Les explorateurs, Olympe de Gouges, Tintin, le renard : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

nous avons voulu terminer cette année 2017 en emboîtant le pas aux exploratrices et explorateurs : ceux du bout du monde, ou de la porte d'à côté. Depuis les mers du sud avec Flaherty et Murnau, jusqu'à l'Albanie musicale du producteur Joe Boyd, en passant par la Namibie écouter Solenn Bardet en raconter la magie, ou encore par l'Antarctique pour saluer le "gentleman des pôles" Jean-Baptiste Charcot. Retrouvez encore bien plus de mondes en partage dans le riche dossier que nous avons consacré à ce sujet, où cohabitent aussi les univers souterrains pleins de cristaux géants et l'immensité spatiale qu'a bravée Valentina Terechkova en 1963. Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

• Crédits : AFP

Avaler (moins) la pilule. Symbole de la libération des femmes dans les années 60 et 70, la pilule n’a plus la cote : depuis plusieurs années maintenant, son recours est en diminution. À quelles questions sociales et sociétales doit-on cette évolution du modèle contraceptif ? (L’Invité des Matins, 40 min)

2017, année spatiale. D'un côté, Thomas Pesquet, devenu en France la star de l'espace, et quasiment l'homme de l'année : jusqu'à lui, personne n'avait autant partagé d'images de “là-haut”. De l'autre, Poutine et le lancement ratée de la fusée Soyouz, et Trump qui rêve d'une nouvelle mission habitée sur la Lune. (Le Choix de la rédaction, 4 min)

Mortefontaine, une exploration. Il y a quelques mois, la productrice Léa Veinstein a quitté Paris pour s’installer dans un village de Picardie. Un village au nom étrange : Mortefontaine. 817 habitants, et 38,53% d’électeurs de Marine Le Pen aux dernières élections. Récit d’une exploration à hauteur d’humains. (Les Pieds sur terre, 5x30 min)

APPRENDRE

• Crédits : CC0

Incommensurable cosmos. La Terre est dans le système solaire, le système solaire dans la Voie lactée, la Voie lactée dans un groupe lui-même compris dans un ensemble d’environ 1 millier d’autres galaxies, le superamas de la Vierge, qui est lui-même inclus dans un superamas encore plus vaste, nommé Laniakea. Vous avez suivi ? Promenade enjouée et fascinante parmi les étoiles et les planètes, avec l’astrophysicienne Hélène Courtois à l’origine de la découverte de Laniakea. (La Méthode scientifique, 59 min)

Théodore Monod : arpenter mais respecter. Considéré comme l'un des très grands spécialistes du Sahara au XXe siècle, Théodore Monod fut aussi plus largement un humaniste et un homme de foi qui n'eut qu'un credo : le respect de la vie sous toutes ses formes. (Une Vie, une oeuvre, 59 min)

Olympe, aux armes citoyenne. "Je meurs, mon cher fils, victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple". En 1989, France Culture retraçait sous forme de fiction historique radiophonique le destin exceptionnel de cette pionnière du féminisme. (Les Nuits de France Culture, 1h30)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Hergé-Moulinsart

Sept boules de cristal pour Noël. Sept savants viennent de rentrer en Europe après une expédition ethnologique au Pérou. Ils en ont rapporté la momie de l'Inca Rascar Capac, encore coiffée de son diadème. Mais à peine arrivés, ils sont, les uns après les autres, mystérieusement frappés de léthargie. Et le professeur Tournesol disparaît. (Le Feuilleton, 4 x 24 min)

Gregory Porter, du jazz et du swing. C'est en véritable crooner que le chanteur Gregory Porter reprend les standards de la légende du jazz vocal Nat King Cole, dans son nouvel album. Une voix profonde et charmeuse, pour revivifier une musique cinquantenaire. (La Grande table, 27 min)

Le roman de renard. Si le chat est cauteleux, le renard est sournois. Là-dessus, tous les bestiaires, toutes les encyclopédies, toutes les fables, tous les proverbes s'accordent. Et si les fourberies du goupil étaient un malentendu entretenu de siècle en siècle ? (Concordance des temps, 59 min)

LA CITATION

La citation de cette semaine est de l'historienne Sophie Wahnich, venue parler de la fin de la neutralité du net dans l'un des journaux de la rédaction :

Banaliser le mode capitaliste pour le net, c'est réduire d'une manière extrême un certain nombre de libertés publiques, et d'usages qui ont permis à des petites minorités de pouvoir s'exprimer, de monter en puissance. De pouvoir trouver-là des lieux alternatifs face au trust des médias. Il y a-là quelque chose d'extrêmement grave, qui n'est pas pris en charge par le monde politique supposé se préoccuper des libertés.

Ce week-end va nous voir faire un petit bond dans le temps. À ce sujet, saviez-vous qu'en 1935, Einstein et Rosen avaient émis l'hypothèse que les trous noirs étaient des portes vers un nouvel espace-temps ? Mais bon... patienter jusqu'au 31 paraît plus raisonnable qu'emprunter ce vertigineux couloir. Bon week-end, joyeux nouvel an, et à la semaine prochaine.