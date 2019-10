Le Greco, la société de vigilance, la Pangée et Nathalie Sarraute : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

un détour vers la Renaissance pour terminer cette semaine. Attardons-nous quelques instants sur la vie mystérieuse du peintre grec dit « Le Greco », ou « Greco ». Né Domínikos Theotokópoulos, en 1541 à Candie (aujourd'hui Héraklion), en Crète, il a parcouru l'Italie, Venise, puis Rome pour parfaire sa formation suivant les pas du Titien. Mais c'est en Espagne, à Tolede qu'il finira ses jours, le 7 avril 1614, tombant ainsi dans l'oubli, avant d'être redécouvert au XIXe siècle et reconnu comme un précurseur. Pris pour un fou, extravagant de son vivant, il suscite encore aujourd'hui beaucoup d'interrogations ou d'admiration. À partir de cette semaine et pour la première fois en France, une rétrospective lui est consacrée au Grand Palais, jusqu'au 20 février 2020. 70 peintures, mais aussi de rares dessins, des sculptures rendent hommage à l'étendu du talent de l'artiste. Bon week-end et bonnes écoutes ! Emilie Balla

COMPRENDRE

• Crédits : Bruno Levesque - Maxppp

Je mange, donc je suis. La nourriture était à l'honneur cette semaine, avec la journée mondiale de l'alimentation. L'occasionde se questionner sur l'essor de l’alimentation locale. Peut-on fabriquer un nouveau modèle social en favorisant ce type d’alimentation ? (Le Temps du débat, 39 min)

Une France de voisins vigilants ? L'attaque du 3 octobre à la préfecture de police de Paris continue de susciter de nombreux débats. Mardi 8 octobre dernier, Emmanuel Macron a appelé à « bâtir une société de vigilance » afin de savoir repérer « les petits gestes qui signalent un éloignement d’avec les lois et valeurs de la République ». Mais est-ce le rôle des citoyens de se surveiller les uns les autres ? (L'Invité(e) des matins, 39 min).

L’art peut-il être une réponse à la terreur ? Depuis le 4 octobre, touristes et passants peuvent découvrir non loin des Champs-Elysées, sur la promenade du Cours la Reine, une main géante offrant au ciel onze fleurs multicolores. Œuvre du plasticien américain Jeff Koons, ce "Bouquet de tulipes" a suscité de vives polémiques. (Signe des Temps, 45 min).

APPRENDRE

• Crédits : Boccalupo Photography - Getty

Laïcité : une histoire millénaire ? Si le mot "laïcité" est relativement récent (il date de 1880) et même pas utilisé par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, l’idée de laïcité est le fruit d’une histoire vieille de mille ans. C’est ce que montre l’essayiste et romancier Jean-François Colosimo, dans son nouvel essai La Religion française). (La grande table des idées, 33 min).

Le paradoxe de l’identité hum(e)aine. Qui suis-je ? Où suis-je ? Que fais-je ? Depuis le début de l’histoire de la pensée, on se pose ces questions. David Hume, qui tient la flamme des Lumières écossaises, propose un nouveau départ philosophique basé sur le scepticisme : si l’on doute de tout, comment prouver que quelque chose existe ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min).

Attention Pangée ! D’où vient la théorie de la dérive des continents et comment la découverte des mécanismes de la tectonique des plaques en ont-ils découlé ? Qu’appelle-t-on cycle de Wilson ? Que connaît-on de l'évolution du visage des continents terrestres, et par quels “supercontinents” sommes-nous passés ? (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Crédits : Lehtikuva - - AFP

Sarraute pour un oui. Nathalie Sarraute, née en 1900, est l'une des autrices qui ont le plus marqué le XX° siècle. A partir de la parution de Tropismes en 1939, l'écrivaine née en Russie a connu une reconnaissance tardive. Parmi les jalons de son existence, après sa naissance à Ivanovo (Russie), il y a notamment le départ pour la France, à un âge tendre... (La Grande table culture, 28 min).

La madone et la méditerranée. Rencontre avec le photographe égyptien Youssef Nabil, à l'occasion de l'exposition "Youssef Nabil", à l'Institut du Monde Arabe de Tourcoing, jusqu'au 12 janvier 2020 (Le réveil culturel, 26 min).

Une Jedi sous la coupole. Ce n’est pas tous les jours qu’une femme entre à l’Académie française, ce sera la 9e fois depuis Marguerite Yourcenar en 1980, raison suffisante pour sortir les trompettes de Star Wars. Son épée d'académicienne est un véritable sabre laser de Babel, mais au-delà de ses attributs, ce qui fait de Barbara Cassin la « Jedi » du quai de Conti, c’est son approche des langues et de l’enseignement. (La Théorie, 3 min).

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du réalisateur Xavier Dolan, invité dans La Grande table culture, pour parler de la sortie de son dernier film Mathias et Maxime (2019), un hymne à l’amitié, complice et apaisée :

Mes amis qui ont quarante, cinquante ou soixante ans me disent "Tu vas voir : la trentaine, c'est bien, on est encore jeune, mais on ne fait plus les même conneries". Mais, si vous me demandez de définir l'homme de trente ans, je ne saurai pas le faire [...] Je pense que tous mes personnages se cherchent, cherchent à savoir qui ils sont. C'est cette même question qui revient : "qui suis-je, ou vais-je". Ça paraît très vaste, mais cela peut se décliner de plein de façons différentes.

C'est ainsi que s'achève cette Session de rattrapage. Nous nous quittons en musique, avec le trompettiste Louis Laurain, qui nous fait découvrir des sonorités électro-jazzy. Bon week-end et à la semaine prochaine !