L'attente, monopole de la violence, KGB et Mary Shelley : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes, depuis quelques jours, plongés dans une attente incertaine et anxiogène. L'attente, évidemment, de la fin de cette crise sanitaire, dans l'espoir de nous retrouver, enfin, collectivement, tenaillés que nous sommes par une nostalgique envie de fête. L'attente et la crainte, plus concrètes encore, que tout ne recommence avec la reprise épidémique, guettant avec une certaine résignation le moment où nous apprendrons que les bars, les restaurants, les théâtres, et peut-être même les écoles, devenues l'endroit où le virus circule le plus, devront à nouveau fermer. Nous sommes à l'affût d'un possible reconfinement, sans que le gouvernement n'ait encore prononcé son nom. Pour alléger cette anxiété qui nous étouffe, il convient de regarder vers l'Italie où, nous dit-on, la douceur persiste et le virus se vit autrement. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Sebastien SALOM-GOMIS - AFP

Le monopole de la violence. David Dufresne a passé les deux dernières années à s'intéresser aux violences policières. Le réalisateur et écrivain sort son premier long métrage “ Un pays qui se tient sage” dans lequel il décortique et analyse les violences observées lors des manifestations des Gilets Jaunes. L’Etat français a-t-il un problème au sujet de la légitimité de l’usage de la violence ? (L'Invité des Matins, 41 min)

Combien de G ? Les enchères pour l'attribution des premières fréquences 5G sont lancées. L'augmentation du trafic de données qui en découlera pose une question de cohérence, à un moment où la réduction de la consommation énergétique est posée comme un objectif. (Entendez-vous l'éco, 59 min)

Tenue républicaine exigée. Si nos normes vestimentaires dominantes ne donnent pas les mêmes libertés aux filles et aux garçons, qu'en est-il alors du projet égalitaire de l'école ? Ados et adultes n'ont pas la même perception d'une tenue, surtout lorsqu'il s'agit de mode. Mais la sexualisation des corps des préadolescentes et des adolescentes doit être interrogée, et particulièrement le regard que posent des adultes, des hommes, sur les très jeunes filles. (Être et savoir, 59 min)

Gens du voyage : des aires empoisonnées. Les “gens du voyage” sont tenus de s'installer sur des emplacements répartis inégalement sur le territoire, relégués à l'écart des villes et souvent à proximité d'usines Seveso ou de déchetteries. Trois histoires qui racontent le confinement, la promiscuité et les nuisances permanentes. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

APPRENDRE

• Crédits : Lev Polikashin

La KGB Académie. Créés en 1917, les services secrets soviétiques prennent le nom de KGB en 1954. Assassinats et coups tordus, cette police politique inspire la terreur, sa marque de fabrique. Creuset du pouvoir en Russie des tsars à Poutine, comment les services secrets ont-ils formé et informé les dirigeants du pays ? (Le Cours de l'Histoire, 53 min)

1 1=1. Il y a 200 ans, Hans Christian Oersted, en rapprochant une boussole d’un fil métallique branché sur une pile, ne se contentait pas de poser le premier jalon de ce qui allait devenir la théorie de l’électromagnétisme. Il engageait, sans le savoir, ce qui allait devenir la grande geste de la physique du XXe siècle, l’ample et ambitieux mouvement d’unification des forces. (La Méthode scientifique, 58 min)

Chaise électrique en alternatif. Au plus fort de sa rivalité avec son concurrent George Westinghouse, Thomas Edison, afin de le discréditer, participe à la création de la chaise électrique. Sa condition ? La chaise électrique devra utiliser le courant alternatif de son rival. Edison tente ensuite, via d'importantes campagnes de presse, d’imposer le mot "westinghouser" pour désigner l'électrocution. La psychose doit gagner les foyers américains... (Une histoire particulière, un récit documentaire, 29 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Fine Art Images Heritage - Getty

Dans l'ombre du monstre. Mary Shelley est surtout connue pour son chef d'œuvre, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Si ce texte est passé à la postérité, la chose est peut-être moins vraie pour ce qui concerne sa créatrice. Mary Shelley, piégée dans l'ombre de son mari, le grand poète anglais Percy Bysshe Shelley, comme dans celle de sa créature ? (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Fontaine, je boirai bien de ton eau. Fusée cavalière des arts et des lettres, Brigitte Fontaine visite les dimensions de son époque en chevauchant les univers de l’underground et du star-system. Pythie sympathique, parfois sans pitié, elle déclame vérités et absurdités avec la majesté d’une diva chaleureuse ou lointaine. (L'Atelier fiction, 58 min)

Anomalie oulipienne. L’anomalie est le titre du nouvel objet étrange que livre Hervé Le Tellier en cette rentrée littéraire. L’écrivain oulipien entremêle les histoires d’une douzaine de passagers d’un vol Paris – New York dont les destins se trouvent perturbés par un mystérieux phénomène temporel. (Affaires culturelles, 55 min)

LA CITATION

Mais qui est donc ce "pauvre petit blanc", cet archétype à qui s'adresse une nouvelle pensée conservatrice ? se demande dans La Grande Table Sylvie Laurent, historienne américaniste, professeur associée à Harvard et à Stanford et enseignante à Science-Po :

Donald Trump a réussi à politiser une subjectivité : le sentiment que, parce qu'on est blanc, on est défavorisé dans une société désormais multiculturelle. Ce sentiment n'est pas nouveau, mais ce qu'a réussi à faire Trump, c'est à lui donner un sens politique en l'explicitant, en réveillant en chacun des Américains blancs ce qui était une prédisposition, en particulier chez les Républicains. (...) Les plus aisés, les possédants, les chrétiens, les hommes... nourrissent ce sentiment d'être désavantagés, brimés, dépossédés, et ce sont eux les "pauvres petits Blancs".

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. Et nous vous laissons en compagnie de James Barry, un brillant chirurgien militaire, anti-esclavagiste, colérique et héroïque. Il a réformé les normes médicales sur trois continents, a dirigé les hôpitaux du Canada et a même réalisé la première césarienne des colonies. Un homme exemplaire... Oui mais voilà, à sa mort, sa servante découvre qu’il s’agissait… d’une femme. A la semaine prochaine !