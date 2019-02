L'Europe vue par ses intellectuels, philosophie du gore et clair-obscur : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

C’est une semaine tiraillée entre la haine et l’amour qui vient de s’écouler sur nos ondes : entre les révélations autour de la Ligue du LOL, ce groupe de jeunes journalistes et communicants qui a harcelé des dizaines de personnes en ligne pendant des années, et les derniers chiffres sur la montée des actes antisémites, on ne peut pas dire que l'actualité ait beaucoup prêté à sourire... Mais les ondes consolatrices de nos postes de radio ont su nous apporter du réconfort avec des émissions qui nous ont donné des papillons en nous parlant de chansons d’amour et du rose aux joues en analysant nos sentiments, en nous lisant des romans d’amour ou encore en nous racontant des histoires de cœur… Alors oui, on le sait, la Saint-Valentin est surtout le prétexte à une grande fête commerciale. Mais quand on voit Simone de Beauvoir parler de Sartre avec des étincelles dans les yeux, ou Aragon lire son poème Elsa aux côtés de sa bien-aimée, on se dit quand même que tout n’est pas perdu. Très bonnes écoutes. Alexandra Yeh

COMPRENDRE

L’Europe vue de Naples. Poète, traducteur et écrivain, Erri de Luca se définit comme un “napolitain européen”. L’occasion de le convier à notre micro pour ouvrir un grand cycle de réflexion autour des questions européennes, en vue des élections de mai prochain, et faire parler Erri de Luca de sa jeunesse révolutionnaire, de l’état de son pays et de sa conscience européenne. (L’Invité des Matins, 44 min)

40 ans de théocratie. Dans deux jours, la République islamique d’Iran célébrera ses 40 ans. L’anniversaire en demi-teinte d’un régime tiraillé entre, d’une part, la contestation interne et la répression qu’il oppose au peuple iranien, et d’autre part ses volontés hégémoniques au Moyen-Orient, notamment en Syrie. (Affaires étrangères, 58 min)

À la Maison-Blanche. Rendez-vous avec un homme de l’ombre, l’ancien conseiller aux affaires stratégiques de Barack Obama. De la normalisation des relations avec Cuba au choc de l’élection de Donald Trump, Ben Rhodes raconte comme personne ce qui se tramait dans le Bureau ovale sous l’ère Obama. (La Grande table, 31 min)

APPRENDRE

Philosophie du gore. De la charogne de Baudelaire aux zombies de Romero, les représentations de la mort et de la putréfaction fascinent autant qu’elles répugnent. Elles posent en tout cas une question essentielle, celle de l’esthétisation de la vie en décomposition, et nous font regarder en face ce que l’on ne veut pas voir : le spectacle de l’immonde. (Les Chemins de la philosophie, 4x58 min)

De l’art au labo. Enfiler sa blouse de chimiste pour aller au musée ? Un mélange des genres qui paraît curieux, et pourtant la chimie se révèle un outil passionnant pour comprendre la fabrication des œuvres d’art, de leurs matériaux et de leurs pigments. Et contrairement à la célèbre formule, ici rien ne se perd, mais tout se crée. (Les Cours du Collège de France, 59 min)

Un nouveau genre artistique. Au passage du XIXe au XXe siècle, le clivage entre masculin et féminin s'effrite, se trouble et met progressivement à mal l'idée que la création serait réservée aux hommes et, aux femmes, la procréation. Mais leur présence est importune et menaçante, susceptible de remettre en cause l'ordre établi. (La Fabrique de l’Histoire, 4x52 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Clair-obscur. Rien ne bouge, tout semble suspendu mais pourtant quelque chose cloche dans cette scène… Un enfant décrit à un aveugle l'un des tableaux les plus mémorables de l'histoire de la peinture française : Le Tricheur à l'as de carreau de Georges de La Tour. (L’art est la matière, 59 min)

Paris argentique. En 1976, Jane Evelyn Atwood, pas encore photographe, habite à Paris depuis cinq ans. Elle rencontre Blandine, qui les fait rentrer, elle et son appareil photo, dans un appartement de la rue des Lombards où travaillent des prostituées. Cette rencontre sera le point de départ de son travail photographique et de son observation de la faune parisienne. (Par les temps qui courent, 58 min)

De Corfou à Genève. Peu de lecteurs de Belle du Seigneur savent que le roman d’Albert Cohen est en fait le troisième tome d’une tétralogie initiée en 1930 avec Solal et achevée près de quarante ans plus tard, en 1969, avec Les Valeureux. Retour sur l’histoire d’un chef-d’œuvre si souvent lu dans le désordre. (Talmudiques, 33 min)

LA CITATION

Cette semaine, les mots d’Eva Illouz, sociologue spécialiste des sentiments, venue nous parler d’amour dans les Matins, à la lumière de ses travaux sur la tyrannie du bonheur :

La quête du bonheur est avec nous depuis la Grèce ancienne. L'un des effets pervers de la nouvelle quête de bonheur est de blâmer les classes laborieuses de leurs échecs : on les accuse de ne pas s'occuper suffisamment de leur psychisme. Les classes laborieuses qui n'arriveraient pas à s'intégrer, à être contentes dans une entreprise, on les tient pour responsables. Ce n'est plus la société, l'État et le système qui produisent de la souffrance, ce sont les individus eux-mêmes qui produisent leur propre souffrance, ils sont responsables.

Le 14 février, c’était la Saint-Valentin, mais aussi le (triste) trentième anniversaire de la fatwa contre Salman Rushdie. Et parce que son histoire ne doit pas être oubliée, on vous quitte avec le récit du parcours exceptionnel de cet écrivain contraint de vivre caché et exilé aux États-Unis. Bonne lecture et à la semaine prochaine !