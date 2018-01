Polémiques, Jean-Paul Sartre, Paul Otchakovsky-Laurens : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir chaque samedi gratuitement par email

Un début 2018 marqué par de fortes polémiques. Alors qu’un collectif de 100 femmes signait cette semaine une tribune défendant “une liberté d’importuner”, les réactions n’ont pas tardé à se faire entendre : la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, les milieux féministes ou encore à l’international. A Florence, le metteur en scène Leo Muscato a fait scandale en changeant la fin de Carmen de Bizet pour prendre en compte la question de la violence faite aux femmes. Classique et polémique également : faut-il rééditer les pamphlets antisémites de l’auteur de l'auteur de Voyage au bout de la nuit ? Entre questions morales, juridiques et politiques, l'affaire Céline a agité les consciences. La maison d’édition Gallimard y a renoncé cette semaine. Bonnes écoutes ! Alisonne Sinard

Université. Nouvelle procédure d'orientation, licences sur-mesure, fin du tirage au sort à l’université, etc. : la réforme de l'enseignement supérieur suit son cours. Quels sont, aujourd'hui, les défis de l'université de française ? (L'invité des Matins, 2 x 20 min)

Big Bang. Selon un sondage publié par "La Croix", les Français sont majoritairement favorables à une libéralisation des lois concernant la procréation (PMA, GPA) et la fin de vie. Où en est-on, à la veille de l'ouverture des états généraux pour la révision des lois bioéthiques ? (Du Grain à Moudre, 40 min)

Ailleurs. Ouvrir un bar à vin à Sienne, une galerie d'art à New-York ou encore une "paillote " au Cap-Vert : certains responsables politiques affichent leur désir de reconversion. Ceux qui sont partis de la politique sont en général revenus. (Le Billet politique, 3 min)

Existentiel. Mauvaise foi, liberté, angoisse ou encore psychanalyse sans inconscient : vous reprendrez bien une petite tasse d'anxiété avec Jean-Paul Sartre ? Saveur : L'être et le Néant. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 59 min)

Economie. Comment la littérature a-t-elle pu rendre compte des transformations économiques et sociales de son temps ? Réponse avec Daniel Defoe, Emile Zola ou encore Georges Perec. (Entendez-vous l'éco ?, 4h x 58 min)

Inégalité. En mêlant héritage philosophique, expérience médicale et travail ethnographique de terrain, Didier Fassin s'est installé à ce croisement pour penser la vie en tant qu'anthropologue. En résulte un livre au titre pérecquien : La vie, mode d'emploi critique. (La Suite dans les idées, 43 min)

Hommage. Paul Otchakovsky-Laurens a fondé la maison d'édition P.O.L. Alors qu'il a accidentellement disparu le 2 janvier, réécoutez cette série d'entretiens dans lesquels il évoquait notamment la naissance de sa vocation d'éditeur. (A voix nue, 5 x 28 min).

Réconciliation. Georges Steiner disait : "Apprendre une langue, c'est le plus grand voyage qui soit. C'est le voyage au cœur d'une autre possibilité d'être." La metteure en scène Caroline Guiela Nguyen et la romancière Cécile Ladjali naviguent entre les continents pour tenter de réconcilier des mondes séparés. (Une vie d'artiste, 1h)

Plongée. La romancière Catherine Cusset s'est plongée dans la vie et l'oeuvre du peintre britannique pour écrire son dernier roman : Vie de David Hockney. "Ce qui s'est écrit c'est quelque chose de l'ordre de la biographie et du roman en même temps. Je réinventais le personnage à partir de ce que j'avais lu de lui." (Par les temps qui courent, 58 min)

La citation cette semaine est de l'historienne Michelle Perrot. Dans une émission consacrée à l'héritage de Simone de Beauvoir dans les luttes féministes (La Grande Table, 33 min), voici ce qu'elle affirmait au sujet de la galanterie :

On est un peu empoisonné en France par cette idée de la galanterie. La galanterie serait l’expression de la civilisation, de la culture française, des bons rapports qu’il y aurait dans notre pays par rapport aux autres, entre les hommes et les femmes. Je crois que c’est un mythe. C’est un mythe intéressant, brillant. Mais qui recouvre, au fond, une domination particulière des hommes sur les femmes dans notre pays. (...) Je crois qu’il faut y réfléchir beaucoup. Il faut déconstruire ce type de chose comme Simone de Beauvoir avait commencé à le faire dans Le Deuxième Sexe, et comme on a continué à le faire, et ne pas s’emprisonner dans des stéréotypes, des préjugés et des représentations.