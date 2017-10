Le sang des règles, le destin et Claudio Magris : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par email chaque semaine

semaine sang pour sang sur France Culture. Le sang des règles, tout d’abord, sujet (rare) de quatre épisodes de LSD, la série documentaire. Un liquide menstruel tabou dans l’histoire et encore aujourd’hui; objet d’histoires intimes et d’enjeux pratiques, politiques ou artistiques. Sang artificiel, ensuite, avec La Méthode scientifique, sorte de Graal médical qui, là aussi, témoigne de l’importance symbolique de ce liquide, entre vie, mort, humanité et religion - tout comme sa couleur, le rouge, à l’histoire culturelle si intense. Bonnes écoutes ! Florent Latrive

COMPRENDRE

Violences faites aux femmes. L'affaire Harvey Weinstein ne cesse, depuis qu'elle a éclaté, de faire réagir aux Etats-Unis mais aussi en France. Sur les violences faites aux femmes et sur les rapports de domination qui s'exercent sur elles. La romancière et dramaturge Christine Angot revient sur ce sujet avec ses mots et son expérience. (L'invité des Matins, 2x20 min)

Au coeur de la négo. Yanis Varoufakis, économiste et ancien ministre des finances du gouvernement Tsipras, raconte les coulisses de l’Europe et les négociations au moment de la crise grecque. Une introduction parfaite à une série d’émissions sur “la négociation” qui, de Machiavel au dilemme du prisonnier, n’a cessé d’être décryptée et perfectionnée, tant elle recèle en elle les logiques du pouvoir. (Entendez-vous l'éco?, 59 min)

Qui sont les nouveaux prolétaires ? Pour Marx et Engels, les prolétaires étaient les “ouvriers salariés modernes” obligés de “vendre leur force de travail”. Quels seraient leurs équivalents dans notre société contemporaine, et quelle est leur conscience de classe ? (Du Grain à moudre, 40 min)

APPRENDRE

Destinééééééé. Était-il vrai, de toute éternité, que César se ferait tuer aux Ides de Mars ? Quel jour sa mort a-t-elle été fixée ? La croyance des stoïciens en un destin fixé d'avance nous entraîne dans un monde où tout événement serait l'effet du précédent, sans responsabilité pour l'homme. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Quelle histoire, la BD. Ce documentaire est une plongée dans les archives Casterman à Tournai, une descente dans ce kilomètre et demi de documents où l’on croise Hergé, Tardi, les 4 as ou Martine pour évoquer l’histoire d’une vieille entreprise familiale et plus largement l'histoire de l’édition et de la bande dessinée. (La Fabrique de l’histoire, 52 min)

Femme du monde. Voix de la créolité par ses origines guadeloupéennes, la romancière Simone Schwartz-Bart s’est toute sa vie appropriée d’autres mondes, en particulier à travers son mari André, issu d’une famille de déportés. Rencontre de deux mémoires, pour une écriture à 4 mains. (A voix nue, 5x 29 min)

(RE)DECOUVRIR

Magris, mémoires de guerre. Cerveau de la pensée européenne, penseur de la Mitteleuropa l’essayiste et romancier italien Claudio Magris publie aux éditions de l’Arpenteur "Classé sans suite" un livre métaphore sur la guerre, la mémoire, qui nous perd dans les dédales d’un musée imaginaire. (La Grande table, 2x30min)

Octobre 17 de l’intérieur. L’adaptation en fiction sonore des 10 jours qui ébranlèrent le monde de John Reed, ce reportage sur les débuts de la révolution d’Octobre de 1917, qui nous entraîne au cœur d'événements qui ont compté comme les plus importants du siècle, qui ont été la référence et l'horizon des peuples en lutte pour leur libération. (Fiction, le Feuilleton, 10x30 min)

Renaissance. Sorcières, chaudrons, conquête militaire et duels d’honneur, retournez en 1550. Métronomique vous convie à un voyage dans le temps, à l’époque où la musique profane et religieuse se réinventait, à l’époque où la polyphonie avait la part belle. Dans cette plongée radiophonique, vous croiserez sans nul doute Rabelais, Marot, François Ier ou encore Purcell. (Métronomique, 59 min)

LA CITATION

La citation de la semaine a été entendue dans un documentaire sur la dictée, cette passion française (Les Pieds sur terre, 28 min)

Mes notes c’étaient -20, -30/20. Mon objectif, c’était d’atteindre le 0. C’était un peu la blague à chaque cours : ‘est-ce qu’il va réussir à atteindre le zéro avant la fin de l’année ?’. A mon 3/20, j’ai eu des applaudissements de toute la classe [...] J'ai mon bac et 16 en philo. C'est ma revanche personnelle sur le français.

C’en est terminé pour cette semaine. Avant de se quitter, écoutez donc quelques fables sur des déchetteries de l’espace, de la vaisselle dans un monde simulé, des pizzas double face (pour manger en apesanteur) : c’est le troublant (et réjouissant) feuilleton La préhistoire du futur signé Benjamin Abitan, dont la saison 2 a obtenu le prestigieux prix Europa de la meilleure série de fiction radio de l’année ce vendredi. A la semaine prochaine !