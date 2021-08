Le bonheur en livres, Olympe de Gouges, un volcan et le Quartier latin : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par e-mail.

Bonjour à toutes et à tous,

La grille d'été prend fin cette semaine, mais avant de définitivement tourner la page et de laisser les Romans de la grande bleue et la chaleur derrière vous, on vous propose, une dernière fois, de dribbler avec Diego Maradona, de plonger au coeur d'une pension de famille bien "comme il faut" sur la Riviera , de (re)faire la révolution avec Olympe de Gouges, de penser l'érotisme et la littérature avec Leyla Bouzid ou même de danser le Mia avec IAM... Et pour les plus studieux, on vous a aussi réservé quelques conseils de lecture : dont une histoire de conte de science-fiction, des nouvelles mystérieuses, et un voyage de la Russie à la Palestine, de la Lettonie à Auschwitz. 🎧 Rémi Guezodje

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : Jean-Yves Ruszniewski - Getty

Dribbler sa vie. La mort est loin d'avoir effacé la présence de Maradona, tant il est canonisé par les rituels qui font de lui un repère supérieur, une figure tutélaire bien que teintée de nombreuses zones d'ombre. Le 25 novembre 2020, Maradona meurt quatre ans jour pour jour après la mort de Fidel Castro, qu’il considérait comme son second père. Ironie de l’histoire : le 25 novembre, c’est aussi le jour international contre les violences faites aux femmes. Tout est-il dit ? (Grande traversée : Diego Maradona, un enfant de la balle, 5x29 min)

L'universel au féminin. Alors que la Révolution française donne de nouveaux droits aux hommes blancs, Olympe de Gouges (1748 – 1793) défend une autre conception de l’universel. Mêlant tous les combats en faveur des minorités - égalité pour les femmes, abolition de l’esclavage et de la peine de mort, solidarité pour les ouvriers et les chômeurs - sa vie de femme, de mère et d’autrice scandalise son époque. Son œuvre fait encore débat et se place au cœur des controverses contemporaines. (Avoir raison avec... Olympe de Gouges, 5x28 min)

Je pense donc IAM. De l’Égypte à New York, de Belsunce au Cours Julien, Simon Rico vous raconte l’univers de ces "métèques" célestes, parrains de la planète M.A.R.S. Il y a trente ans, le groupe de rap sortait son premier album officiel et posait les bases de son identité musicale : un hip-hop qui enjambe les frontières, porté par des textes finement ciselés. (Les Séries musicales, 2x2h)

10 romans pour (re)voir la mer. La Méditerranée dessine une géographie littéraire, un entrelacs de textes et de langues. Dans cette diversité, nous avons choisi 10 romans pour un tour de mer, depuis les Colonnes d’Hercule jusqu’au Bosphore, du XXe et du début du XXIe siècle. 10 pays, 8 langues, 5 hommes, 5 femmes, 10 visions du pourtour méditerranéen : la passion, la guerre, la foi, l’enfance, la politique, les villes, les villages, la grande et la petite histoire, une circumnavigation en 10 escales. (Les Romans de la grande bleue, 10x58 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

• Crédits : Crédits : Pyramide distribution

D'amour et de lettres. Une histoire d'amour et de désir est le récit de l’initiation d'un jeune homme, Ahmed, découvrant la prestigieuse Sorbonne alors qu’il n’en connaît pas les codes. Mais il découvre aussi l'amour et l'érotisme avec la rencontre de Farah, une jeune fille qui aborde cette scolarité parisienne avec une aisance qui l’impressionne. Leyla Bouzid signe un long-métrage sur la multiplicité de l’identité, ce qui influence la langue des personnages et la subtilité de ses variations à un moment où ils forgent leur caractère. (La Grande table d'été, 42 min)

Terre d'accueil ? La crise afghane et la prise de pouvoir par les talibans ont remis en exergue les complexités de la politique d’accueil des réfugiés en France. Après l’allocution du 16 août où Emmanuel Macron évoquait les risques de "flux migratoires irréguliers importants", des maires socialistes et écologistes ont ouvert leurs bras en déclarant qu’ils étaient prêts à accueillir des réfugiés. Ces annonces relancent-t-elle l’opposition classique entre les prérogatives de l'Etat et des villes ? (Le Temps du débat d'été, 42 min)

Contrôler la pensée. Le CNRS publiait le 24 août sur son site internet un communiqué de presse pour rappeler à ses chercheurs la nécessité de respecter les règles de déontologie scientifique. Déplorant le fait que certains se soucient plus d’une "éphémère gloire médiatique que de vérité scientifique", le centre adresse un rappel à l’ordre explicite à ceux qui, s’exprimant dans les médias, participent pour certains à la diffusion de fausses informations. Alors, quel contrôle pour les chercheurs ? (La Question du jour, 8 min)

Ecrivaine depuis l'enfance. "J'écris pour tenir au temps qui m'est donné à vivre" : en avril 2021, la romancière Fatou Diome se livrait à un entretien au long cours avec Arnaud Laporte pour nous faire entrer dans les influences et références qui jalonnent son parcours personnel, et sur la manière dont son œuvre littéraire imprégnée d'autobiographie s'y est conjuguée. (Affaires culturelles, 40 min)

LES FICTIONS

• Crédits : Marine Plunian - Radio France

Volcanique Mexique. Sous le volcan n'est pas un roman sur l'alcool, le Mezcal ou la Tequila, mais plutôt un récit d'humanité, porté à son plus haut degré d'incandescence. "Le destin de mon héros peut être considéré dans sa relation avec le destin de l'humanité", écrivait son auteur, Malcolm Lowry, dans la préface qu'il rédigea pour l'édition française. Découvrez l’adaptation radiophonique en feuilleton de ce chef-d’œuvre. (Sous le volcan, 20 x 20 min)

24 heures chrono. Scandale dans une pension de famille "comme il faut" sur la Riviera, au début du XXe siècle : Madame Henriette, une cliente de l’hôtel, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée… Redécouvrez Vingt quatre heures de la vie d'une femme, le magnifique roman de Stefan Zweig, en seulement 49 minutes de fiction… (Fictions / Samedi noir, 49 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient du philosophe Jean-Luc Nancy, mort le lundi 21 août à l'âge de 81 ans. Dans l'émission "Hors-Champs" en 2012, ce penseur de l'être-en-commun revenait sur l'expérience de sa transplantation cardiaque, subie en 1992, dont il a fait le récit dans L’Intrus paru en 2000. Il développe la dimension philosophique qu’il donne à la greffe :

Je préférerais que l’on parle de transmission de la vie plutôt que de don d’organes. La greffe nous apprend qu’il y a une interconnexion de nos corps. On ne possède pas notre corps. Une fois mort, il n’y a aucune raison de le considérer comme une propriété. Elle nous apprend qu’il y a un échange, un partage, une interconnexion de nos corps. Nous traversons aujourd’hui une crise planétaire terrible qui provient qu’il est devenu possible d’augmenter sa propriété de richesses autoproductrices de manière démentielle sans égard à ce qui appartient à tous : ce qui permet de vivre, qui peut circuler. Il n’y a rien de plus opposé à l’idée même du sens que la propriété fermée. La greffe nous apporte un enseignement exemplaire à cet égard. Jean-Luc Nancy

La Session de rattrapage de cette semaine s'arrête ici et, comme la rentrée n'est pas que celle des classes mais aussi celle des livres, France Culture vous propose une sélection d'ouvrages pour accompagner la reprise et le retour à la cadence de l'automne. Parmi eux, La Définition du bonheur (Gallimard) de Catherine Cusset, une histoire de destins qui se croisent entre Paris et New York, "image du temps tel qu'il est dans la vraie vie, continu et discontinu". Bonnes écoutes !