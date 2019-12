Le lit, les réformes, l'Algérie, Christine Delphy, et le "truc" : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

"Il y a des jours où, quand le jour se lève. On voudrait rentrer tout au fond d'un rêve", chante Yves Duteil. Entre morosité sociale, crise de confiance envers l’État, grève des transports et services publics, inquiétudes climatiques (et difficulté à parvenir à une coopération internationale à ce sujet), météo… ces derniers jours sont de ceux-là. Aussi, si vous avez le plus grand mal à quitter vos draps chauds le matin, on ne peut que vous recommander la série des Chemins de la philosophie consacrée au lit : alors qu'il a tous les statuts chez Platon - métaphore, forme, concept… -, le lit a été le berceau de la remarquable inspiration créatrice de Frida Kahlo, tandis que pour d'autres, il est le haut-lieu du libertinage et de la philosophie dévêtue. Bonnes écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

• Crédits : JOEL SAGET - AFP

Les réformes de trop ? Réforme de l'audiovisuel, baisse de la redevance, mobilisation sociale et réforme des retraites… Autant de sujets débattus ici avec l'économiste Julia Cagé, co-autrice de Repenser l'action publique en 2012 et de L'information à tout prix en 2017. (La Grande table idées, 34 min)

Camp du Bien ? L’attribution du prix Nobel de littérature 2019 à l’autrichien Peter Handke a provoqué diverses réactions d’hostilité en raison de ses prises de position pro-serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Handke, Roman Polanski, Woody Allen, Bertrand Cantat... le débat de la distinction entre l’œuvre et l'artiste se rejoue régulièrement. Assistons-nous à un tournant moraliste ? (Le Temps du débat, 38 min)

L'enfance des inégalités. La façon d'habiller votre enfant, de lui raconter des histoires, de jouer ou blaguer avec lui... sont autant de signes et de comportements qui vous situent sur l'échelle sociale. Ainsi, les inégalités se construisent dès le plus jeune âge. Le sociologue Bernard Lahire décortique ce phénomène. (Être et savoir, 59 min)

APPRENDRE

• Crédits : Florence et Sylvie Tissot

Libération féminine, année 0. Théoricienne et militante féministe historique, Christine Delphy a œuvré à la création du MLF, à l'introduction des concepts de genre, de patriarcat, de travail domestique, et ne cesse de rappeler l'importance des luttes et de la pensée féministe pour parvenir à un changement radical de société. (A Voix nue, 28 min)

L'Algérie avant l'Algérie. Au temps du Maghreb médiéval, plusieurs royaumes berbères régnaient en maîtres sur le territoire qui sera plus tard l’Algérie. Quelles étaient les structures politiques mises en place par ces royaumes médiévaux et quelles marques a laissées ce passé dans l’Algérie contemporaine ? (Le Cours de l'histoire, 52 min)

Web, porno et jeunesse exposée. "Je leur ai posé la question "A quel âge vous avez vu pour la première fois des images pornographiques ?" Unanimement, c'était 9-10 ans". Face à une jeunesse précocement exposée à l'univers des adultes, ces derniers se reconnaissent comme "vieux", "dépassés", "largués par le net". (LSD, La Série documentaire, 54 min)

DÉCOUVRIR

• Crédits : Collection privée

Balade poétique et spongieuse. Dans les dessins de Corentin Grossmann, tout semble mou, vaporeux et spongieux. Son univers, à l'imaginaire fertile, est peuplé de formes hybrides, de fruits, d'animaux, de rochers, d'architectures, de végétation, le tout avec un non-respect revendiqué des échelles. (Les Carnets de la création, 5 min)

Le musée… "Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas." Réécoutez Pierre Bourdieu exposer le cadre, les conclusions et les enjeux d'une passionnante étude sur la fréquentation des musées et sa signification sociale. (Les Nuits de France Culture, 29 min)

Un truc. "Truc" : on utilise fréquemment ce mot comme astuce pour éviter d'avoir à trouver un terme plus approprié. Mais qu'est-ce donc, ce truc ? Doit-on cesser de l'invoquer, ou dit-il quelque chose d'indicible ? (Le Journal de la philo, 5 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est du producteur Hervé Gardette, qui nous parlait des réflexions du philosophe Bruno Latour, dans La Transition :

L’intuition géniale de Bruno Latour, c’est d’avoir compris que c’est la façon dont nous représentons la Terre qui conditionne la façon dont nous l’habitons, et dont nous nous comportons avec elle. Pour mieux l’habiter, il faut changer de point de vue. Passer d’une vision géographique à une vision géochimique. Se libérer de notre façon de cartographier la Terre pour en inventer de nouvelles, qui rendent davantage compte de notre place dans le vivant.

Enfin, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites semble s'installer dans la durée, nous vous laissons avec cette question : que sont devenus les portes-paroles, les figures romanesques, qui, comme Mohamed Ali en son temps, incarnaient la lutte sociale ?

