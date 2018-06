Environnement, virilité, Ruth Zylberman et Colum McCann : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Déforestation et pêche illégales ou encore trafic d’ivoire laissant les éléphants sans défenses, nous parlions cette semaine de l’environnement mis à mal sur les ondes de France Culture. Alors que l’interdiction du glyphosate n’a finalement pas été inscrite dans la loi, malgré la promesse de campagne d’Emmanuel Macron, les lobbies intoxiquent-ils les politiques ? En cette semaine du “No plastic challenge”, incitant les citoyens à réduire le plastique dans la vie quotidienne, on s’interrogeait sur la gestion des déchets qui tendent à devenir l'objet de convoitises commerciales. De son côté, le philosophe Dominique Bourg appelait à changer de regard sur la Terre pour la réhabiliter et recommencer à l’habiter. Un appel à se rapprocher de l’âme des arbres. Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

COMPRENDRE

• Crédits : BURGER/PHANIE - AFP

Quelles aides ? Alors que le gouvernement étudie un projet de refonte du système d’aides sociales, le débat autour de leur utilité resurgit. RSA, APL, CMU, prime d’activité, etc. : faut-il garder toutes les aides sociales ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Transatlantique. Fracture commerciale, diplomatique ou encore climatique, jamais les relations entre les Etats-Unis et l'Europe n'ont été aussi désastreuses depuis la seconde Guerre Mondiale. Passée la sidération, que peuvent les Européens face aux assauts répétés du dirigeant américain ? (Affaires étrangères, 59 min)

Interdiction. Plus de téléphones portables à l’école, c'était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Jeudi, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi qui vise à les prohiber dans les écoles, de la maternelle au collège. Qu'en pensent les élèves, les parents et les enseignants ? (Hashtag, 5 min)

APPRENDRE

• Crédits : Pauline Rousseau

Masculinités plurielles. Dans la famille, à l’école, dans la société, de l'éducation des fils à la construction au cours des siècles de la virilité, cette série interroge le genre. C'est quoi, être un homme ? (LSD, La Série documentaire, 4 x 53 min)

Horloge biologique. Chacune de nos cellules vit au diapason de sa propre horloge de 24h : c'est l'information sur laquelle s'appuie la chronothérapie. Certains médicaments se révèlent être bien plus efficaces, et moins toxiques, lorsqu'ils sont pris au bon moment (La Méthode scientifique, 58 min)

Je danse donc je suis. Tandis que Platon soulignait la dimension éducative de la danse, Nietzsche pensait qu’une journée sans danse était une journée de perdue. Et si le problème de la danse était philosophique par excellence ? (Le Journal de la Philo, 5 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Cédric Dupire/Zadig Productions

Faire parler les murs. La documentariste Ruth Zylberman a enquêté sur l'histoire d'un immeuble parisien et de ses habitants pendant l'Occupation, au 209 rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. "La question du lieu, affirme-t-elle, si petit soit-il, est le départ de grandes questions métaphysiques". (Par les temps qui courent, 59 min)

En couple. De ceux qui ont fait de leur amour le moteur de la création artistique à ceux que la passion a détruits, les couples d'artistes sont célébrés par le Centre Pompidou-Metz. Les artistes féminines, longtemps grandes oubliées de l’histoire de l’art, y sont mises à l’honneur en tant que créatrices. (L'invité des Matins, 17 min)

Bad trip. Los Angeles devient à la fin des années 1960, le lieu de rassemblement de toute une jeune génération de musiciens rock, pop et folk qui profitent des charmes de la ville, de son insouciance… et de ses psychotropes. Rendez-vous pour une plongée musicale en Californie. (Métronomique, 59 min)

LA CITATION

Pour terminer cette session, une citation de l'irlandais Colum McCann. L'auteur, traduit en 35 langues, vient de publier Lettres à un jeune auteur, un recueil de cinquante-deux recommandations et mises en gardes pour l'aspirant auteur. On y trouve notamment ce conseil qu'il confiait au micro d'Olivia Gesbert dans "La Grande Table" :

Je recommande aux jeunes auteurs de passer leurs écrits au gueuloir, comme le faisait Flaubert. De plus en plus, je me rends compte que je n'écris pas de la littérature : j'écris de la musique.

C'est fini pour cette semaine ! Et en attendant la semaine prochaine, on vous laisse en compagnie de Boris Vian grâce aux Nuits de France Culture avec ses chansons aussi fantasques que savoureuses. Vous y apprendrez même la danse du poireau-pomme de terre. Véridique ! Excellent week-end, à toutes et à tous !