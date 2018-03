La semaine de la presse et des médias dans l'école - Dispositif France Culture

A l’occasion de la 29ème Semaine de la presse et des médias dans l’école, France Culture consacre plusieurs émissions au décryptage des médias et s’installe dans un lycée pour échanger directement avec les jeunes sur leur appréhension de l’information et des médias.

Dans un contexte de foisonnement d’informations sur des supports toujours plus variés, le public est confronté aux fake news comme à l’accès à tous les savoirs.

France Culture s’engage pour donner aux jeunes les outils de compréhension et de sélection des informations certifiées.

AU PROGRAMME

Dimanche 18 mars

Rue des écoles – Louise Tourret de 17h à 18h

Classe média : décrypter et comprendre l’information au collège Les classes médias, des options de plus en plus demandées qui proposent aux élèves d’analyser et comprendre les médias.

Avec Daniel Schneidermann, journaliste, directeur de la publication d’Arrêt sur images, chroniqueur au quotidien Libération, Laura Mougel, enseignante en histoire et géographie accompagnée de trois de ses élèves (Ben Elias, Serine et Aboubakar) du collège Gérard Philippe à Paris et Émile Maurer, élève du lycée Montaigne à Paris.

Du 19 au 23 mars

Par les temps qui courent – Marie Richeux de 21h à 22h

Chaque jour, un à trois jeunes seront aux cotés de Marie Richeux pour interviewer chacun des invités suivants.

- Lundi 19 mars : Françoise Huguier, photographe

- Mardi 20 mars : Georges Didi Huberman, historien d’art et philosophe

- Mercredi 21 mars : Tomi Ungerer, auteur et illustrateur

- Jeudi 22 mars : Dominique Reymond, comédienne

- Vendredi 23 mars : Matan Yair, réalisateur

Lundi 19 mars

Les pieds sur terre – Sonia Kronlund de 13h30 à 14h

Ma radio Comment inciter les jeunes à écouter davantage la radio ? À quoi peut leur servir - concrètement - ce média ? Deux histoires édifiantes pour dire : vive la radio !

Chantal Sagna a quitté le Sénégal pour la France à l'âge de 8 ans. Elle se retrouve alors avec une mère maltraitante qui l'enferme pendant plusieurs années avec pour seule compagnie une petite radio...

Un petit transistor a bouleversé leurs vies : Hervé Ghesquière, otage en Afghanistan aux mains des talibans pendant 18 mois, s'est accroché jour après jour aux ondes de son poste pour rester connecté avec le reste du monde.

La Fabrique de l’Histoire – Emmanuel Laurentin

En partenariat avec Rétronews, au Lycée Jacques Decour (Paris 9e) de 14h30 à 16h30

Diffusion à partir du 27 avril, les vendredis de 9h05 à 10h

Avec sa rubrique hebdomadaire « C’était à la Une ! », la Fabrique de l’Histoire donne à entendre, grâce à des comédiens, les grands textes de presse de ces deux derniers siècles.

Pour la première fois, La Fabrique de l’histoire se déplace au lycée Jacques Decour, pour donner à entendre à des lycéennes et à des lycéens une douzaine d’articles. En cette année-anniversaire de mai 1968, ils seront centrés sur les révoltes, révolutions, insurrections des XVIIIe au XXe siècle.

Vendredi 23 mars La Fabrique médiatique dans les Matins du Samedi – Caroline Broué

10h30 à 12h au Lycée Jacques Decour (Paris 9e) avec les élèves de la classe média

Avec Hugo Clément de Konbini (SR) et Jean-Bernard Schmidt de Spicee

Les médias savent-ils parler aux jeunes ?

Diffusion le samedi 24 mars de 7h40 à 8h