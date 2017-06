Lecture, Poutine, Sherlock Holmes et prophéties : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par e-mail.

Bonjour à toutes et à tous,

La grille d'été arrive sur France Culture et avec elle une une version un peu plus estivale de la Session de rattrapage. Pas de panique donc : nous serons présent tout au long des vacances d'été. Et si d'aventure vous n'êtes pas devant votre poste de radio ou avec un podcast au creux de l'oreille, voici quelques conseils de lectures, prodigués à l'occasion de la journée "Pour le livre". Alors allez-vous opter pour le conseil de Sandrine Treiner, Ecrire pour sauver une vie de John Edgar Wideman, ou plutôt pour Quartier lointain de Jirō Taniguchi, suggéré par Adèle Van Reeth ? Si vous êtes plutôt d'humeur à la science-fiction ou la fantasy, n'hésitez pas à suivre les conseils de neuf passionnés de SF ou bien tentez une relecture plus politique d'Harry Potter. Et que rien ne vous empêche non plus de leur préférer un bon classique, à redécouvrir au gré d'une balade en bibliothèque. Et n'oubliez pas : Lire, c'est vivre ! Bonnes écoutes... et bonnes lectures. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Dans les yeux de Poutine. Quand l’un des plus grands cinéastes américains relit, à l'aide de sa caméra, un demi-siècle de relation diplomatique dans l’œil de Moscou. Oliver Stone a réalisé 12 entretiens inédits avec Vladimir Poutine : propagande crient les uns, un document rare pour les autres. Reste une question : comment concilier une critique de l’impérialisme américain sans verser dans une vision complaisante du système Poutine ? (La Grande table, 30 min)

Sexisme éternel. "Charge mentale", "manspreading", "manterrupting", "mansplaining"… Comment le succès de ces mots et des notions qu’ils recouvrent renouvellent l’appréciation du sexisme. (Du Grain à moudre, 40 min)

L’art de gouverner. Influence revendiquée du nouveau président de la République, Michel Rocard se livrait au micro de France Culture quelque temps avant sa mort, il y a un an. (A Voix nue, 30 minutes)

APPRENDRE

Élémentaire. Sa réputation a été surpassée par celle de son personnage mythique : Sherlock Holmes est en effet devenu plus célèbre que son auteur, Sir Arthur Conan Doyle. A tel point que ce dernier avait dû ressusciter le plus célèbre des détectives face au courroux de ses admirateurs. Mais qui était l'écrivain qui se cache derrière le plus célèbre des enquêteurs ? (La Compagnie des auteurs, 1 h)

Théories du complot. L’opinion a (presque) toujours raison. L’analyse du philosophe Karl Popper vient à notre rescousse pour comprendre le règne des “faits alternatifs” et la façon dont les théories du complot singent la rigueur démonstrative des théories scientifiques. (Les Chemins de la philosophie, 50 min)

La fin des OGM. Il y a 20 ans, ils devaient mettre un terme à la faim dans le monde. En lieu et place de quoi non seulement les famines sont loin d'avoir disparu, mais les OGM n'ont de cesse d'inquiéter. Pour la première fois les surfaces plantées OGM ont reculé d’un petit pourcent et de nouvelles techniques d’édition génomique sont en plein développement. Les OGM seraient-ils donc au début de la fin ? (La Méthode scientifique, 1h)

(RE)DÉCOUVRIR

Prémonitions. “À force d'écrire des choses horribles, elles finissent par arriver”, assurait Michel Simon dans “Drôle de drame”. Une citation qui renvoie à tout un pan d’une littérature prophétique, dont “1984”. Orwell n’est pourtant pas le seul auteur à s’être inscrit dans ce champ de la littérature, où il côtoie Jules Verne, H.G. Wells, Kafka et beaucoup d’autres, et ce depuis le Moyen Age. (Concordance des temps, 59 min)

Concert littéraire. Mieux que les livres audio, France Culture passe aux livres musicaux. Ecoutez des textes d’Arthur Rimbaud, Jean Genet, Charles Baudelaire, Tom Waits, Gaston Miron, Aimé Césaire, Jacques Prévert ou encore Barbara... mis en musique par le chanteur virtuose Babx. (L’Atelier fiction, 1h)

En attendant GoT, oh ! Si Netflix a décidé de mettre fin à huit de ses séries originales (Le Petit Salon, 12 min), l'été n'en sera pas moins riches en nouveautés à regarder, ou à "binge-watcher" pour les plus passionnés : de "The Handmaid's tale : la servante écarlate", conte dystopique féministe, à la création française "Manon 20 ans", en passant par "Glow", une série de catch au féminin, les femmes sont à l'honneur sur le petit écran. (La Dispute, 58 min)

A l'américaine. Rencontre avec le réalisateur Jerry Schatzberg, ancien photographe de mode, cinéaste viscéralement new-yorkais, qui a réinventé de fond en comble le cinéma américain dans les années 1970 et fait découvrir Al Pacino. Longtemps effacé au profit des autres grandes figures telles que Scorsese ou Coppola, on lui doit notamment "Portrait d’une enfant déchue" (1970) ou encore "L’Épouvantail", Grand Prix au Festival de Cannes 1973. (Plan Large, 59 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient de l'artiste et homme de théâtre Pierre-Albert Birot, qui racontait la façon dont est né le drame surréaliste "Les Mamelles de Tyrésias", pièce féministe et antimilitariste d'Apollinaire créée en 1917, à l'époque où les artistes surréalistes comme Duchamp, Breton ou Dada veulent faire éclater les cadres, et répondre à la mort par la provocation et l’ironie (LSD, La série documentaire, 55 min) :

La mise en scène ! Quel fouillis ! Tout se jouait vraiment pour la première. Au moment de donner le texte du programme à l'imprimeur, j'ai dit à Guillaume Apollinaire : "Mais que mettons nous dessus ?" Apollinaire réfléchit et me dit "Et bien... Mettons 'Surréaliste !'". Il fût joué épatamment. Dame, il faut bien croire qu'on fut agréablement et profondément épatés, puisque ce drame ne fut joué qu'une seule fois voici bientôt 30 ans, et qu'on en parle encore !

Et pour conclure cette session ouverte sur les livres, on remonte à leur source : les écrivains. Une semaine dans les carnets de voyage des écrivains-explorateurs, de Jack Kerouac à Nicolas Bouvier, en passant par Alexandra David-Néel. Quatre émissions (Culturesmonde, 4 x 1 h) pour arpenter le monde et comprendre ce qui poussait et continue à pousser ces hommes et ces femmes dans des périples aussi passionnants qu’insolites. A la rencontre des autres, de soi, de l’inspiration. A la semaine prochaine !

