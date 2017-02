La confiance des Français dans les médias est au plus bas

Le baromètre annuel de l'institut Kantar pour La Croix confirme un niveau de défiance inédit envers la presse. Les Français veulent des informations vérifiées et non des avis personnels.

C'est un niveau inédit de défiance envers les médias que pointe le baromètre annuel de l'institut Kantar pour le quotidien La Croix. Cette baisse de la confiance dans les médias vient confirmer une tendance amorcée en 2015. Quel que soit le support, la défiance prend de l'ampleur. Dans le détail, selon l'enquête, la radio reste le média le plus crédible. C'est ce qu'estiment en tout cas un 52% des sondés (-3 points par rapport à 2015). La presse papier suscite la confiance chez 44% des sondés (-7 points par rapport à 2015). 41% pour la télé (-9 points par rapport à 2015) et seulement 26% pour les médias sur le web (-5 points par rapport à 2015).

Cette baisse de la confiance s'accompagne d'un désintérêt pour l'actualité : 64 % des personnes interrogées se disent intéressées, soit une baisse de 6 points par rapport à l'année précédente. La couverture médiatique de certains sujets est très critiquée. 62% des sondés estiment ainsi que les médias ont trop parlé du braquage de la star Kim Kardashian et de l'affaire du burkini l'été dernier. Plus globalement, il y a une défiance envers les journalistes. Ces derniers ne sont pas indépendants des partis politiques et du pouvoir pour deux tiers des sondés.

Une attente pour l'élection présidentielle

Les médias sont d'ailleurs attendus "au tournant" de l'élection présidentielle. Parmi le panel d'un millier de personnes, 74% attendent que les médias "fournissent une information vérifiée pour suivre la campagne" et non des prises de position et des commentaires. Il semble donc que la défiance envers les médias ne soit pas une fatalité mais plutôt la conséquence d'une baisse perçue de la qualité du traitement médiatique.

La preuve, aux Etats-Unis, le Newx York Times qui revendique une information sérieuse et factuelle a gagné 300.000 abonnés sur le dernier trimestre 2016. Sur l'année, le journal a même augmenté de 50% le nombre de ses abonnés numériques.

