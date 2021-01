Après les succès des podcasts originaux de fiction L'Appel des abysses, L'Incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, Projet Orloff, Dream Station et Hasta Dente, qui ont cumulé plus de 4 millions d’écoutes, France Culture présente Les disparus de Bas-Vourlans, une nouvelle fiction réalisée dans le cadre de l’appel à projets du Fonds Podcasts Originaux en association avec la SACD.

Aout 2019, Haut-Vourlans, Jura. 37° à l'ombre, plus de trois mois qu'il n'a pas plu. Les Vourlanais n'avaient jamais connu temps si éprouvant. Le lac de Clairlieu, au fond de la vallée, s’assèche jour après jour sous l’effet de la canicule au point d’y faire émerger le village de Bas-Vourlans, englouti il y a 45 ans après la construction d’un barrage. Dans une maison défoncée par les eaux, sont retrouvés deux squelettes.

Il faudra toute la témérité d'André Rose, le curé de Haut-Vourlans, et des jeunes Bérénice Pèvre et Titouan Maadjoubi pour résoudre un cold case vieux de 45 ans, et faire remonter à la surface des secrets bien trop longtemps noyés dans les profondeurs du lac.

Cette fiction, pleine de rebondissements offre une intrigue construite autour d’une confrontation entre des adolescents et un curé attachant prêts à tout pour découvrir la vérité, et les anciens du village, peu bavards. L’alternance entre des scènes de tensions et des conversations privées, les ambiances tissées par les bruitages et le tournage en décors naturels permettent de donner à la série, Les disparus de Bas-Vourlans, une atmosphère singulière.

Romain Weber, scénariste : « J’ai imaginé Les disparus de Bas-Vourlans en m’inspirant de ce qui fait pour moi, l’intérêt de ces histoires : un huis-clos, un mystère et un dénouement qui se fait attendre »

Un podcast en 11 épisodes d’une quinzaine de minutes écrit par Romain Weber, réalisé par Laurence Courtois, composition et musique originale de François Clos et Nelson Santoni, bruitages d’Elodie Fiat et conseillère littéraire de Céline Geoffroy

Un podcast réalisé avec une vingtaine d'acteurs dont Jean Quentin Châtelin, Mathieu Letuvé, Clotilde Mollet, Alain Rimoux et aussi deux jeunes talents, Milla Kuentz et Tom Schneider dans des rôles titres.

Tournage effectué à Dreux, Mézières-en-Drouais et Chérisy

En ligne dès le vendredi 22 janvier sur franceculture.fr et l’application Radio France

Cliquez ici pour découvrir la bande-annonce

ÉPISODE 1 – RESTER AU FRAIS

Août 2019. C’est la canicule à Haut-Vourlans : le lac qui recouvre depuis 1974 le village englouti de Bas-Vourlans sera bientôt asséché. La jeune Bérénice n’a de cesse de guetter le niveau du lac, tandis que le curé et les anciens du village se retrouvent au bar-tabac.

ÉPISODE 2 – LES AMOUREUX DE CLAIRLIEU

Bérénice a retrouvé les amoureux de Clairlieu au fond du lac et aimerait bien que Titouan, qui passe l’été au village, vienne avec elle les voir de près. Mais qui sont les amoureux de la légende ?

ÉPISODE 3 – DES CORBEAUX ET DES HOMMES

Alors que l’ancien maire du village semble perdre la tête, en s’en prenant aux corbeaux alentour, les questions sur l’identité des squelettes retrouvés se font plus pressantes.

ÉPISODE 4 – AU 1, RUE DU CIMETIERE

Titouan emmène Bérénice au cimetière de Haut-Vourlans où sa grand-mère est enterrée. Il ignore les circonstances de sa mort, mais un nouveau mystère apparaît : un corbeau aurait sévi avant le déménagement.

ÉPISODE 5 – 500 MILLIARDS DE KILOS D’EAU

Ahmed, le grand-père de Titouan parle enfin de son histoire familiale. Et André Rose recueille une étrange confession de Broyard, qui a bien connu les époux Varod.

ÉPISODE 6 – LA POULARDE AU VIN JAUNE

Pendant qu’André Rose enterre les amoureux de Clairlieu au cimetière du village, Bérénice et Titouan fouillent le grenier du grand-père et retrouvent de précieux indices.

ÉPISODE 7 – CE QUE VOIENT LES YEUX ET CE QU’ENTENDENT LES OREILLES

Les anciens du village n’en reviennent pas : le corbeau a réapparu. Les apprentis enquêteurs se font aider par le curé pour tenter de comprendre ce qui s’est passé il y a 45 ans…

ÉPISODE 8 – CHANTE LA GRIVE, LA PLUIE ARRIVE

Comme Bérénice et Titouan, André Rose mène à son tour l’enquête et cherche à en savoir plus sur les époux Varod. Et pourquoi Broyard a-t-il disparu au moment du déménagement ?

ÉPISODE 9 – UN EPISODE DEPRESSIF

Alors que la pluie arrive enfin, les lettres du corbeau sèment la panique chez les habitués du bar-tabac. Le curé va une nouvelle fois recevoir une confession pour le moins troublante.

ÉPISODE 10 – SI LEUR CHANT TU ENTENDS…

Alors que Broyard quitte le village, les anciens se retrouvent chez Ahmed : dans le grenier, son petit-fils et Bérénice entendent tout.

ÉPISODE 11 – … TU FINIRAS DANS L’EAU

Les enquêteurs en herbe se précipitent à l’église pour se faire aider du curé, pendant qu'à Bas-Vourlans les mystères, enfin, s'éclaircissent.