John Le Carré, exoplanètes, photos révélatrices et M. Night Shyamalan : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

L’été s’est bien installé… Sur nos ondes, le cœur de cette période estivale a été l’occasion d’une "Grande Traversée" de la Manche, pour suivre à la trace l’ancien espion devenu romancier à succès John Le Carré. En cette fin juillet, le temps était également à la réflexion, nourrie des idées pacifistes et néanmoins contestataires de l’intellectuel américain Noam Chomsky. Outre-Atlantique toujours, nous nous sommes laissés bercer par la voix cristalline de Joan Baez, avant d'être embarqués dans l’univers fantaisiste de Mark Twain. Après un tel voyage, on se laissera peut-être guider par la lumière du phare de Cordouan : ces monuments maritimes, qui s'éteignent peu à peu, prennent leur nom du mot grec Pharos, du nom de l'île où se situait l’illustre phare d’Alexandrie. C’est d'ailleurs là que France Culture a aussi jeté l’ancre pour suivre les méandres amoureux de son fameux Quatuor, œuvre culte de Lawrence Durrell, qui pourrait bien bercer votre été. Bonnes écoutes 🎧 Nithya Paquiry

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : picture alliance - Getty

Racines de Le Carré. Partons sur les traces de John Le Carré, écrivain devenu espion, à travers l'adaptation française d'un documentaire de Philippe Sands pour BBC 4, "A Writer and His Country", suivie de quatre épisodes de "La Compagnie des œuvres" de 2018 autour de l'auteur de L'Espion qui venait du froid. (Grande traversée : John Le Carré, 5 x 58 min)

Pensées éclairées. Figure intellectuelle et politique controversée qui s’est forgée à la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout pendant la guerre du Vietnam, son apport est monumental pour la pensée critique de ce dernier demi-siècle. A bientôt 93 ans, Noam Chomsky ne cesse d’interroger le rôle et la place des intellectuels en démocratie. (Avoir raison avec... Noam Chomsky, 5 x 28 min)

Let’s folk ! ​​N’avons-nous pas tous en nous quelque chose de Joan Baez ? La chanteuse à la voix cristalline, la reine du folk, la compagne de route de Bob Dylan, l’icône de la chanson contestataire, l’amoureuse de la France et de ses poètes... Revisitons en musique le destin hors du commun de la plus européenne des song-writers et interprètes américaines...(Les Séries musicales, 2 x 1h58)

Illustres clichés. Les photographies ont cet étrange pouvoir de pénétrer notre cerveau et de s’y installer durablement. Voici cinq photos révélatrices d’une rupture, d’un mouvement du monde qui nous entoure, de la création d’un mythe. Autant de prétextes pour évoquer le pouvoir fascinant de l’image fixe et débattre de ses défis contemporains. (Cinq photos révélatrices, 5 x 1h)

Cogitant ergo sunt. Voltaire, Victor Hugo, Georges Clemenceau, mais aussi Aristide Briand, Aristote, Von Humbolt, Thoreau… ont étudié, théorisé, analysé des concepts qui façonnent notre vie collective. Sur la laïcité et la nature, un podcast qui dresse le portrait de figures clés dans l’histoire de la pensée. (Ils ont pensé..., 12 x 9 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

• Crédits : Ron Miller - AFP

Grandes découvertes. On considère qu’autour de chaque étoile gravite au moins une planète. Notre catalogue de planètes extrasolaires dénombre désormais 4 438 exoplanètes confirmées, sans compter les autres candidates en attente de validation... Et si nous allions à la rencontre de ces nouveaux mondes ? (Eurêka !, 58 min)

De quoi la faire passer. C’est une petite pastille qu’on avale et qui a transformé la vie des femmes. Aux Etats-Unis, la pilule est d’abord commercialisée en 1957 sous la forme d’un médicament soignant les irrégularités menstruelles. La contraception est alors présentée comme un simple effet secondaire… Retour sur une révolution. (40 objets de la mondialisation, 4 min)

So phare, so good. Surnommé "Versailles sur mer", le phare de Cordouan est entré le 24 juillet dernier au Patrimoine mondial de l'Unesco. Une célébration et un genre de baiser d'adieu alors que l'ère des phares s'achève en silence. (L'Esprit des lieux, 3 minutes)

Plume du Mississippi. L’œuvre de Mark Twain révèle une attirance pour les personnages insouciants et épris de liberté. L’écrivain américain fut aussi un moraliste exigeant qui dénonça les cruautés de son temps. Cette archive de 1961 nous replonge dans sa vie et son œuvre prolifique, empreinte d’une fantaisie inépuisable et d’un goût pour la caricature. (Les Archives de l'été, 58 min)

LES FICTIONS

• Crédits : ullstein bild Dtl. - Getty

Chercher la grosse bête. Un matin, Gregor Samsa se réveille transformé en "une énorme bestiole immonde". À Avignon, autour de Micha Lescot qui prête sa voix à ce récit de Kafka, Syd matters mélange les sonorités modernes de la musique électronique à celles plus intemporelles d'instruments acoustiques dans une interprétation très personnelle de La Métamorphose. (Avignon - Fictions, 58 min)

Plan à 4. Ensemble de quatre romans publiés entre 1957 et 1960, Le Quatuor d'Alexandrie a pour principal objet l'amour, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette adaptation d'un livre culte, Alexandrie est le véritable personnage de l’histoire, grâce à la vision historique et culturelle et aux splendides descriptions de Lawrence Durrell. (Fictions, 20 x 20 min)

LA CITATION

• Crédits : Universal studios

En pleine période estivale, rien n’empêche de frissonner… peut-être devant un film de M. Night Shyamalan ? Cette semaine, nous retenons les mots du réalisateur spécialiste de l’épouvante, invité de "La Grande Table d’été". Au micro de Sébastien Thème, le cinéaste rappelait ainsi les origines de sa vocation :

Quand j'étais petit, j'avais peur de tout ! Par exemple, j'étais terrifié à l'idée de prendre l'avion. C'est peut-être pour cette raison que mon cinéma propose des variations sur ce thème, je parle un peu de la mort aussi, de la crainte de vieillir, de la crainte liée à la provocation de l'inconnu. En tant que narrateur, j'essaie de provoquer l'inconnu. Et la mort, c'est le summum de l'inconnu.

Ainsi s’achève cette Session d’été, mais avant d’en mettre un final, pourquoi ne pas revenir sur l’histoire du point, voire même de la ponctuation ? Une ponctuation qui serait née à Alexandrie (on y revient !) entre le IIIe et le IIe siècle avant J.-C. Bon week-end et à la semaine prochaine !