment du président sortant.

Donald Trump interrompu dans ses propos jeudi dernier

Lors de la première intervention de Donald Trump depuis la nuit de l'élection présidentielle, jeudi 5 novembre, plusieurs télévisions américaines avaient décidé d'interrompre leur retransmission, estimant qu'il faisait de la désinformation. En cause : de fausses accusations de fraudes électorales contre le camp Biden. Donald Trump alors décrit comme "aigri, abattu, pathétique, empêtré dans ses mensonges".