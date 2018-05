Festival de Cannes, Molière, Klimt et Christiane Taubira : la session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

La 71e édition du Festival de Cannes a débuté cette semaine, et nous vous emmenons, pour l’occasion, en terres cinématographiques avec Asghar Farhadi et Christophe Honoré dont les films sont présentés en Sélection Officielle. Première édition depuis l'affaire Weinstein, l’on s’interrogeait sur la place des femmes dans l’industrie cinématographique, alors que la question de la parité derrière la caméra reste irrésolue. Très politique, ce festival accueille également plusieurs films réalisés par des cinéastes censurés et réprimés dans leurs pays respectifs : quelles stratégies de contournement cette censure inspire-t-elle aux artistes et quels langages cinématographiques nouveaux en découlent ? Après le suédois Ruben Östlund en 2017, lauréat de la Palme d’Or pour The Square, à qui le tour ? En attendant, vous pouvez suivre le journal du festival de Cannes d'Antoine Guillot, réécouter huit monstres sacrés primés à Cannes, plonger dans les archives Chris Marker ou encore écouter les secrets de fabrication d’Olivier Assayas. Silence, ça tourne et bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

• Crédits : Mohammed Hamoud - Getty

Improbable n’est pas impossible. Replongez aux origines, tardives, de l’idée de justice internationale, qui date seulement de 1945 avec le procès de Nuremberg, pour envisager avec l’avocat Philippe Sands un grand procès contre Bachar el-Assad. Improbable, au regard de l’actualité en Syrie et des errements diplomatiques depuis le début de la guerre il y a huit ans. Mais pas impossible : depuis l’arrestation de Pinochet, en 1998, les grands principes de Nuremberg peuvent rattraper les dignitaires criminels. (L'invité des Matins, 14 min)

Tout ça pour ça ? Manque d’ambition, pauvreté des moyens, choix en demi-teinte et faible envergure politique de la rue de Valois… la promesse de campagne d’Emmanuel Macron de “donner une nouvelle impulsion à la politique culturelle” a-t-elle fait long feu ? Bilan un an après l'élection de l'actuel président de la République. (Du Grain à Moudre, 39 min)

Petit grain. Il y a 25 ans, le premier paquet de café labellisé Commerce équitable (Fairtrade) était vendu en France. C'était le fruit d'une collaboration entre de petits producteurs du Guatemala et une entreprise bretonne. 25 ans plus tard, le succès ne dément pas. D'un continent à l'autre, suivez l'itinéraire d'un grain de café, à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable. (Le Magazine de la rédaction, 56 min)

APPRENDRE

• Crédits : LES FILMS 13 / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 - AFP

Zygomatiques. Molière fait rire par les personnages grotesques et ridicules qu'il met en scène mais il renvoie également chacun de nous à nos vices et défauts. "Le rire de Molière est un rire qui pense", affirmait le professeur de littérature Patrick Dandrey, en décryptant la mécanique comique du Bourgeois gentilhomme à L'Ecole des femmes. (Les Chemins de la philosophie, 3 x 58 min)

De genre et de classe. Si les concepts marxistes ont largement influencé les théories féministes du XXe siècle, en quoi sont-ils encore de bons outils pour penser les rapports de genre ? (Entendez-vous l'éco ?, 58 min)

Rayonnement. De Maïmonide, médecin juif né en 1138, on retient souvent les traités de théories médicales avant-gardistes et quelques règles d’hygiène de vie. Pour ce rabbin spécialiste du Talmud, les soins du corps et de l’esprit allaient de pair. Il a rayonné au-delà de la culture israélite pour peser jusque dans les traditions intellectuelles arabo-musulmanes et chrétiennes. (Matières à penser, 45 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Pierre Grosbois

Re-paradise. Les spectateurs sont assis en tailleur, dans un bâtiment qui ressemble à un hangar. Devant eux, une trentaine de comédiens font des gestes qui ont déjà été faits : ce sont ceux du spectacle Paradise Now, créé par le Living Theater en 1968 et qui fit scandale. (Par les temps qui courent, 58 min)

En souvenir. Daniel Pennac signe un récit hommage à son frère Bernard disparu en 2007, source d’inspiration et compagnon de toute une vie. "Quand mon frère est mort, je me suis retrouvé dépossédé d’une moitié de moi, ou d’une totalité" (Le Réveil culturel, 27 min)

Grand bazar. A Paris, une vaste exposition immersive présente Klimt, Hundertwasser et l’art viennois par l'intermédiaire d’un dispositif de 140 vidéoprojecteurs lasers qui tapissent l’espace d’une ancienne fonderie d’images projetées pour embarquer le public à la découverte des peintres de la Vienne fin de siècle. L’exposition ne désemplit pas, et pourtant, s'agit-il encore d’une exposition ou plutôt d'un spectacle dénaturant le rapport à la peinture à force de vouloir la rendre plus accessible ? (Le Billet culturel, 2 min)

LA CITATION

La citation cette semaine est de Christiane Taubira. Invitée de "La Grande Table" à l'occasion de la sortie de son ouvrage "Baroque sarabande", elle revenait sur son lien à la littérature au micro d'Olivia Gesbert :

Ce que nous offrent les livres est toujours inattendu. On reçoit toujours beaucoup plus que ce que l'on est venu chercher.

C'est fini pour cette semaine ! Nous vous quittons en musique, en vous mettant sur la route de Janis Joplin (Les Nuits de France Culture, 1h20). Plongez dans la vie de cette icône américaine qui a découvert, presque par surprise, qu'elle avait une voix qu'elle pouvait modeler à sa guide. Excellent week-end à toutes et à tous !