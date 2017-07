Le Premier Ministre Edouard Philippe en exclusivité sur France Culture jeudi 13 juillet 8h20 dans les Matins d’été

Le Premier Ministre Edouard Philippe sera en exclusivité dans les Matins d’été produits par Lucas Menget jeudi 13 juillet de 8h20 à 8h40 pour la sortie de son livre Des hommes qui lisent (éditions JC Lattès).

Présentation "Des hommes qui lisent"

« Lorsque je regarde ma bibliothèque, je vois ce que j’ai appris et une bonne partie de ce que j’aime. Ces livres m’ont construit. Des romans, des essais, des manuels, des bandes dessinées, le tout mélangé, muri ou oublié, redécouvert et discuté. Une bibliothèque est comme le « lieu de mémoire » de notre existence. Elle nous chuchote d’anciennes joies, murmure nos lacunes et trahit des promesses de lecture.

Les livres relient les hommes. Derrière ce qui ressemble à une formule, il y a une réalité, particulièrement évidente dans mon histoire familiale, dans ma vie. Dans ma relation avec mon père mais aussi dans le parcours de mon grand-père, dans la vie de ceux qui m’entourent et qui comptent pour moi. »

Des hommes qui lisent est le récit d’un homme par les livres qu’il a aimé, qui l’ont bouleversé : des livres qui ont fait de lui un fils, un père, un citoyen, un homme politique, un Premier ministre aujourd’hui. Il explique un engagement, une vision, une pensée, des doutes et des choix.

Edouard Philippe est Premier ministre. Il a été député et maire du Havre. Il est l’auteur de deux romans écrits avec Gilles Boyer : L’heure de vérité et Dans l’ombre.

