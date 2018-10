Affaire Grégory, histoire des homosexualités, mythe de Narcisse : la Session de rattrapage

Pour vous abonner à la Session de rattrapage et la recevoir gratuitement par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette session de rattrapage, on interroge notre relation au temps. Vous n’avez pas pu y échapper, cette semaine a été rythmée par le remaniement ministériel. De cette annonce, on retient forcément le départ de l’éditrice Françoise Nyssen, remplacée par le député Franck Riester, spécialiste des questions audiovisuelles et numériques. Les journalistiques politiques ont attendu frénétiquement les noms des nouveaux ministres, et décryptent encore ce nouveau gouvernement. Au temps court des spéculations médiatiques, on oppose le temps long des décompositions politiques. Le Parti Socialiste est-il dans une lente agonie ? Affaibli par le résultat des élections présidentielles, il peine à trouver sa place d'opposition à l'Assemblée. Et face à une identité de gauche éclatée, il tente difficilement de se reconstruire aujourd'hui, subissant le départ de plusieurs de ses cadres. Enfin, il y a le temps écologique qui, lui, ne devrait pas attendre. Dans l'Aude, de fortes inondations ont provoqué la mort d’au moins 13 personnes. Cette catastrophe naturelle nous confronte à l'urgence, mais nous oblige à repenser l'avenir. Quelle politique de prévention adopter en France ? Comment mieux reconstruire ? Bonnes écoutes. Camille Bichler

COMPRENDRE

Affaire Grégory : le roman de la Vologne. L’écrivain Denis Robert revient sur l’un des meurtres les plus célèbres de France, 33 ans après avoir couvert l’événement pour Libération. Une série qui nous plonge dans l’atmosphère froide des Vosges, théâtre d’un meurtre à la fois abominable et extraordinaire. Retour sur cette affaire, pour comprendre comment les médias ont abordé cette « vendetta vosgienne ». (La Série Documentaire, 4 x 55 min)

Ados en burn-out. Elle ne touche pas que les adultes. La dépression est aussi fréquente chez l’adolescent car elle affecte 14 % des 12-18 ans selon l’Institut National de la Santé et de la Recherche nationale. Rencontre avec Emilie, 15 ans, hospitalisée pour burn-out, qui tente de se reconstruire grâce à des ateliers thérapeutiques. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Sexe, race, et colonies : la polémique. Le dernier ouvrage dirigé par Pascal Blanchard, Sexe, races et colonies dénonce la domination des corps du XVe siècle à nos jours. Mais la publication d'images érotiques de femmes colonisées est vivement critiquée. Faut-il nécessairement montrer l'indicible pour comprendre le passé ? (Signes des temps, 45 min)

APPRENDRE

Narcisse, mon beau Narcisse. Nous connaissons tous ce mythe. Narcisse, ce jeune homme qui tombe amoureux de son image, une contemplation qui le mène à sa perte. Une histoire qui nous pousse à réfléchir sur l’amour de soi et le désir de l’autre. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 57 min)

Une histoire des homosexualités. De l’Antiquité à nos jours, l’homosexualité a longtemps été délaissée par les historiens. Souvent réduit à l’histoire des luttes pour le droit des LGBT, on l'étend ici à d'autres temps et d'autres espaces. (La Fabrique de l'Histoire, 4 x 52 min)

Placebo : le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Poudre de perlimpinpin, bisou magique ou sérum physiologique… les différentes formes de placebo, sans principes actifs, peuvent être aussi efficaces que les vrais médicaments. La notion d’effet placebo nous aide ainsi à repenser la pratique de la médecine et de la recherche. (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Kafka : une métamorphose continuelle. Qui a dit que Franz Kafka était un homme triste et austère ? Au-delà de ses écrits tourmentés, l’écrivain pragois était aussi un caricaturiste de talent. Multiplier les arts, un moyen pour Kafka de rester vivant et de contrer ses propres démons. (La Compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

Fatoumata Diawara, complice. L’artiste malienne livre un nouvel album engagé, Fenfo ("quelque chose à dire"), dans lequel elle revient sur les thèmes de l’exil, de l’immigration et de la solidarité. Elle y chante aussi ses racines familiales, au son de la kora, instrument à corde typique de l’Afrique de l’Ouest, et des guitares électriques. (La Grande table culture, 27 min)

Cuisine et 7ème art. La présence de nourriture sur grand écran permet souvent une esthétique ludique, mais c'est aussi le moyen d'évoquer des sujets comme l'immigration, la transmission ou l'identité culturelle. A l'occasion de la sortie de La Saveur des ramen d'Eric Khoo et de Tazzeka de Jean-Philippe Gaud, tentons de comprendre le lien familial et social que crée la cuisine au cinéma. (Les Bonnes choses, 29 min)

LA CITATION

La citation de cette semaine nous vient de la journaliste et professeure de droit européen Anne-Cécile Robert, qui s’interroge sur la place de plus en plus envahissante des émotions dans la société. Sur les réseaux sociaux comme dans le monde du travail, nos sentiments prendraient le pas sur notre raison. (La Grande table idées, 34 min)

La faculté de juger, l’esprit critique, sont des valeurs en perdition aujourd’hui. L’opinion publique, c’est le règne de l’immédiateté, qu’on peut changer au gré de la vague et des humeurs, au détriment de la faculté de juger. L’une des raisons pour lesquelles l’invasion de l’émotion est critiquable, c’est qu’elle est le terrain de la subjectivité, donc de la division. Si l’émotion est nécessaire dans la société, si on a besoin de l’exprimer, par exemple lors de l’hommage à Charles Aznavour, elle ne peut pas être l’alpha et l’omega de la vie sociale, parce nous avons tous des émotions subjectives. La raison est l’outil qui nous permet d’échanger, et sans cela, on a une cohabitation des émotions qui va conduire à des formes de tribalisme.

Avant de clôturer cette session de rattrapage, ne passez pas à côté de la découverte historique de la semaine, un graffiti au charbon de bois découvert sur un mur de Pompéi par des archéologues. Une inscription qui confirme que la ville romaine a été ensevelie par l'éruption du Vésuve en octobre 79 et non en août, comme le pensaient les experts... A la semaine prochaine !