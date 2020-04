L'économie demain, la Princesse de Clèves et Aretha Franklin : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

France Culture continue de s'inviter dans votre confinement, qu'elle espère toujours accompagner au mieux avec son podcast quotidien pour suivre l'actualité de la crise. Tandis que dans Confinement vôtre, les artistes se démasquent le temps d'un entretien, Culture maison vous livre chaque jour une pépite culturelle à découvrir en ligne (musique, documentaire, pièce de théâtre…) entre deux révisions, via l'offre pédagogique de Nation apprenante. Dans le cadre de cette dernière, cette semaine a d'ailleurs vu le lancement de l'émission "Écoutez, révisez", lecture par une ou un comédien d’un extrait de grand roman, poème ou pièce de théâtre, accompagnée d'une analyse de l’œuvre. Pour le reste, on vous laisse dérouler cette Session… Bonnes écoutes ! Hélène Combis

Faire face au virus

Quelle économie demain ? Comment sortir de la crise liée à l’épidémie de Covid-19 en garantissant une sécurité sanitaire, écologique, sociale et économique ? L'ONG WWF s'est penchée sur ces questions. Ses propositions pour préparer la reprise économique relèvent-t-elles de l'utopie ? Réponses avec l'économiste Eloi Laurent. (L'invité(e) des Matins, 37 min)

Vaccin BCG ? Vous avez certainement entendu parler de ce nouvel espoir qui naît d'un bien ancien remède : le vaccin BCG contre la tuberculose, développé il y a plus d'un siècle, pourrait prévenir contre les formes graves de la Covid-19. Pourquoi un vaccin contre une bactérie pourrait-il protéger d'une infection virale ? (Radiographies du coronavirus, la chronique, 4 min)

Essais cliniques et rapports de pouvoir. Alors qu'il est question sur LCI de vérifier une molécule en Afrique avant d'en faire bon usage face à la Covid-19 ou que le protocole du professeur Raoult est mis en question, retour sur l'histoire des essais cliniques : quand le progrès médical faisait bombance des corps de peu d'importance. (Article)

Les failles du système. "Aux États-Unis, l'épidémie met en lumière les problèmes systémiques et structurels." Depuis New-York, la philosophe Nancy Fraser analyse la crise actuelle comme une mise à nu des problèmes du système de santé américain. (Coronavirus, une conversation mondiale)

Continuer à apprendre

Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, Radio France se mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, pour proposer des émissions et des podcasts en lien les programmes scolaires. A retrouver sous le label "Nation apprenante".

La Princesse de Clèves. Dans ce roman, un siècle sépare l'autrice de ses personnages : l’action est datée avec l’évocation de la mort accidentelle, mais bien réelle, du roi Henri II en 1559, lors d’un tournoi. L'autrice y dessine avec précision les émotions et les cheminements métaphysiques de l’âme. (Re)découvrez cette œuvre de Madame de Lafayette dans un extrait lu par Jacques Gamblin. (Écoutez, révisez ! 28 min)

Monnaie et banques. Le troc est-il réellement l'ancêtre de la monnaie ? Le cash va-t-il disparaître ? A quoi servent les banques ? Quel est le rôle de la Banque centrale ? Grâce à cette sélection d'émissions, révisez vos connaissances sur ces deux notions clés en économie. (Entendez-vous l'éco ?)

Expédition vernienne. Jules Verne est l'un des écrivains les plus prolifiques et rêveurs des mers oubliées, de l'espace souterrain et du monde lunaire. Son œuvre, au croisement des genres et des littératures, emprunte des chemins imaginatifs, scientifiques et poétiques. Redécouvrez-la ! (Série d'émissions)

Seconde Guerre mondiale. Vie sous l'occupation allemande, collaboration avec le régime de Vichy, résistance : quelles étaient les réalités des Français entre 1939 et 1945 ? Cette sélection d'émissions propose d'analyser deux événements essentiels pour comprendre cette période : la déportation des Juifs et la Résistance. (La Fabrique de l'histoire)

Au coin de l'enceinte

L’Amazing Grace d’Aretha Franklin. Inédit pendant près d’un demi-siècle, un film révèle un concert mythique de la "Queen of Soul". Laissez l’émotion vous gagner en écoutant ce trésor exhumé, et écoutez l'histoire d’un film longtemps maudit, entre problèmes techniques et procès retentissant. (Culture Maison)

S’échapper du monde. Elles ont décidé de tout quitter : travail, famille, amis, pour aller vivre seules, dans la montagne ou la forêt afin de prendre le temps de penser, d'explorer qui elles sont, ce qu’elles veulent, et de savoir si elles sont capables de vivre en dehors de ce qu’elles ne supportent plus : la frénésie, le cadre, les règles, les normes. (LSD, La Série documentaire, 54 min)

Mystères et Bilderberg. Depuis près de 70 ans, le groupe Bilderberg réunit confidentiellement des personnalités comme Bill Clinton, Margaret Thatcher, Angela Merkel ou Emmanuel Macron, avec des financiers ou des grands noms de la presse. Et depuis plus de 50 ans, il alimente des fantasmes complotistes : Bilderberg est accusé de cacher un gouvernement mondial secret… (Mécaniques du complotisme, saison 6 : 3 x 14 min)

La citation

Cette semaine, la citation est de la lexicologue Sandrine Reboul-Touré qui répond à la question : "doit-on dire "le" ou "la" Covid-19 ?"

Les médias ont commencé par dire "le" car dans "Covid" il y "Co-", au même titre que dans "coronavirus". (…) Ici, c'est la motivation linguistique qui explique le masculin. En linguistique, la motivation linguistique c'est le fait qu'on puisse essayer de donner du sens, à partir de la forme. Or pour la plupart d'entre nous, quand on voit "Covid-19", il est très difficile de voir apparaître une forme là-dedans. (…) Pour le commun des mortels, le "Covid-19", c'est donc la même chose que le virus, et non pas la maladie.

Confiné.e, éprouvez-vous plutôt le sentiment d'ennui de l'homme cloîtré décrit par Pascal, ou la joie de l'isolement retrouvé de Schopenhauer ? Pour terminer cette Session, nous vous invitons ici à penser l'enfermement avec cinq grands philosophes. Haut les coeurs, et à la semaine prochaine !