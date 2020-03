PRESSE // Les Matins de France Culture par Guillaume Erner 7h-9h en direct

Dès mercredi 1er avril - GRAND INVITE : JEAN-CHRISTOPHE RUFIN, de l’Académie française, médecin, écrivain et diplomate

En respect des consignes de confinement mais pour apporter de nouveau à ses auditrices et auditeurs de grands entretiens pour penser l’évènement de la pandémie du Covid 19 ainsi que les chroniques et revue de presse internationale propres à notre antenne, France Culture est en mesure de reprendre le direct des Matins de Guillaume Erner dès le mercredi 1er avril.



Grâce à la présence en régie de notre équipe technique, Guillaume Erner produira Les Matins de France Culture de chez lui, toute son équipe, les invités et les chroniqueurs étant reliés par téléphone ou par Skype. Chacun chez soi mais tous unis pour assurer le retour à l’antenne de cette session d’informations et d’analyse en direct pour France Culture avec comme premier invité Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française, médecin, écrivain et diplomate.



Conformément au plan de maintien de l’activité de France Culture, la mission d’information reste assumée dans Les Matins par les journaux de nos amis de France Inter, auxquels collaborent, comme pour Franceinfo, plusieurs journalistes de notre rédaction.

· 7h00 : Journal (France Inter)

· 7h15 : Question du jour

· 7h25 : La chronique économique d'Anne-Laure Jumet

· 7h30 : Journal (France Inter)

· 7h40 : La Revue de presse internationale de Camille Magnard

· 7h45 : Jean-Christophe Rufin (première partie)

· 8h00 : Journal (France Inter)

· 8h16 : Le Billet politique de Frédéric Says

· 8h20 : Jean-Christophe Rufin (deuxième partie)

· 8h45 : La Transition (écologique) d’Hervé Gardette

· 8h50 : La Théorie (culturelle) de Mathilde Serrell

· 8h55 : Radiographies du coronavirus par Nicolas Martin.

