Service public, sorcières, Jules Renard : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Les réformes et mobilisations sociales actuelles réinterrogent la notion de service public. Raison pour laquelle France Culture lui a consacré cette semaine une journée spéciale inaugurée par François Hollande, venu témoigner de son exercice du pouvoir. Infirmiers, étudiants, facteurs, électriciens, avocats, personnels de l'éducation nationale... alors que tous dénoncent un manque de moyens, nous nous sommes demandés si le monde associatif était un supplétif du service public. Et quid de la culture ? Enfin, en attendant de savoir si l'avenir de la Poste pourra correspondre à une réinvention du service public - elle est invitée par la Commission supérieure du numérique et des Postes à remettre à plat la manière dont elle exerce ses missions de service public -... nous vous souhaitons de bonnes écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

• Crédits : Am Psycho productions / Edward R / Collection Christophel - AFP

Les nouvelles formes de violence. Zadistes expulsés, facs bloquées par les étudiants puis débloquées par les forces de l'ordre... La violence événementielle ne voile-t-elle pas une violence souterraine ? Pour l’historien François Cusset, on est passé “de l’esclavage au burn-out, du tabassage entre collégiens à leur humiliation sur les réseaux sociaux, du pillage des colonies aux lois expropriant les plus pauvres.” (La Grande table, 34 min)

L’impuissance politique face à Facebook. Cambrigde Analytica, l'ingérence russe, les moyens de rémunération du réseau social ou la création d'une réglementation plus stricte... Retour sur l'audition de Mark Zuckerberg face au congrès américain. (Le Numérique est politique, 15 min)

Trop de neurosciences à l’école ? Pour Jean-Michel Blanquer, les neurosciences seraient une solution aux difficultés scolaires. Pourtant, certains scientifiques mettent en garde contre une utilisation trop importante de telles méthodes à l’école. (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

• Crédits : Caryn Mandach Productions / TI / Collection

Gangsta style. Blessures de guerre, crime et argent sale, indépendantisme irlandais, prohibition… Portrait violent d’une Angleterre industrielle en reconstruction, à travers l’histoire d’une famille de gangsters : les Peaky Blinders, dans le Birmingham de l'après Première Guerre mondiale. Avec son leader terrifiant et charismatique, Tommy Shelby. (Entendez-vous l’éco, 59 min)

Chasse aux sorcières. "L’Eglise a inventé un grand ennemi mythique. Elle l’a trouvé parmi les pires êtres humains, c’est-à-dire les femmes...", analyse l'historien Robert Muchembled. Qu’on lui prête un nez crochu, un balai, des potions magiques ou une sexualité débridée, la sorcière est un objet de répulsion et de fascination depuis des siècles. Comment en est-on arrivé à torturer, tuer, brûler des êtres humains ? Qui étaient les "sorcières" ? (LSD, La Série documentaire, 55 min)

Baldwin, intime et politique. S’il refusait manichéisme et simplifications abusives, il a pourtant porté un regard sans complaisance sur l’Amérique blanche de son époque. Portrait de notre contemporain, James Baldwin, dont toute l’oeuvre est traversée par les questions raciales et sexuelles. (La Compagnie des auteurs, 4x58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Marc Dozier - AFP

Musique vaudoue. Une exploration piquante des rites béninois et de leur histoire, avec l'ethnomusicologue Madeleine Leclair et une rencontre avec le groupe Bénin International Musical, un collectif de jeunes musiciens aux rythmes vaudous et notes électriques. (Continent musiques, 59 min)

Jules Renard, allant caustique. "Il faut que notre journal ne soit pas seulement des bavardages comme l'est trop souvent celui des Goncourt." Ecoutez Jean Poiret et Michel Serrault lire des extraits du savoureux Journal de Jules Renard. (Les Nuits de France Culture, 35 min)

Musée hanté. L’exposition Enfers et fantômes d’Asie, au musée du quai Branly, dévoile plusieurs histoires d’esprits malins qui hantent les cultures orientales depuis plusieurs siècles… Au-delà de l'horreur, les arts ont permis aux vivants de construire une relation avec les défunts. (L’Art est la matière, 59 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de l'historien des religions Jean-François Colosimo. Ayant consacré l'ensemble de ses recherches aux métamorphoses contemporaines de Dieu, il était invité sur notre antenne pour parler du retour du religieux (La Grande table, 31 min)

La manière dont quelqu'un parle de Dieu est la manière dont il parle de l'Homme. Et s'il est important de bien comprendre la théologie, c'est que tous les principes politiques d'aujourd'hui sont des principes théologiques laïcisés.

Enfin, alors que l'heure est au battage de pavé, nous vous proposons de découvrir l'histoire de la "Marianne de 68", photographie devenue icône. Cinquante ans après le soulèvement étudiant et ouvrier, elle sert encore très souvent d’illustration pour évoquer mai 68 dans la presse ou l’édition. Bon week-end et à la semaine prochaine !