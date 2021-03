Les podcasts des profs : France Culture lance un appel à projets auprès des enseignants

La crise sanitaire et le confinement ont entraîné un essor de l’enseignement à distance. Contraints par le contexte, les enseignants ont souvent développé des trésors d’inventivité et de nouvelles compétences techniques afin d’assurer la continuité pédagogique et enrichir les outils à la disposition des élèves et des étudiants. Ainsi, une offre très riche de podcasts s’est développée dans toutes les disciplines : pédagogiques, sans être des cours, mais aussi souvent ludiques, et dans de nouveaux formats.

France Culture, média partenaire de l’éducation, souhaite mettre en valeur les productions de podcast des professeurs et soutenir ainsi leur diffusion et leur visibilité par la puissance de sa légitimité et de sa distribution.

Vous êtes professeurs, de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur ? Vous produisez un podcast à vocation pédagogique dans les disciplines suivantes : français, histoire, géographie, philosophie, mathématiques, sciences naturelles, musique, sport ? Cet appel à projets s’adresse à vous.

Pour candidater, envoyez par mail à podcastdesprofs@radiofrance.com : 1 fichier au format MP3 (ou jusqu’à 4 en cas de série), 1 texte de 1000 caractères maximum de présentation, 1 titre.

JURY ET LAUREATS :

Le jury, présidé Jacques Attali, économiste et écrivain et par Sandrine Treiner, directrice de France Culture est notamment constitué des producteurs de la chaîne dans les disciplines concernées. Ils sélectionneront 3 podcasts par discipline qui seront hébergés et diffusés par France Culture.

> Règlement, calendrier et précisions sur franceculture.fr

France Culture, média partenaire de l’éducation, produit tout au long de l’année des programmes qui accompagnent les jeunes dans leurs études, du collège jusqu’à l’université. Durant le premier confinement, la chaîne a lancé l’émission “Ecoutez Révisez”, devenue en septembre “En français dans le texte” et créé “La Dictée géante”, une dictée radiophonique hebdomadaire.