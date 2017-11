Intelligence artificielle, Proudhon et météorites : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

L'informatique, sa cohorte d'intelligences artificielles et ses réseaux troubles ont envahi nos vies : nos loisirs, avec le E-sport, nos playlists, avec par exemple les synthétiseurs de l'artiste Rone, jusqu'aux cabinets de nos psychologues, qui commencent à utiliser des robots pour faciliter la relation thérapeutique. Mais pas de panique : l'informaticien Gérard Berry nous donne les clefs pour dominer les machines avant qu'elles ne nous dominent. Belles écoutes en 2.0 ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

La Gauche en panne d'idées ? Au-delà de ses ressources financières limitées et de ses effectifs politiques et militants réduits, la gauche française semble inaudible. Pourtant de nombreux sujets, de la révolution environnementale à la crise migratoire, pourraient lui donner à penser. (L’Invité des Matins, 25 min)

Guerre et Patrimoine. Après les destructions perpétrées par l'armée de Bachar el-Assad et l'Etat islamique sur le site de Palmyre, patrimoine mondial de l'humanité, vient le temps de la reconstruction. Quel rôle l'Unesco a-t-elle dans la restauration de la cité syrienne ? Comment protéger le patrimoine en temps de guerre ? (CulturesMonde, 1h)

Médias, lieu de paroles. Dans la presse comme sur les réseaux sociaux la parole des femmes se libère pour dénoncer le harcèlement sexuel. Les médias doivent-ils traiter ces histoires comme des cas isolés ou comme un problème de société ? Et quelle image des femmes donne-t-on à voir et à entendre dans ce genre d’affaires ? (La Fabrique médiatique, 18 min)

APPRENDRE

Réhabiliter Proudhon. De lui, on connaît : "La propriété, c'est le vol", ou encore "L'anarchie, c'est l'ordre". Marx l'a réduit à la figure de petit bourgeois, et l'habitude l'a rangé parmi les ancêtres de l'anarchie. Pourtant, pendant la révolution de 1848, comme député et journaliste, Proudhon était le plus populaire des socialistes. (Une vie, une oeuvre, 1h)

Avec Conrad au cœur des ténèbres. Comment l'aventure ramène-t-elle l'homme vers la sauvagerie ? Marlowe, l'anti-aventurier, vous emmène dans les profondeurs de l'humanité. (Les Chemins de la philosophie, 50 minutes)

Petit chimiste médieval. Qui n’a pas rêvé de vie éternelle, ou de crouler sous l’or ? La quête de la pierre philosophale, dans l’imaginaire contemporain, représente une pratique obscure et moyenâgeuse : l’alchimie. Pourtant, dans l’histoire des sciences, cette discipline n’est pas qu’un mysticisme frelaté, c’est avant tout une première approche de la définition de la matière. Et ce qui deviendra, au XVIIIème siècle, en perdant son « al », la chimie moderne. (La Méthode scientifique, 1h)

(RE)DÉCOUVRIR

La bibliothèque, espace démocratique. Frédéric Wiseman a exploré la New York Public Library pour réaliser son dernier film Ex Libris. Et derrière les questions de financement et les avancées technologiques, c’est surtout la place de l’humain qu’explore le réalisateur. Espace partagé, lieu de transmission, quelle place aujourd’hui pour la bibliothèque dans un pays dont le dirigeant fait vaciller la valeur de la connaissance et de la transmission ? (Par les temps qui courent, 1h)

Odyssée littéraire. Retour sur un des grands livres de cette rentrée, selon les chroniqueurs unanimes de La Dispute : une odyssée de Daniel Mendelsohn, où l’auteur tisse le récit mythologique et une histoire intime, un voyage et un cours en amphi, le tout en illustrant la construction de l’oeuvre d’Homère dans son propre ouvrage. “Bigrement brillant”. (La Dispute, 56 min)

Vers l'infini, et... "Aujourd'hui, j'ai peur des étoiles. Je me dis : comme elles sont gigantesques, comme elles sont indifférentes, et comme elles n'ont rien à faire de moi, et je deviens tellement petit..." Vers les étoiles, la première pièce de Léonid Andreïev, a été achevée après la répression sanglante de la révolution de 1905. Découvrez-là à travers cette adaptation radiophonique ! (Fictions/ Théâtre et Cie, 2h)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Matthieu Gounelle. Professeur au Muséum d’Histoire Naturelle, chargé de la conservation des météorites, il est venu parler de ces témoins des premiers âges du système solaire dans La Méthode scientifique (58 min) :

Les météorites viennent d’ailleurs, et cet ailleurs est lointain. Ainsi, l’émotion ressentie par les êtres humains devant les météorites provient-elle d’un vertige : celui qu’on éprouve devant la matérialisation soudaine de l’étrange. Les météorites, c’est le ciel descendu sur Terre.

Sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end. Le froid faisant son grand retour avec son cortège de rhumes et autres joyeusetés microbiennes, nous ne pouvons que vous recommander l'écoute préventive de cette série documentaire sur les médicaments. Où il est question de plantes, de molécules de synthèse, de législation... et de l'implacable mécanique financière des lobbies pharmaceutiques. À samedi prochain, et quand même, portez-vous bien !