Le monde sur écoute, Cannes, Mussolini, et le retour d'un roi : la Session de rattrapage d'été

Si l’été avait déjà pointé le bout de son nez sur nos ondes avec une grille spéciale vacances, côté mercure, ce n’était pas vraiment ça. Mais la série musicale dédiée aux Beach Boys, cette incarnation la plus réussie du rêve californien, a fait son œuvre : le soleil était dans nos cœurs, il est désormais au-dessus de nos têtes ! Alors avec un temps si clément, on vous embarque pour une visite de lieux d’exception, où les embruns se mêlent à l’odeur des vieux manuscrits. Et on commence par une traversée de la Manche pour (re)découvrir la série The Crown, une vie de château à l’écran qui déroule l’histoire de la monarchie britannique. Mais si vous préférez le chant des cigales à la houle, on vous donne rendez-vous à Marseille, terrain de jeu aux multiples facettes plébiscité par le cinéma. La cité phocéenne serait-elle la nouvelle capitale du cool ? Cool, l’autrice la plus célèbre et la plus sulfureuse du XIXe siècle l’était aussi d’une certaine manière. Avec ses vêtements d’homme, sa liberté affichée, George Sand était foncièrement moderne. Preuve en est : sa maison de Nohant-Vic dans l’Indre. Une résidence d'artistes, un lieu confiné d'où l'on peut regarder et commenter, en rêvant qu'il ne soit jamais vraiment gagné par le progrès. Visite guidée avec notre nouveau rendez-vous radiophonique, "L’Esprit des lieux". Enfin ne manquez pas nos incontournables séries de l’été avec cette semaine une Grande Traversée consacrée au dictateur italien Benito Mussolini. Un portrait documentaire où se rencontrent petits et grands récits. On a interrogé la créolisation et la pensée du poète et philosophe Édouard Glissant en cinq épisodes, puis on a poursuivi notre exploration de ces livres qui ont changé le monde avec notamment Michel Foucault et sa généalogie critique de l’enfermement, Surveiller et punir. Enfin, malgré la distance géographique de nos vacances (et la distanciation sociale !), on reste "Infiniment" proche avec Nicolas Martin pour aborder l'été avec sérénité. Bonnes écoutes ! 👇 Alexia Colone

Les Séries d'été

L'enfance d'un chef. Plongez dans ce portrait documentaire de Benito Mussolini, où vous est racontée son histoire, permettant de parcourir des vies, des temps et des paysages où se mêlent petits et grands récits. Benito Mussolini a laissé une marque profonde dans nos sociétés. Mais sommes-nous sûrs de le connaître tout à fait ? (Grande Traversée : Benito Mussolini, 5x58 minutes)

Surfin' USA. Un peu gauches, kitsch et bien peignés, pas très rock à vrai dire ces Beach Boys. Et pourtant, des tubes à la chaîne, et puis une musique pop qui s’aventure dans des territoires inconnus, portée par le vague à l’âme du génie qui se cache là, Brian Wilson. (La Série musicale : The Beach Boys, ou la face cachée du soleil, 2x1h58)

Faire "Tout-monde". Pour avoir raison avec Édouard Glissant, il faut comprendre les luttes de cet opposant à la pensée "woke" américaine et l’engagement de cet inventeur du "Tout-monde". Il nous offre une vision de nos civilisations en mouvement perpétuel. (Avoir raison avec... Édouard Glissant, 5x28 minutes)

Born to be alive. De la vie du fœtus pendant la grossesse jusqu'au mystère entourant les métiers de la naissance, plongée aux origines de chacune et chacun avec René Frydman. (Une histoire de la naissance, 32x13 minutes)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Sur écoute. Dimanche 18 juillet, un consortium de 17 médias internationaux a révélé que 50 000 téléphones appartenant à des journalistes, des activistes, des avocats, ou de simples citoyens, apparaissaient sur une liste liés à un logiciel espion israélien hyper sophistiqué. Ce logiciel, appelé Pegasus, permet d’écouter des appels et d’aspirer tout le contenu d’un téléphone, sans que rien n’indique à son propriétaire qu’il a été piraté. (Le Temps du débat, 43 minutes)

Tapis rouge. La 74e édition du festival de Cannes s'est achevée samedi 17 juillet 2021. La Palme d'or a été remportée par la réalisatrice française Julia Ducournau pour son film Titane. C'est la deuxième femme de l'histoire du festival à recevoir la Palme d'or. L'édition 2021 a été atypique jusqu'au bout. Pourquoi ? (La Question du jour, 9 minutes)

On est tombé sur un os ! Pendant près de cent soixante-dix millions d’années, ils ont régné en maîtres sur Terre, avant de disparaître lors de la cinquième extinction de masse. Pourtant, pour des animaux disparus depuis des millénaires, les dinosaures sont toujours omniprésents. (Eurêka !, 58 minutes)

Monumentales. Joyau architectural trop méconnu, l'Abbaye royale de Fontevraud raconte quelque chose de la puissance des femmes, de leur pouvoir, de leur liberté au Moyen Âge. Qui ne peut que surprendre tant on a voulu l’oublier. (L'Esprit des lieux, 3 minutes)

LES FICTIONS

Monstres sacrés. Lorsque Baudelaire rencontre Nietzsche, une idée saugrenue ? Pas pour le comédien Fabrice Luchini qui signe une création originale pour le festival d'Avignon. Une lecture des ses auteurs fétiches à réécouter sur notre site. (Avignon - Fictions, 57 minutes)

Vie de château. Roman méconnu de Michel Zévaco, L'Hôtel Saint-Pol est truffé de rebondissements qui en font une chronique de la haute société vivant sous le règne du roi Charles VI, ici ressuscitée pour ce feuilleton d'été en 32 épisodes. (L'Hôtel Saint-Pol, 32x29 minutes)

LA CITATION

Le roi Arthur est de retour ! Plus de dix ans après la fin de la série culte, le réalisateur, acteur et musicien Alexandre Astier donne une suite à Kaamelott avec un film sorti mercredi 21 juillet au cinéma. Il était l'invité de Sébastien Thème dans "La Grande table d'été" :

J'adore les langues vaudevillesques, les situations bourgeoises. Je veux que les gens se vouvoient, à la manière de Michel Audiard ou de Georges Simenon, tous ces auteurs tirés de notre patrimoine populaire. Je donne à mes personnages un langage qui est le nôtre, ou plutôt des langages qui sont les nôtres. Alexandre Astier

Vous pouvez reprendre une activité normale, c'est ici que s'achève la session de rattrapage. En ce samedi, vous êtes peut-être sur la route des vacances, le regard plongé dans le vague (et bientôt les vagues !) à travers la vitre d'un train ou d'une automobile. Attardons-nous quelques minutes sur un objet incontournable de l'été : le coquillage. Du style rococo au logo d'une célèbre compagnie pétrolière, voici la grande histoire de ce petit bout d'évasion. À la semaine prochaine !