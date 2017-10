Se passionner pour les grosses têtes, celles qui nous racontent le monde et nous rendent la vie plus intéressante, et par-là même plus heureuse, le faire avec succès, sans se prendre … la grosse tête, c’est l’histoire que propose cette campagne de publicité … Une campagne, qui prolonge notre nouvelle identité graphique et ce slogan qui est, à lui seul, notre boussole quotidienne : L’Esprit d’ouverture.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Les Grosses Têtes, c’était déjà pris : campagne visible du 31 octobre au 6 novembre 2017 sur 1500 faces arrière de bus dans Paris et région parisienne.

Responsables annonceur : Monique Denoix, Sylvie Berranger, Camille Waldschmidt (Radio France)

Responsables agence : Gabriel Gaultier, Stéphane Richard, Virgile Lassalle, Thomas Kohn, Anouck Baroni (Jésus et Gabriel)

Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la nouvelle signature France Culture, l’Esprit d’ouverture. Une nouvelle signature pour France Culture lancée en avril 2017. Réalisée avec l’agence de publicité Jésus et Gabriel, la nouvelle identité graphique de France Culture repose sur une typographie qui, tout en faisant écho à l’univers numérique, évoque la puissance des mots et le principe revendiqué d’un savoir le plus largement partagé possible. Gratifiée de records historiques d’audience* pour son antenne et son offre numérique, France Culture, valide ainsi sa mission de service public d’animation du débat des idées et de diffusion de la connaissance pour tous et pour chacun.

France Culture, c’est :

1,3 million d’auditeurs quotidiens (été 2017), 19,3 millions de podcasts téléchargés en septembre 2017, 6,3 millions de visites tout support, 1,3 million de fans Facebook et 509 000 followers sur Twitter.

Un univers avec : les éditions France Culture avec de nombreux ouvrages et la revue trimestrielle Papiers, les forums France Culture, le week-end Imagine et la création des Mastersclasses culturelles.