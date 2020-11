L'espoir et les crises, loi "sécurité globale", papyrus et Philip K. Dick : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

"C'est la crise". La formule a cela d'étrange qu'elle n'a plus rien d'inattendu, de fortuit. C'est la crise partout, tout le temps ; la crise générale. Crise économique, crise politique, crise culturelle, crise de la confiance et désormais, crise sanitaire, la mère de tous les maux. Elles n'ont rien de neuf, pourtant, ces crises. Et elles ont été suivies, souvent, d'espoir, de renouveau, à l'image de l'après-guerre, qui a signé l'avènement de certains droits, notamment ceux des femmes. L'après-crise ce sont aussi les révolutions sociales et culturelles post Mai 68 ou la prise de conscience du lent essoufflement du modèle capitaliste après la crise du pétrole de 1973. A l'inverse, la crise économique de 2008 semble sans fin, chaque sursaut des marchés agitant le spectre d'une nouvelle bulle, jusque-là ignorée, prête à se crasher. Et la crise sanitaire alors ? Elle a catalysé, certainement, des tendances installées depuis des années. Mais si les dégâts sont immenses, l'espoir d'un vaccin dessine enfin un après. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Dans le flou. Filmer policiers et gendarmes lors d'interventions puis diffuser les images pourrait devenir un délit. Citoyens, journalistes et ONG s'inquiètent des nouvelles propositions censées protéger l'image des policiers. Perçu comme un contre-pouvoir citoyen, est-ce un droit ou une mise en danger ? (Le Temps du débat, 39 min)

Trump au Moyen-Orient, opération sabotage ? Donald Trump compte bien profiter de ses dernières semaines pour laisser un legs à son successeur, et en particulier au Moyen-Orient, où il prévoit d’imprimer définitivement sa marque. De l’Irak à l’Afghanistan, le locataire de la Maison blanche accélère le retrait des troupes, et aurait sondé ses conseillers sur l’éventualité d’une frappe sur un site nucléaire en Iran. (Cultures Monde, 57 min)

Des temps troublés. "La santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre". Avec la pandémie, troubles dépressifs, anxieux, stress post traumatiques ont augmenté dans l’ensemble de la population. Dans le contexte actuel, quelles sont les personnes les plus à risques ? (La Question du jour, 7 min)

APPRENDRE

Généalogie du livre. "L'écriture est la peinture de la voix", écrivait Voltaire. L’apparition de l’écriture, il y a 5 000 ans, correspond à des besoins comptables. Très vite, elle est utilisée pour des récits. Les tablettes d'argile et papyrus sont témoins de sa naissance et de ses évolutions. (Le Cours de l'Histoire, 50 min)

Faut-il se libérer du corps féminin ? Dans Le Deuxième Sexe, sans surprise, Beauvoir parle... de sexe. Mais aussi de sexualité féminine. Qui avait, avant elle, parlé dans un même ouvrage de philosophie, de puberté, de clitoris et d'homosexualité ? Qui avait brossé le portrait de la femme mariée, de la prostituée, de l'initiation sexuelle de la jeune fille et de la femme indépendante condamnée à être frigide ou masochiste ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Le changement climatique, une vieille angoisse. On tend quelquefois à penser que l'angoisse que fait naître parmi nos contemporains la dégradation générale du climat sur notre planète serait une chose nouvelle. Rien n’est moins vrai : les forêts, les océans, les glaciers ont été, d’âge en âge, au centre de multiples affrontements scientifiques et géopolitiques. (Concordance des temps, 58 min)

La police et la rue. Depuis une quinzaine d’années, les manifestations de rue ont été de plus en plus violemment réprimées par les forces de l’ordre. Comment comprendre cette évolution à contre-courant d’une tendance longue qui voyait plutôt l’avènement d’une forme de pacification ? Ce retour au XIXe siècle interroge d’autant plus qu’il semble, en Europe, concerner au premier chef notre pays. (La Suite dans les idées, 41 min)

(RE)DECOUVRIR

K. Dick par K-rrère. "Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez en voir quelques autres", disait Philip K. Dick. A l’occasion de la réédition de l’intégrale des nouvelles du maître de la science-fiction aux éditions Gallimard, rencontre avec son biographe français : Emmanuel Carrère. (L'Invité des Matins, 42 min)

Cronenberg, à contre-courant. Cronenberg n’a jamais caché, d’une interview à l’autre, son désintérêt pour un Hollywood formaté, peuplé de “gens intéressants qui ne font rien d’intéressant”. Maître du cinéma de genre et alternatif, le réalisateur canadien revient sur une carrière riche en obsessions et explorations. (Affaires culturelles, 56 min)

La fiction "La Division". Cinquante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une jeune historienne écrit une thèse sur les survivants de la Division Charlemagne. Son projet est stoppé net par le décès inopiné des deux témoins qui lui servaient de sources. (Fictions/ Le Feuilleton, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation nous vient du sociologue Manuel Cervera-Marzal, qui s'interroge sur la notion de "post-vérité", alors que la sortie du film conspirationniste Hold Up a beaucoup fait parler :

Il y a derrière cette idée de post-vérité, d’infodémie, je crois, un procès à charge contre Internet. Ce serait le mal. Internet serait la cause de la brutalisation du débat public, serait un espace où on déverserait tout un tas de théories complotistes ou conspirationnistes. Il y a de ça sur Internet, mais sur Internet, il y a du très mauvais comme du très bon. Internet, ça a tout simplement ouvert l'accès à la parole à des personnes qui, auparavant, ne l'avaient pas. Parce qu'effectivement, auparavant, la parole était réservée à certaines personnes autorisées, des experts à divers titres. Et aujourd'hui, elle s'est démocratisée grâce au Net. Je crois qu'il faut faire très attention parce que souvent, derrière ce procès de la post-vérité, c'est un procès d'Internet et c'est au fond des attaques contre la démocratie et des attaques contre la parole du citoyen ordinaire.

Cette session se termine ici. Et nous la concluons avec une énigme : Je produis des spores mais je ne suis ni une plante, ni un champignon, qui suis-je ? Il s'agit du Physarum polycephalum, plus connu sous le nom de "Blob. Cette créature étrange, unicellulaire, est un lointain cousin des amibes, des micro-organismes, et surtout une version géante : il peut atteindre plusieurs mètres carrés. Pas étonnant qu'elle ait eu, en 1958, droit à son propre film d'horreur. A la semaine prochaine !