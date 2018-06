Bac, endoctrinement, Hugo Pratt et Camus : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Êtes-vous encore capable de définir les grands courants littéraires ou de disserter sur un sujet philosophique tel que "Faut-il avoir peur des machines ?" ? Pourriez-vous tenir un propos argumenté sur l’histoire de la presse française depuis la Révolution et son impact sur l’opinion publique ? Sauriez-vous expliquer le fonctionnement du système immunitaire ? Réfléchir sur la compatibilité de la croissance économique avec le souci de préservation de l’environnement ? Si cette palanquée de questions vous donne des sueurs froides, nous ne pouvons que vous recommander la consultation de notre grand dossier consacré au Bac 2018. Et si vous êtes un bachelier, recevez du même coup tous nos vœux de réussite ! Allez, un mot d’esprit d’Henri Troyat pour détendre tout le monde : "Le bac, c’est comme la lessive : on mouille, on sèche… et on repasse." Belles écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

Progéniture sous influence. Une mère veut comprendre ce qu’est devenue sa fille, Emma, 15 ans, endoctrinée par les réseaux de l’Etat islamique. Une série documentaire en cinq podcasts, qui montre une société démunie face à l’islamisme. (Une série réalisée pour Les Pieds sur Terre, 5 x 28 min)

Debray, nouvel observateur. Il dit contempler l’époque avec le même étonnement qu’il le ferait d'"un buffet François Ier dans une salle à manger Ikea”. Régis Debray, écrivain et philosophe, publie Bilan de faillite. Il s’y adresse à son fils de 16 ans qui, sommé pour la première fois de s’orienter dans sa vie, doit choisir une filière professionnelle au lycée. (L'Invité des Matins, 15 min)

La croix et la Bavière. La Bavière a décidé d’imposer un crucifix à l’entrée de toutes les administrations et bâtiments publics. Pour les conservateurs de la "CSU", qui dirigent la région, il s’agit de "reconnaître les racines chrétiennes". Mais la décision fait polémique, y compris au sein de l’Église. (Le Choix de la rédaction, 3 min)

APPRENDRE

Crier son "non". Du "non !" de l'enfant, au "non !" de la révolte en politique, Vincent Delecroix défend les rigoureuses nécessités du refus, de la résistance et de l'indignation, dans la vie privée comme dans la vie publique. Venez aprendre à déconstruire la mythologie du "non", pour le sauver des surenchères et des banalisations. (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

Nos amies les pas si bêtes. L’intelligence sert souvent à comparer les animaux aux hommes. Cette hiérarchisation est-elle justifiée par la science ou faut-il nous libérer de notre anthropocentrisme ? Et si chaque animal était doté d’une intelligence façonnée par l’évolution en fonction de l’adaptation à son environnement... (LSD, La Série documentaire, 56 min)

Clément Rosset et la condition humaine. A en croire le philosophe disparu récemment, les humains partagent tous le rêve d'un double de la réalité. Un rival fantomatique du réel que les hommes s'inventent au quotidien, pour survivre dans un monde qui se moque de ce qu'ils sont, de ce qu'ils y font. (A Voix nue, 5x29 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Pratt à papier. Il s’est créé une culture par les voyages et les lectures. Plongez dans l’univers d’Hugo Pratt, cet artiste qui a marqué durablement le paysage de la bande dessinée en donnant naissance à Corto Maltese, le marin romantique, incarnation parfaite de l’anti-héros. (Le Réveil culturel, 27 min)

La liberté selon Camus. "Nous sommes dans un monde où les hommes, poussés par de médiocres et féroces idéologies, s'habituent à avoir honte de tout. Honte d'eux-mêmes, honte d'être heureux, d'aimer ou de créer..." Le Témoin de la Liberté est le Texte de l’allocution d’Albert Camus prononcé salle Pleyel à Paris, en décembre 1948. (Fictions / Le Feuilleton, 5 x 25 min)

Photo-génie. Les images de Baptiste Rabichon mêlent l’argentique au numérique, et leur épaisseur tient aussi aux matériaux qu’il y accole : des objets et des matières qu’il ramasse en ville, au sol, dans ses placards, sur Internet, dans les livres... (Les Carnets de la création, 5 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du cinéaste autant controversé que respecté, Brian De Palma, venu revendiquer dans La Grande table (27 min) sa filiation artistique avec Hitchcock :

On apprend toujours des gens qui nous ont précédé. Je parle de moi comme étant un imitateur de Hitchcock. Je suis le seul a avoir pris les idées d'Hitchcock et a avoir été au-delà. Le seul a voir vu son génie, sa manière de raconter des histoires.

Avec 157 000 impacts de foudre au sol, la France a battu ce mois de mai son record d'orages depuis le début des recensements mis en place par Météo-France en 2000. Au point que Les Matins de France Culture se sont demandé si les phénomènes climatiques extrêmes n'allaient pas bientôt devenir une norme. Pour ceux qui doutaient toujours de l'existence du coup de foudre... Bon week-end quand même, et à la semaine prochaine !