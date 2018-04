Intelligence artificielle, Martin Luther King, Harlan Coben et Christiane Taubira : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Cap sur les robots ! Le week-end dernier à la Sorbonne, cette semaine sur les ondes de France Culture, l’on s’interrogeait sur les révolutions de l’intelligence. Parmi les questions que l’on se posait à cette occasion : l’intelligence a-t-elle une histoire, à quoi ressemble le cerveau des philosophes ou encore à quand un nobel pour l’intelligence artificielle ? Parce qu’elle entraîne des mutations économiques, sociétales, scientifiques, l’intelligence artificielle fascine autant qu’elle suscite des réticences. Le robot, jumeau de l'homme ? Entre idéalisation et diabolisation, les automates n'ont pas manqué d'inspirer les artistes, qu'ils soient cinéastes, chorégraphes ou musiciens. Et si la machine remplaçait l’artiste ? Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

Inégalités. Alors que la "génération King" s'efface progressivement, de nouvelles figures naissent au sein de la communauté noire pour défendre ses droits. Une question toujours d'actualité alors que les manifestations se sont multipliées aux Etats-unis suite à la mort de Stephon Clark, abattu le 18 mars dernier par des policiers. (L'invité des Matins, 16 min)

Trop "policées" ? SNCF, Air-France, Carrefour, universités… ces luttes semblent de plus en plus souvent accompagnées de débordements violents, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l’ordre. S’agit-il vraiment d’un phénomène nouveau ? (Du Grain à moudre, 38 min)

Division. La cour suprême brésilienne a confirmé la condamnation à 12 ans de prison de l’ancien président Lula pour corruption, alors même qu’il était le favori des sondages pour l'élection présidentielle d’octobre prochain. Un séisme politique dans une société extrêmement divisée. Que révèle cette condamnation des maux dont souffre la société brésilienne ? (Cultures Monde, 59 min)

A l'écoute. Musique, voix, bruit ou encore image sonore : le son est-il une matière sonore comme les autres ? Entrez dans la philosophie du son, de la rêverie sonore de Gaston Bachelard à la place du silence et de l'imprévisible dans une émission de radio. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 59 min)

A deux brins du Nobel. Rosalind Franklin a mis au jour la structure en double hélice de l'ADN grâce à un cliché obtenu par diffraction de rayons X. Pour cette découverte, le prix Nobel a pourtant été remis à trois hommes en 1962. (La Méthode Scientifique, 58 min)

Une histoire de jeunesse. Les skinheads font leur apparition en Angleterre en 1966. Et dans l’imaginaire collectif, l'image du voyou abreuvé de bière demeure. Pourtant, à Londres comme à Paris, c'est une histoire plus complexe. (Une histoire particulière, 2 x 29 min)

Séries noires. Serial writer, maître du thriller, Harlan Coben est l'auteur d'un nouveau roman, Sans défense, et d'une série télévisée, Safe. "Je trouve les disparitions fascinantes. C'est lié à la condition humaine : on ne réagit pas pareil face à la mort, qui a quelque chose de définitif, que face à la disparition." (La Grande Table, 27 min)

Amazone. C'est à une remontée de l'Amazone que vous convie le metteur en scène Simon Mc Burney. Nous sommes au théâtre et pourtant, chaque spectateur est muni d’un casque audio, immergé dans un univers sonore où le récit se fait parcours initiatique.(Par les temps qui courent, 59 min)

Hommage. Alors que le chanteur Jacques Higelin est décédé à l'âge de 77 ans, La dispute rend hommage à ce showman imprévisible, poète troubadour qui a marqué la chanson française par son art de la provocation et sa fantaisie. (La Dispute, 56 min)

La citation cette semaine est de Christiane Taubira. A l'occasion d'une journée spéciale consacrée aux 50 ans de l'assassinat de Martin Luther King, l'ancienne garde des sceaux revenait sur trois figures historiques de la révolte noire américaine (L'invité des Matins, 16 min) :

Le révolté commence par l'amour de son colonisateur. Il n'a pas de haine pour le colonisateur, [...] il essaie de créer les conditions de dialogue. Ce serait plutôt Martin Luther King. Et puis il interpelle sur des choses difficiles, que manifestement l'oppresseur ne veut pas voir. Ça ce serait James Baldwin : l'intellectuel qui explique les choses, rigoureusement, avec obstination. Et puis le révolté constate que l’oppresseur ne veut rien entendre, parce qu'il est installé confortablement dans son système de domination. L'opprimé, le colonisé se dit : "il n'y a rien à faire. Je n'aurai rien, si je ne l'arrache". C'est donc la phase de la violence, de l'affrontement, brutal, immédiat, sans concession. Et ce serait la figure de Malcom X.