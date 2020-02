PRESSE // L’esprit d’ouverture !

Après “Les grosses têtes c’était déjà pris !”, France Culture poursuit sa dynamique de communication et pousse de nouvelles portes, toujours avec humour et audace. Qu’elles soient en bois précieux ou recouvertes d’une peinture hors d’âge, dotées d’une poignée design ou classique, intérieures ou extérieures, France Culture propose d’ouvrir toutes les portes. Accessible à tous et tout le temps, en direct ou en podcast, en sons et en images, France Culture emmène les auditeurs dans tous les champs des savoirs, de la création, des idées et de l’imaginaire.

« C’est sans doute hérité de la petite enfance. Une porte fermée me donne immanquablement envie de l’ouvrir. Trop envie de savoir ce qu’il y a derrière. Pas vous ? Traduire graphiquement en portes l’idée de l’esprit d’ouverture, c’est gonflé et c’est ce que nous a proposé l’agence Jésus et Gabriel. 12 portes pour dire la diversité des mondes de la culture et de la connaissance, pour dire la diversité et le pluralisme. 12 portes comme l’horloge de la radio, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. L’humour aussi. Irrésistible, non ? »

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

“Les Matins de Guillaume Erner, Les Chemins de la philosophie, Les Pieds sur terre... les émissions de France Culture ouvrent pour nos esprits des portes sur des univers insoupçonnés. Chacun pourrait raconter ses multiples portes ouvertes, toutes différentes suivant l’heure et le jour, chacune ayant sa couleur, son bruit, chacune menant à des pièces d’ombre ou de lumière. Voilà pourquoi nous en avons photographié plus de deux cents pour en montrer douze. Les cambrioleurs ouvrent les portes avec des radiographies, France Culture avec de la radiophonie.”

Gabriel Gaultier, fondateur de l’agence Jésus et Gabriel

Planning de la campagne :

- Du 25 février au 10 mars : Campagne dans le métro parisien, 68 faces de 12m2 sur les quais du 25 février au 2 mars, et 340 faces de 2m x 1,5m du 4 au 10 mars

- A partir du 3 mars : Campagne d’affichage sauvage à Paris intra-muros, 5 000 affiches

- A venir : Bâche (30m x 8m) sur la Maison de la radio

