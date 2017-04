"France Culture, l'esprit d'ouverture" : une nouvelle signature

Gratifiée de records historiques d’audience* pour son antenne et son offre numérique, France Culture, valide ainsi sa mission de service public d’animation du débat des idées et de diffusion de la connaissance pour tous et pour chacun.

•

Gratifiée de records historiques d’audience* pour son antenne et son offre numérique, France Culture, valide ainsi sa mission de service public d’animation du débat des idées et de diffusion de la connaissance pour tous et pour chacun.

Cette nouvelle signature, nous l’avons voulue, sobre et lumineuse, moderne et ambitieuse.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

Réalisée avec l’agence de publicité Jésus et Gabriel, la nouvelle identité graphique de France Culture repose sur une typographie qui, tout en faisant écho à l’univers numérique, évoque la puissance des mots et le principe revendiqué d’un savoir le plus largement partagé possible.

A partir de jeudi 20 avril 2017, France culture proposera de nouveaux slogans éclairant ses émissions. Tous les visuels des émissions seront à retrouver sur franceculture.fr, sur les réseaux sociaux et bientôt dans la presse.

• Crédits : Radio France

• Crédits : Radio France

Une campagne d’affichage déclinant cette nouvelle signature saluera la grille de rentrée de septembre 2017 de la chaîne.

*France Culture, c’est : 2,4% d’AC en semaine, soit 1 318 000 auditeurs quotidiens, 203 000 nouveaux auditeurs en 1 an et 16,7 millions de podcasts téléchargés en mars 2017, 1,250 million de fans Facebook et 420 000 followers Twitter.