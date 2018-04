Confrontations, armes chimiques, Marguerite Duras et calligraphie : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Cette semaine a été celle des contestations. La contestation des cheminots, d'abord, à l'heure où le gouvernement souhaite ouvrir le secteur ferroviaire mais aussi le parc hydroélectrique français, à la concurrence. La confrontation s'est également jouée entre les étudiants et le gouvernement, à propos du dossier "Parcoursup", dans de nombreuses facultés actuellement bloquées. Réminiscences de mai 68 ? La preuve, surtout, que la jeunesse n'est pas si dépolitisée et qu'elle continue de s'engager. Invitée des Matins, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a dénoncé "une tentative d’instrumentalisation" et assuré que "les examens se tiendront, et s'il le faut, seront aménagés, délocalisés". La contestation, toujours face aux réformes du gouvernement, a contaminé jusqu'au monde judiciaire, pourtant peu coutumier des manifestations. Loin des réformes, enfin, la confrontation s'est poursuivie à Notre-Dame-des-Landes, où, sur fond d'occupation et d'évacuation, zadistes et CRS se sont affrontés, parfois violemment. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

• Crédits : HAMZA AL-AJWEH

La ligne rouge. En réponse à une attaque chimique présumée de Bachar el-Assad sur le peuple syrien, dans la zone rebelle de la Ghouta orientale, les présidents américain et français ont évoqué l'hypothèse de frappes punitives. Si l'utilisation d'armes chimiques n'a rien d'inédit, comment comprendre cet empressement à vouloir agir, 5 ans après la reculade de Barack Obama, qui était revenu sur son principe de riposte immédiate : est-ce le retour de la ligne rouge ? (Cultures monde, 58 min)

Jacques Toubon, icône de la gauche ? Il fut un très proche de Jacques Chirac et l’incarnation de l'appareil RPR. Il est désormais l’un des héros de la gauche, des ONG et des associations de défense des droits humains. Car si le poste de Défenseur des droits est un poste difficile, il donne aussi le beau rôle : il offre un magistère moral, loin des contraintes politiques. (Le Billet politique, 5 min)

Aux Donneurs Anonymes. Environ 170.000 enfants en France sont nés d’un don de gamètes. Les parents ont la liberté de dire ou non à leur enfant qu’il est le fruit d’un don. Les enfants ont la liberté de rechercher ou non leur géniteur. Reste le donneur qui est, aujourd’hui en France, contraint à l’anonymat. Quelles conséquences la levée de cet anonymat entraînerait-elle ? (Du Grain à moudre, 38 min)

• Crédits : MICHEL LIORET - AFP

Vivre et écrire. Sa silhouette et sa diction particulière ont fait de Duras une figure mythique de la littérature française, aussi détestée qu’idolâtrée. Quatre émissions pour comprendre la complexité de cette auteure, son rapport particulier à la notion de regard, mais aussi la multiplicité de son oeuvre, aussi bien littéraire que cinématographique. (La Compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

Festin de Siège. En septembre 1870, Paris est encerclé par les troupes allemandes. Pendant les quatre mois que va durer le siège, les Parisiens ont faim : pour fournir les tables, tout y passe, y compris les animaux des zoos. Galantine de mufle, gigot d’antilope, consommé d’éléphant, chameau rôti à l’anglaise ou côte d’ours sauce poivrade sont ainsi proposés sur les cartes des meilleures tables de Paris. (La Fabrique de l'Histoire, 52 min)

Archéologie du pouvoir. Au XVe siècle, lorsque les Espagnols découvrent les Hautes Terres du Guatemala ou la péninsule du Yucatàn, il y a déjà près de sept siècles que s’est éteinte la splendeur classique maya. Les cités, en ruines, dévorées par la forêt tropicale, ne seront redécouvertes qu’à partir du XIXe siècle. Quel était le pouvoir des élites des grandes cités aztèques et mayas ? (Carbone 14, 30 min)

• Crédits : Musée des Beaux-Arts de Nantes

Comprendre le silence. "Avant de calligraphier, il faut connaître la nature, le comportement de la nature. La nature pousse dans le silence et parmi ses invitations, la plus importante est de comprendre le silence." Le plasticien et calligraphe Lassaâd Metoui raconte son art autant physique que métaphysique, tel qu’il le conçoit : comme une danse. Il s’agit, avec l’encre, de saisir le silence, plus grand que nous. (Les Carnets de la création, 5 min)

Clichés d'itinérance. "On est tous pétris d'une culture, d'un imaginaire, on ne part jamais de zéro", estime le photographe Mathieu Pernot. A travers une exposition, il interroge la représentation des tziganes depuis les débuts de la photographie, pour mieux expliquer comment les clichés construisent les clichés, déforment et formatent nos imaginaires. (La Grande Table, 27 min)

De l'art du geste. Le langage du corps au théâtre est un fluide conducteur des émotions, des sensations. "Tout est langage au théâtre, les mots, les gestes, les objets. Il n'y a pas que la parole", disait Ionesco. Christian Hecq manie l'art du geste avec brio. Il raconte le travail du corps, du mouvement, et du geste juste. (Une Saison au théâtre, 31 min)

Cette semaine, la citation nous vient de Didier Bille, un ancien directeur des ressources humaines qui a licencié plus de 1000 personnes au sein de grandes entreprises. Il raconte dans Les Pieds sur Terre, sans honte ni tabous, les pratiques instaurant "une culture de la peur" :

Ce que j’ai fait, j’ai pu le faire parce que la loi l’autorise, que les sanctions sont insignifiantes, parce que les syndicats ne s’opposent pas beaucoup, et que les salariés eux-mêmes ne se mobilisent pas pour se défendre les uns les autres.

