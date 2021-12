Les 100 ans de la radio se racontent sur les ondes

Sélection | La radio a 100 ans : vive la radio ! Et quoi de mieux pour les célébrer que de replonger dans son histoire palpitante ? Prouesse technologique et scientifique, en un siècle d'existence, la radio témoigne à travers ses évolutions de celles de la société.

Le 24 décembre 1921, la première émission de Radio Tour Eiffel à destination du public est diffusée. Au programme : une demi-heure de diffusion quotidienne, alternant bulletin météo, un peu de musique, quelques informations et des poèmes. La diffusion est discontinue, mais devient rapidement un rendez-vous pour les quelques adeptes possédant un poste.

100 ans ont passé depuis : la Tour Eiffel n’émet plus, et la radio s’écoute en continu, partout et sur de nombreux supports. Compagne de route, réveille-matin, sous la douche, à la plage, en famille, en solitaire, en direct ou en replay… En un siècle, le média s’est popularisé et démocratisé, à la faveur des avancées technologiques et du numérique.

À l’occasion de ce centenaire, redécouvrez son histoire avec une sélection d’émissions et d’archives. Quand la radio parle de radio !

La radio : et l’onde fut

• Crédits : Getty

L’histoire voudrait que lorsque Heinrich Hertz découvre les ondes hertziennes, il ait dit que "ça ne servirait sûrement pas à grande chose". S’il a manqué de vision, d’autres ont su utiliser ses travaux comme moyen de transmission, associé à diverses autres découvertes. Car la radio, c’est avant tout une prouesse technologique et scientifique. Une histoire d’ondes, de fréquences, de vibrations qui portent les voix jusqu’aux intérieurs de nos maisons. Pour vous permettre de différencier longueur d’onde et fréquence, et plus encore, La Méthode scientifique revient sur la longue et tortueuse histoire des ondes radio.

La Méthode scientifique, 57 min

Des voix dans la nuit

• Crédits : Getty

La nuit est tombée, mais le grésillement de la radio subsiste et s’amplifie : dans l’obscurité, les ondes se propagent plus loin. Il existe une histoire, moins connue, celle des voix dans la nuit, qui ont accompagné ceux qui ne dorment pas, les “sans-sommeils”. Des voix reconnaissables entre mille, comme celle rauque et suave de Macha Béranger, des programmes nocturnes uniques, comme Les Nuits magnétiques sur France Culture... Plongez dans cette nuit, où l'ouïe est reine.

Le Cours de l'histoire, 59 min

La liberté au bout des ondes : Radio Londres et ses messages codés

• Crédits : Getty

"Ici Londres, les Français parlent aux Français." Pendant 4 ans, Radio Londres a émis depuis les studios de la BBC. Véritable outil de propagande et de résistance, les programmes étaient écoutés dans la clandestinité, car interdits dans la France occupée. Dans la nuit, les ondes de Radio Londres diffusaient les fameux messages codés : "La girafe a un long cou", "Andromaque se parfume à la lavande" : des phrases quelconques, que seuls les résistants français de l’intérieur pouvaient décrypter.

Sur les docks, 53 min

Tire ta langue, 28 min

1964-1983, les pirates des ondes

• Crédits : Getty

Tout commence en 1964. Des disques à la mer, un vieux bateau voguant au large de l’Angleterre, des marins DJs : voilà de quoi est faite Radio Caroline, l’une des premières radios pirates, dont le film Good Morning England s’inspire largement. Un peu partout en Europe, ces stations libres fleurissent, portées par une jeunesse qui conteste le monopole des radios publiques. Retour dans le passé sur fond de rock-roll.

Métronomique, 59 min

Radio Castagne

• Crédits : Raoul Leonesi,

Les Cévennes, années 1980. Une radio clandestine émet sur ce territoire en lutte : Radio Castagne. Les ondes portent la voix des mineurs d’Alès, les mineurs de fond, qui bataillent pour le maintien de l’activité minière du gisement de Ladrecht. La radio s’est même faite depuis les profondeurs de la terre, lorsqu’ils décident d’occuper la mine. Leur histoire a bercé l’enfance de Stéphane Bonnefoi. Pendant une heure, il retrace le parcours de ces voix, avec ceux qui ont donné de la leur. Une belle archive radiophonique.

L’Expérience, 59 min

Comment la radio peut sauver la vie

• Crédits : Getty

Pour ceux qui l’écoutent, la radio a ce don de s’immiscer dans le quotidien. Par sa présence, elle rassure, elle occupe le silence, elle accompagne, elle divertit. Parfois, cette présence est même la seule que l’auditeur ait. Ici, deux histoires de radio, où un transistor a suffi pour bouleverser ces deux existences. Il sera la seule compagnie de Chantal, et le seul lien vers l’extérieur pour Hervé.

Les Pieds sur terre, 29 min

Immersion dans l’atelier de restauration des archives sonores

• Crédits : Patrick Kovarik - AFP

La radio constitue une mémoire de son siècle d’existence. Les stations actuelles peuvent compter sur ce patrimoine radiophonique pour alimenter leurs émissions. Mais comme tout patrimoine, il faut en prendre soin. Une mission qui incombe aux restaurateurs de son. Entre la disparition des bandes magnétiques et autres disques 78 tours, et l’avènement du numérique, le métier demande une large maîtrise des différents outils qui ont fait la radio. Rencontres avec Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois, deux oreilles passionnées, restaurateurs des archives de Radio France.

Les Nuits de France Culture, 47 min

Le podcast : une nouvelle façon de voir le monde ?

• Crédits : Eduard Goricev - Getty

Aujourd’hui, la radio s’écoute en direct ou en replay. Parfois, le son s’écoute aussi sans qu’il n’y ait eu aucune diffusion : le podcast a bouleversé le monde sonore, porté par l’essor du numérique. Témoignant à la fois d’une nouvelle place de l’écoute dans notre société, il ouvre aussi de nouveaux horizons pour les auditeurs. Focus sur cet objet nomade.

Affaire en cours, 8 min