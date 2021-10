Le Pourquoi du comment, un podcast de culture générale

Pourquoi ? Comment ? Le Pourquoi du comment, c'est une collection de podcasts de culture générale, dans tous les domaines du savoir (histoire, sciences, philosophie, économie, art et création...). Pourquoi les oiseaux volent-ils ? A quoi sert le Panthéon ? Comment définir le capitalisme ? Pourquoi parle-t-on autant de la pluie et du beau temps ? Des questions simples ou plus complexes, aux réponses exprimées avec simplicité et précision, par de grands universitaires et les meilleurs experts.

Le Pourquoi du comment : culture générale

C'est la sélection de culture générale en podcasts : chaque jour, un épisode, parfois deux, de 3 à 14 minutes maximum, pour répondre à une question de culture générale dans tous les domaines.

Abonnez-vous...

-sur l'application Radio France

-sur iTunes ou via RSS

• Crédits : Radio France

Histoire, philosophie, économie, sciences... Les "Pourquoi du comment" thématiques

Envie d'en apprendre toujours plus dans des disciplines précises ? Abonnez-vous aux "Pourquoi du comment" thématiques, des podcasts

Histoire. Avec Gérard Noiriel. Chaque jour écoutez "Le Pourquoi du comment : histoire". Pour vous abonner, c'est ici :

-sur l'application Radio France

-sur iTunes ou via lien RSS

Philosophie. Avec Frédéric Worms. Chaque jour, écoutez "Le Pourquoi du comment : philosophie". Pour vous abonner, c'est ici

-sur l'application Radio France

-sur iTunes ou via lien RSS

Economie et social. Avec les chercheuses de l'Institut Veblen (Dominique Meda, . Chaque jour, écoutez "Le Pourquoi du comment : économie et social". Pour vous abonner, c'est ici :

-sur l'application Radio France

-sur iTunes ou via lien RSS

Sciences. Avec Bruno David. Chaque semaine, écoutez le "Pourquoi du comment : sciences". Pour vous abonner, c'est ici :

-sur l'application Radio France

-sur iTunes ou via le lien RSS