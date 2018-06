Prison, Boris Cyrulnik, diète, King Kong Théorie : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Depuis le film Un prophète de Jacques Audiard jusqu'à la série Orange Is the New Black, les représentations de l'univers carcéral sur grand et petit écran sont multiples, et nous permettent de nous interroger sur les capacités de l’institution à remplir sa mission. Car sur fond de surpopulation carcérale et de restriction budgétaire, le système de gestion des prisons est tenu de se réinventer. Si bien que la volonté de réformation morale des prisonniers par le travail s’accompagne forcément d'un questionnement économique, et peut facilement faire l'impasse sur une réflexion éthique en l’absence de droit du travail derrière les barreaux. Autant de problématiques abordées cette semaine par l'émission "Entendez-vous l'éco ?". Bonnes écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

Dans la tête des enfants. "L'intelligence est plus un phénomène relationnel qu'une qualité cérébrale. Le cerveau est le résultat d'un processus relationnel qui commence dès l'utérus par les contacts de l'enfant avec sa mère." Rencontre avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, chargé par Jean-Michel Blanquer d’une mission de réflexion dans le cadre des Assises de la Maternelle. (La Grande table, 34 min)

Le paradoxe des classes. Aujourd’hui les pauvres votent à droite et les riches à gauche. Tout part en fait de l’échec des démocrates américains qui se proclamaient "le parti du peuple contre celui de la haute naissance" dans les années 1970. Cinq minutes pour tout comprendre de ce paradoxe, qui n’est en fait qu’apparent… (Le Journal des idées, 5 min)

Marquer les œuvres à la culotte ? La directive européenne "copyright" vise à renforcer la protection des droits d’auteurs sur internet. L’article 13 oblige à l’utilisation de technologies de filtrage des contenus avant publication. Est-ce une forme de censure ou une nécessité pour la protection des artistes ? (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

L’heure du maillot. On ne dénombre plus la quantité de livres, de méthodes, de formules toutes censées être plus miraculeuses les unes que les autres pour perdre quelques kilos. Mais que penser de ces régimes, qu’ils soient amincissants, détoxifiants, sans gluten, crudivores…? (La Méthode scientifique, 59 min)

Droit médiéval. Le Moyen Âge est souvent perçu comme le règne de la justice arbitraire. Et pourtant, la notion de droit existait bien avant les Lumières ; même si elle s'est surtout renforcée à partir du XIIe siècle dans toute l’Europe occidentale, lorsque l'on redécouvre le droit romain. Une émission pour rendre justice à celle du Moyen Âge. (La Fabrique de l'histoire, 51 min)

Il suffit d'un cheveu. Socrate disait que poser un concept du cheveu était absurde. Est-ce vraiment le cas ? Prodigieux pouvoirs, problématiques de l’intime individuel, expression de la mode et des mœurs... Le cheveu n’est pas seulement une coupe, il dit à lui seul, beaucoup. (Le Journal de la philo, 6 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Des(ca)pentes. King Kong Théorie dénonce les injonctions faites aux femmes et interroge la sexualité féminine dans un langage cru et direct. La parole si forte de Virginie Despentes, proposée au théâtre, redonne un "coup de fouet sans victimiser les femmes ni détester les hommes." (La Dispute, 55 min)

L'homme qui "peignait la lumière des corps". Génie tourmenté de la peinture expressionniste, Egon Schiele a connu une carrière prolifique et fulgurante. Car ce peintre, qui aurait pu figurer dans un roman de Kafka, a eu une vie courte et marquée par le scandale. (L'Art est la matière, 59 min)

Imaginer les fonds marins. Au MuMa du Havre, une exposition interroge la manière dont les découvertes scientifiques qui se sont enchaînées à partir des années 1850 ont fondé l’océanographie et ont inspiré les artistes dans leur imaginaire. (Le Réveil culturel, 26 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du juriste Alain Supiot, spécialiste du droit du travail, qui était l'invité de Matières à penser avec Antoine Garapon (44 min) :

Dans un recueil d'essais qu'a écrit Francis Bacon, il y a un chapitre intitulé "Seditions and Troubles" : ce sont des conseils au Prince pour éviter la sédition. Et il dit : "L'argent, c'est comme le fumier [...] Si vous le laissez s’accumuler, ça fait des tas, c’est une nuisance. En revanche, si vous prenez soin de l’épandre, c’est bienfaisant."

Cyrano de Bergerac, l'amoureux de Roxane plus sublime que grotesque, déboule dans ces Chemins de la philosophie et nous apprend à ajouter de la grâce à la grandeur. Et à la fin de l'envoi, il touche !