Karl Marx, études de genre, Europe et exode urbain : la Session de rattrapage d'été

Alors que les juillettistes entament leur dernière semaine de vacances, on entre un peu plus dans le vif du sujet de la grille d'été, et cette Session vous guide pour ne pas en perdre une miette... Première de nos "Grandes traversées" estivales, Karl Marx a pris ses quartiers sur l'antenne et s'est dévoilé dans un portrait intime. Mais il n'y a pas que les rouages du capitalisme qui ont pu être disséqués, le corps et ses affres sont eux aussi passés sur le billard pour un Précis d'anatomie musicale. Toujours en matière de prescription, au lendemain d’un accord historique sur un plan de relance de l’Union, l'essayiste italien Giuliano da Empoli a délivré son diagnostic sur une Europe en crise identitaire. Enfin, comment parler d'identité sans évoquer Judith Butler ? La féministe américaine vous a accompagnés durant cinq épisodes pour interroger le genre et sa construction. Bon été et bonnes écoutes ! Alexia Colone

Les séries d'été

• Crédits : Thomas Frey - Getty

L’homme sous les drapeaux rouges. Avant d’être statufié, saccagé puis oublié, Marx a été poète et amoureux dans l’Allemagne romantique. Puis vibrant d’espoir dans le flux et le reflux des révolutions européennes ou plongé à corps perdu dans l’antre du Capital. Et imaginant, dans ses vieux jours, le monde qui est aujourd’hui le nôtre. Un Marx à découvrir. (Grandes traversées : Karl Marx, l'inconnu, 5 x 1h49)

"Troublante” Judith Butler. La philosophe américaine a fait une entrée tardive mais fracassante dans le débat intellectuel en France, l’un des derniers pays à traduire Trouble dans le genre. Car l’ouvrage, sorti en 1990, a fait exploser les cadres de la réflexion sur les identités sexuelles, déroutant à la fois les féministes et les intellectuels. Icône qu’on encense ou qu’on brûle, Judith Butler agite plus que jamais le débat contemporain. (Avoir raison avec... Judith Butler, 5 x 28 min)

Prescription musicale. Un acouphène qui empêche de penser ? Une entorse qui empêche de danser ? Une laryngite qui empêche de chanter ? À chaque douleur sa mélodie, à chaque organe son refrain ! Voici un précis d’anatomie musicale à destination des hypocondriaques et des mélomanes, pour chanter les corps et faire rire ceux qui souffrent. (La Série musicale d'été : précis d'anatomie musicale, 5 x 58 min)

La voix des exilés. La série 40 figures de la culture met à l’honneur cette semaine la littérature russe en cinq portraits. Parmi eux, Nina Berberova, autrice majeure du XXe siècle, dont les romans regorgent de personnages à la souffrance muette. (Toute une vie : lettre de Russie, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

• Crédits : Antoine Gyori /Corbis - Getty

Recherche cherche chercheurs. La loi de programmation pluriannuelle de la recherche, présentée mercredi 22 juillet en Conseil des ministres, promet un investissement inédit dans un système anémié. Le texte suscite pourtant de vives critiques, manque d'ambition budgétaire ou aggravation de la précarité du monde scientifique. La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal a répondu à Chloë Cambreling. (L'Invité(e) des matins d'été, 32 min)

Voyage en Italie. Cézanne a passé sa vie à scruter et à se nourrir de la peinture italienne des siècles précédents, et ce sans jamais quitter la France. Loin de se contenter de copier les chefs-d'œuvre des maîtres, il y puise les éléments qui lui permettront d'exprimer toute son originalité. (La Grande table d'été, 1h13)

Exode urbain. La pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes autour du mode de vie des citadins. Désormais, certain.es aspirent à une vie plus rurale, aérée, laissant de côté la densité, la pollution... Va-t-on assister à une reconquête des territoires et un exode urbain vers des espaces délaissés jusqu’alors ? (Le Temps du débat, 43 min)

Les fictions

En attendant 2021... Lors de l’édition 2012 du Festival d’Avignon, Jeanne Moreau lisait de sa voix si singulière des extraits de “Poèmes” de Georges Perros, qu'elle avait connu au TNP avec Jean Vilar. Un moment hors du temps accompagné par la musique de Miossec. Souvenirs. (Avignon-Fictions, 57 min)

Hackeuse traquée. Suite de la saga signée Sieg Larsson : après Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, place au tome 2, La Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette. Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est. (Fictions, le feuilleton : Millenium 2, 15 x 23 min)

La citation

• Crédits : Frederic SOULOY/Gamma-Rapho - Getty

La citation de la semaine est signée Maguy Marin, danseuse et chorégraphe, qui racontait dans sa Masterclasse de 2019, rediffusée dans notre "rêve d'Avignon", comment les convictions et l’art forment un tout indissociable.

J'avais 17 ans au moment de mai 1968. Je viens d'une famille d'émigrés espagnols où la politique était importante. Quand je suis rentrée aux ballets j'étais en contradiction totale avec le métier que j'étais en train de faire, le contenu des ballets, le contexte - très hiérarchisé - et ce que je pouvais vivre à l'extérieur. J'ai rencontré des acteurs du TNS. Dans leur travail, ils pouvaient appliquer ce qu'ils vivaient dans leurs vies. Moi, je faisais le grand écart, c'était le cas de le dire.”

