Les Français et les médias : léger regain de confiance en pleine pandémie

La défiance envers les médias demeure ancrée chez les Français mais elle a diminué légèrement en 2020, d'après le 34e baromètre sur la confiance dans les médias publiée par La Croix, Kantar et Onepoint. Un regain de confiance qui accompagne un regain d'intérêt pour l'actualité, malgré l'omniprésence de la crise sanitaire.

Réconciliation timide après un record de défiance au moment des "gilets jaunes"

Tous les médias ont gagné en crédibilité l'an passé : la radio, d'abord, toujours considérée comme le média le plus fiable par les sondés, qui déclarent à 52% que "les choses se sont passées vraiment ou à peu près comme la radio les raconte" ; c'est 2 points de plus qu'en 2019.

La presse écrite suit (48% et gagne 2 points) devant la télévision (42%, 2 points) et internet (28%, 5 points). Ces progrès répondent aussi à une demande d'information mesurée dans le baromètre : en 2020, 67% des sondés ont suivi l'actualité avec un grand intérêt, contre 59% en 2019, le niveau le plus bas jamais enregistré depuis que La Croix a commencé à publier cette étude annuelle en 1987.

Graphique présentant l'évolution de la crédibilité des médias entre 1987 et 2021 d'après le baromètre annuel publié par La Croix. Pourcentage de sondés qui répondent que "les choses se sont passées vraiment ou à peu près comme le média les raconte".

Les sondés se sont davantage intéressés à l'actualité et "c'est un constat rassurant" pour Alexis Lévrier, maître de conférence à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire du journalisme et invité de notre journal de 12h30 ce mercredi.

Même si les Français estiment qu'on en a trop fait sur le Covid, il y a eu une vraie soif d'information et dans l'ensemble, la confiance est en légère hausse : qu'il s'agisse des contenus ou de l'indépendance perçue des journalistes vis à vis du pouvoir. Et c'est une bonne nouvelle car on ne s'attendait pas à des résultats de cette nature, après la crise des 'gilets jaunes' qui avait abouti à une chute de la confiance dans les médias. On peut espérer qu'on est au tout début d'un retour de la confiance de la part du public.

Un rôle pédagogique salué mais des avis polarisés

"La presse a fait un travail pédagogique et pratique dans un contexte très difficile et les Français l'ont apprécié", ajoute Alexis Lévrier. Et effectivement, 90% des sondés estiment avoir été bien informés sur l'application des gestes barrières, 77% sur les règles touchant au confinement ou au déconfinement et 62% sur l'évolution des chiffres-clés de la pandémie en France et dans le monde.

En revanche, ils sont la moitié à s'estimer mal informés à propos des recherches sur un vaccin contre le Covid-19, 53% sur les conséquences psychologiques de l'épidémie et du confinement, 57% sur l'origine du virus et de l'épidémie et 54% à propos des débats sur la chloroquine. Sur ce sujet de la chloroquine, les points de vue dépendent beaucoup de l'appartenance politique : seuls les électeurs de LREM se disent majoritairement bien informés à propos de ce sujet (58%). Les sympathisants de la France insoumise ne sont qu'un tiers dans ce cas, 47% au PS, 45% chez les Verts, 44% chez les LR et 32% au Rassemblement national.

Par ailleurs, le regain d'intérêt pour l'actualité ne concerne pas les deux partis à l'extrême de l'échiquier politique : les sympathisants de la France insoumise sont 65% à avoir éprouvé un grand intérêt pour les informations en 2020, 6 points de moins que l'année précédente, et ceux du Rassemblement national n'ont été que 57% à suivre l'actualité, 7 points de moins qu'en 2019.

Autre enseignement, la défiance des Français vis-à-vis des médias s'exerce plutôt contre le système médiatique en général : lorsqu'ils sont interrogés sur "leurs médias", ceux qu'ils consultent le plus souvent, les sondés se disent bien plus confiants. 84% répondent que les médias qu'ils consultent le plus leur permettent de savoir ce qu'il se passe ailleurs dans le monde, 78% de se faire leur propre opinion, 65% de découvrir ce que d'autres gens pensent, 65% de conforter ses opinions et points de vue, 55% de distinguer le vrai du faux.

34e baromètre sur la confiance des Français dans les médias (La Croix, Kantar et Onepoint).