Livres, Russie, Stephen Hawking et Terry Gilliam : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

France Culture a posé ses micros au salon Livre Paris, et mis le cap sur la Russie, pays à l’honneur de cette édition 2018. Où en est l'esprit de dissidence ? C'est la question que l'on se posait, entre littérature et politique, alors qu'en l'absence d'opposition structurée, les Russes s'apprêtent à reconduire Vladimir Poutine pour un quatrième mandat. De Moscou à Vladivostok, en prenant le transsibérien, voyagez dans la littérature russe grâce aux archives radiophoniques, et croisez sur votre route Pouchkine, Gogol, Mandelstam, ou encore Tsvetaïeva, Akhmatova, Alexievitch. Pour le plaisir du texte, les Pivot nous apostrophent. Ce week-end, une seule recommandation : lire ! Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

Sonnette d'alarme. Depuis plusieurs semaines, les praticiens hospitaliers se font entendre pour alerter sur leurs conditions de travail. "On arrive au bout de 'l'hôpital entreprise', il faut changer de système." (Les Matins, 2 x 20 min)

Grève. La grève générale continue à Mayotte. Le 101e département français vient d’entrer dans la 4e semaine d’un mouvement qui, s’il n’est pas inédit sur ce territoire, est exceptionnel par son ampleur. (Du Grain à moudre, 39 min)

Trois mots : "je suis d'accord". Eliminer l’aspect frontal du débat et paralyser le contradicteur. Évidemment, la méthode n'est pas nouvelle. Mais cet exécutif l’utilise pourtant à plus haute dose que la moyenne. (Le Billet politique, 3 min)

APPRENDRE

Une comète s'en est allée. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking est mort à l'âgé de 76 ans. Retour sur le parcours d'un génie passionné par les trous noirs et les origines de l'univers. (La Méthode Scientifique, 58 min)

Déracinement et intégration. Par une singulière enquête au long cours, le sociologue Stéphane Beaud a retracé les parcours d'une famille d'origine algérienne installée en France dans les années 70. « La famille Belhoumi » se lit comme un roman, l'histoire chorale d'une immigration ordinaire. (La Suite dans les idées, 45 min)

Pandémie. L’obésité tue trois fois plus que la famine dans le monde. L’industrie agroalimentaire se gave, tandis que les populations les plus vulnérables trinquent. Quels sont les enjeux de la pandémie d'obésité dans le monde ? (Affaires étrangères, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Audace. Réalisateur et metteur en scène d'opéra, Terry Gilliam navigue en ce moment entre Cellini et Cervantès. A l'occasion de son passage à Paris, il livrait sa conception de la création, comme une bataille. "Plus il y a de contraintes, plus on produit des choses fortes." (La Grande Table, 27 min)

Suspension. Circassienne formée aux arts martiaux, Chloé Moglia se joue du vide, des airs et des hauteurs. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le vide ? Un rapide coup d'oeil dans le dictionnaire donne le vertige, tant ce mot a de définitions. (La Conversation scientifique, 59 min)

Fashion. A la fin des années 70, les Parisiens voient surgir au cœur de la ville un nouveau carrefour urbain et commercial appelé « Forum des Halles ». Un lieu de rencontre devenu en quelques années le lieu de rassemblement de toute une faune nocturne ou diurne, marginale ou "branchée". (Métronomique, 59 min)

LA CITATION

La citation de la semaine est de Ramuntcho Matta. Dans une série documentaire consacrée à l'atelier des plasticiens, il revenait sur le rôle de l'art :

Ma mission, c'est d'essayer de se débarrasser du filtre de la logique, de notre façon de penser. Réfléchir c'est une chose. Mais penser, c'est autre chose. L'art permet de penser les choses par un autre prisme qui n'est pas celui de la rationalité, de la philosophie, pour nous entraîner dans des territoires autres, et permet de donner à chacun l'opportunité de passer un moment face à quelque chose qui les touche, de leur donner de l'attention, du doucement.

C'est fini pour cette semaine ! On vous quitte sur un frisson musical. Vous vous êtes vous déjà demandé ce qu'il se passe dans votre cerveau lorsque vous ressentez une émotion musicale très forte ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, que la musique soit joyeuse ou triste, que vous écoutiez Ne me quitte pas de Jacques Brel, ou Happy de Pharrell Williams, votre activité neuronale est strictement la même. Excellent week-end à toutes et à tous !