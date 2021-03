Journée des droits des femmes, nucléaire, la Commune de Paris et Barbara Hendricks : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Cette semaine fut celle de la Journée internationale des droits des femmes. L’occasion de se demander quelle est leur place en 2021 : peut-être d’abord et surtout au combat. Si un tel jour existe, c’est qu'à travers le monde, nombre de femmes mènent des batailles pour l’émancipation et la reconnaissance de celles, illustres ou anonymes mais toujours inspirantes, que l’on réduit parfois à la ménopause, à un corps. Ce corps dont on méconnaît encore les plus intimes secrets, mais dont on a fait l’utérus le centre. "Tota mulier in utero" disait-on déjà à l’Antiquité… Et pour cause il faut dire que l’histoire, réelle ou fictionnelle, a souvent été écrite par les hommes dont le regard n’a cessé de façonner les récits. N'ont-ils pas par exemple diabolisé d'hypothétiques "pétroleuses" pendant la Commune de Paris ?Tout comme la parole, le regard devient donc un terrain de reconquête. Et c’est dès le plus jeune âge, toute l'année, que ce combat se mène avec comme arme principale l’éducation. Car au préalable de la lutte pour l’égalité femmes-hommes, se trouve de toute évidence celle de l’égalité entre les filles et les garçons. Bonnes écoutes ! Nithya Paquiry

COMPRENDRE

L'écologie au coeur du réacteur ? Dix ans tout juste après la catastrophe de Fukushima, des élus français de tout bord réunis au sein de l’association de défense du patrimoine nucléaire et du climat (PNC-France) ont signé une tribune pour promouvoir l’atome, indispensable selon eux pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, discours réaliste ou opportuniste ? (Le Temps du débat, 38 min)

Covid et éthique. Comment l’épidémie a-t-elle impacté les principes éthiques de notre société ? Au delà de la question morale, faut-il viser une vaccination de toute la planète pour diminuer ce risque des variants ? Réponses avec le médecin Axel Kahn. (L'Invité(e) des matins, 42 min)

Paroles de femmes. Au départ, il y a un élan. Une envie d'aller rencontrer d'autres femmes pour comprendre leur place dans le monde. Découvrez cette série documentaire de huit épisodes qui donne la parole à une centaine de femmes de tous âges, de classes sociales diverses, à travers tout le territoire et qui interroge leur place en 2021. (Laisse parler les femmes, 8 x 27 min)

APPRENDRE

Parisienne, mais pas que ! Pour son 150e anniversaire, la Commune de Paris est toujours vivante. Elle est invoquée lors des mouvements populaires, en France avec Nuit Debout, en Espagne avec les Indignados, aux États-Unis avec le mouvement Occupy… La Commune de 1871 demeure une référence mondiale. (Le Cours de l'histoire, 52 min)

On ne la choisit pas. "Un air de famille" est une pièce de théâtre écrite et jouée par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, et adaptée au cinéma par Cédric Klapisch en 1996. Qu'est-ce qui fait une famille ? C'est parce que la réponse à cette question n'a jamais été trouvée que des philosophes ou des générations d'écrivains et de cinéastes se sont emparés du sujet. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

"Représenter le monde". Une petite virée dans le temps avec l'écrivain et voyageur Laurent Maréchaux pour admirer la curiosité, l’audace, la formidable capacité de travail des "défricheurs du Monde", souvent grands explorateurs, inventeurs géniaux des atlas et des astrolabes, des mappemondes, des boussoles et des cartes, tous ceux, d’Homère à Vidal de la Blache qui ont voulu savoir à quoi ressemble la Terre. (Nos géographies, 57 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Art lyrique et diplomatique. Barbara Hendricks, chanteuse de jazz et cantatrice qui s'est produite sur les plus grandes scènes d'opéra du monde et auprès des plus grands, utilise depuis de nombreuses années sa popularité afin d'agir contre les inégalités. Née en 1948 dans un Arkansas ségrégationniste, elle nous raconte sa vie à œuvrer pour la réconciliation. (La Grande table culture, 28 min)

Mise à nu. "Ce qui m’importe, c’est que la vie soit intense, et toujours avec une attitude critique sur le monde, et sur moi-même" explique ORLAN qui a fait de son corps son unique matériau. Retour sur l’œuvre de cette pionnière du féminisme à travers ses photographies des années 1960. (L'Art est la matière, 58 min)

"Mourir neuf fois ". Lorsque la poétesse, romancière et essayiste américaine Sylvia Plath se suicide le 11 février 1963, "La cloche de détresse", son premier roman, a paru un mois plus tôt. Son brillant destin littéraire l’attend par-delà la mort. (La Compagnie des oeuvres, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, tandis que les polémiques se multiplient quant à savoir qui peut traduire la poétesse Armanda Gorman, nous retenons les mots de la romancière et traductrice Jakuta Alikavazovic, reçue par Marie Richeux, dans Par les temps qui courent :

La traduction n’est qu’un moment de la lecture. Toute la littérature est un pari fou, celui de la possibilité d’être contaminé par une expérience qu’on n’a pas vécu soi-même. C’est quand même un endroit, où l'on expérimente avec l’autre, où l'on voit si l'on peut adopter sa voix, si on peut l’épouser. La traduction, c’est une forme de mariage, même quand on ne fait que lire : la traduction c’est une lecture active, et c’est ce qui est passionnant. C’est l’un des moments où l’on peut donner à voir et à comprendre la façon dont on a lu intimement quelque chose.

Ainsi s'achève cette Session, mais avant de se quitter nous vous proposons de remonter le temps... Une société israélienne spécialisée dans la généalogie aurait ainsi mis au point Deep Nostalgia (profonde nostalgie), un programme d’intelligence artificielle permettant d'animer les portraits et ainsi de redonner vie à ceux de nos chers disparus. Et c'est un véritable succès depuis sa mise en ligne fin février. De là à réveiller les morts ? Rien n'est moins sûr... À la semaine prochaine.