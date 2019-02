L'amour, c'est quoi ? pour Duras, Aragon, Yourcenar, de Beauvoir...

En cette Saint Valentin, on aurait aimé poser la question aux intellectuels et aux artistes : l'amour, pour eux, qu'est-ce que c'est ? Duras, Aragon, Yourcenar, de Beauvoir... donnent leurs éléments de réponse.

Marguerite Duras, 1991 :

"Le bonheur de toucher un homme, de le chercher dans le lit, chercher la peau de cet homme, l’odeur. Je ne devrais pas dire des choses comme ça, je ne les ai pas écrites."

Marguerite Yourcenar, 1972

"En tout cas c’est s’intéresser passionnément à un être. Pourtant cette étymologie curieusement c’est souffrir, c’est curieux c’est subir."

Julien Clerc, 1977

"Je suis jaloux bien sûr ; la jalousie c’est un sentiment profondément humain, ça va avec l’amour c’est sûr, même si on se résonne on ne peut pas s’en empêcher."

Pierre Dac, 1972

"L’amour platonique est à l’amour charnel ce que l’armée de réserve est à l’armée active."

Maria Casarès, 1980

"Quand une fois on n’a plus été seul on ne l’est plus jamais. J’ai l’impression qu’on n’est l’est plus jamais mais il faut quand même avoir la chance, l’entêtement ou je ne sais pas quoi mais d’accueillir au moment où il faut la rencontre."

Alain Delon

"La seule façon d’être heureux avec l’être que l’on aime c’est de l’aimer passionnément. La passion c’est dur dans l’amour parce que la passion c’est très fort, ça brûle, ça dévaste ça bouleverse."