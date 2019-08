La mystérieuse Agatha Christie, les espions algériens et Beaumarchais : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage par mail

Cette semaine, la grille d’été prend fin sous l’œil avisé de la mystérieuse Agatha Christie. Alors, si entre une dernière virée à la plage ou une ultime randonnée, vous avez eu trop chaud, laissez-vous guider par la maîtresse du polar. Des quartiers chics de Londres au cabinet d’un médecin légiste en passant par l’hôpital de Torquay, au sud de l’Angleterre, cette Grande traversée Agatha Christie aura de quoi vous rafraîchir et même vous glacer le sang. Des enquêtes de Miss Marple, aux recettes d’empoisonnement, en passant par la moustache impeccable d’Hercule Poirot, vous saurez tout des rouages du roman policier.

Cette semaine, découvrez aussi la grille de rentrée 2019 de France Culture, qui débute ce lundi Une saison 2019-2020 qui s'ouvre avec de nouvelles voix, de nouvelles émissions, de nouvelles collections et de nouveaux rendez-vous numériques, à lire, à voir ou à écouter...

Agatha contre Christie. Elle vous a fait frissonner avec ses Dix petits nègres et vous fait enquêter avec Hercule Poirot ou Miss Marple. Mais connaissez-vous vraiment la reine du roman policier ? Comment cette ancienne infirmière bénévole est-elle devenue la maîtresse du polar ? Partez sur les traces d’Agatha Christie pour comprendre la genèse de ses personnages et les rouages de ses enquêtes. (Grande traversée : Agatha contre Christie, 5 x 1h49)

Nature, mais qu’est-ce que tu nous chantes ? Et si on levait le nez de nos écrans pour se poser ? Laissez-vous bercer par quelques symphonies pastorales et écoutez le chant de l’écologie en vous frayant un passage à travers la canopée pour atteindre le cœur rythmé et musical de l’Amazonie. (La Série musicale, 5 x 59 min)

Les espions algériens. Les services de sécurité algériens sont un État dans l’État. Tirant leur légitimité du rôle crucial des militaires dans la Guerre d'Indépendance, leur rôle a été de défendre le régime politique et de gérer la rente économique. Mais des zones d'ombre demeurent sur certaines de leurs activités. (Conversations secrètes, 59 min)

Beaumarchais, l'amoureux. Saviez-vous que le dramaturge était un Dom Juan impénitent ? Reconnu pour ses talents multiples d'homme de théâtre, de musée et d'homme d'affaires par la cour de Versailles, Pierre-Augustin commence à jouir des mondanités parisiennes. Son cœur se prend alors au jeu de la séduction... (Beaumarchais, ou l'aventure de la liberté, 29 min)

À quoi bon le G7 ? Alors que le sommet du G7 s'est ouvert cette semaine à Biarritz, de nombreuses critiques remettent en question son utilité. En marge du sommet officiel, un contre-G7 doit même se tenir à Hendaye pour "défendre des alternatives"... Ce club fermé qui réunit sept puissances mondiales peut-il représenter toute la population mondiale ? (Le Grain à moudre d'été, 43 min)

Musées sous Occupation. Été 1940 : le régime nazi entreprend un pillage étatique des biens de familles juives, parmi lesquels des tableaux de maîtres. C’est seulement en 1997 qu’un processus de recherches de provenances et de restitutions a réellement été entamé. Celui-ci est toujours en cours et semé d’embûches. (La Grande table d'été, 1h11)

Abd Al Malik, rappeur et poète. Depuis l'immense succès de son album Gibraltar, sorti en 2006, le rappeur continue à écrire, mais s'est aussi lancé dans la réalisation de films. Mais le cœur de son travail reste la littérature et la poésie, comme il le confie dans cet entretien, dans lequel il se livre aussi sur ses débuts dans la musique et son admiration pour l'oeuvre d'Albert Camus. (Les Masterclasses, 59 min)

Paul Ricoeur, l'obsédé textuel. Le philosophe a laissé en héritage une œuvre foisonnante, échappant à tous les courants de son époque, marxisme ou structuralisme. Identité, justice, éthique... Redécouvrez sa pensée au cœur de laquelle il a su mettre des questions humanistes tout en dessinant ce qu’il a appelé une sagesse pratique. (Avoir raison avec..., 58 min)

La citation de la semaine nous vient du réalisateur Arnaud Desplechin, venu présenter son nouveau long métrage Roubaix, une lumière dans Les Matins d'été. Un polar qui sonde les âmes sur fond de misère sociale, un film à la frontière du documentaire inspiré de faits réels :

C’est une ville où je suis né, et c’est une ville que j’ai mal connue parce que j‘ai vécu protégé, parce que jeune cinéphile, j’étais dans ma chambre de mes 11 ans à mes 17 ans, je lisais, j’écoutais des disques et je regardais des films à la télé. (...) Je me disais tout est réel, tout est documenté et le roman est revenu par le jeu d’acteur, j’avais mis le roman par la porte et il est revenu par la fenêtre.

Et avant de nous quitter, prenons le temps de sonder l'état du "poumon de la terre". Voilà près de deux mois que la forêt amazonienne est en proie aux flammes. En plus des populations autochtones et indigènes, dramatiquement touchées, de nombreuses villes font les frais de ces milliers d'incendies incessants, dont Sao Paulo...

