La nomination d’un Français à la tête du plus important groupe de médias arabes

Le groupe possède une vingtaine de chaines majeures telles que MBC 1, MBC 4, MBC Drama, MBC MASR (Égypte), MBC Iraq (Irak), MBC Persia (Émirats arabes unis), et surtout Al Arabiya, le principal concurrent saoudien de la chaîne qatarienne Al Jazeera. MBC détient également quelques uns des sites internet les plus consultés dans le monde arabe tels que Shahid, le "Netflix arabe".

Chaque jour de la semaine, le groupe réunit plusieurs dizaines de millions d’Arabes devant ses programmes de télévision par satellite ou de télévision payante du Maroc au Liban, en passant par l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, mais aussi l’Irak, l’Égypte et la Jordanie. Basé à Dubai, le groupe saoudien possède des studios de production géants aux Émirats, au Liban, en Arabie et en Égypte. Le groupe a connu de vives tensions en novembre 2017.

Selon nos informations, à partir de janvier 2020, MBC devrait être dirigé par un Français : Marc Antoine d’Halluin. Ancien de Sciences-Po Paris, et passé par le MBA d’Harvard, il va prendre les commandes du groupe à Dubai. Ancien de Sony Pictures, de Zodiak Media et du groupe luxembourgeois M7 - qui vient d’être vendu à Canal+ sous l’égide de Vivendi - Marc Antoine d’Halluin avait déjà dirigé le groupe de télévision payante Orbit Showtime Network basé à Dubai.

Ce qui est intéressant dans cette nomination, c’est l’arrivée d'un Français, certes passé par les Etats-Unis (et a donc reçu une sorte de « green light »), à la tête du plus important groupe de médias arabes. En réalité, sa nomination a dû être acceptée par les Saoudiens, et donc indirectement par le prince Mohammed ben Salmane, le fameux MBS lui-même.

Nous reviendrons dans les semaines à venir dans Soft Power sur cette information exclusive.

The group owns around twenty major channels such as MBC 1, MBC 4, MBC Drama, MBC MASR (Egypt), MBC Iraq (Iraq), MBC Persia (United Arab Emirates), and first of all Al Arabiya, the main Saudi competitor of the Qatar-based Al Jazeera channel. MBC also owns some of the most visited websites in the Arab world such as Shahid, the "Arab Netflix".

Every day, the group brings tens of millions of Arabs in front of its satellite and pay-TV program from Morocco to Lebanon, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Iraq, Egypt and Jordan. Based in Dubai, the Saudi group is a giant production studios in the Emirates, Lebanon, Arabia and Egypt. The group experienced severe tensions in November 2017.

According to our sources, beginning January 2020, MBC will be run by a Frenchman: Marc Antoine d'Halluin. Former student of Sciences-Po Paris, and graduated from Harvard MBA, he will take over the group management in Dubai. Previously involved in Sony Pictures, Zodiak Media and the Luxembourg group M7 - which has just been sold to Canal+ part of Vivendi - Marc Antoine d'Halluin was the head of the Dubai-based pay-TV group Orbit Showtime Network.

This appointment is interesting first of all with the arrival of a Frenchman, at the head of the largest Arab media group, but also because it has been accepted by the Saudis, and therefore indirectly by Prince Mohammed ben Salmane (MBS) himself.

We will come back in the coming weeks in this radio program about this information.

