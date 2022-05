Limite planétaire, droit à l'avortement, rafle du Vel d'hiv et René Frydman : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : un zoom sur l'écologie à l'heure du franchissement de la sixième limite planétaire, le droit à l'avortement menacé aux États-Unis, un podcast inédit sur la rafle du Vel d'Hiv à écouter, une rencontre avec le "médecin des premières fois" René Frydman et une immersion nocturne, de l'Ariège aux savanes africaines, pour explorer la densité sonore animale... Retrouvez tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France. Bonnes écoutes ! 🎧 Pauline Petit

Le zoom de la semaine : les limites planétaires

• Crédits : dinn - Getty

Depuis janvier 2022, deux limites planétaires ont été dépassées, menant à un changement d'état irréversible de notre écosystème. Jeudi 5 mai, nous avons atteint le jour du dépassement de l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an, et la sixième limite a été franchie : celle du cycle de l'eau douce. Que désignent les "limites planétaires" ? Comment les préserver ?

💧 En quoi consistent les limites planétaires ? (La Question du jour, 8 min)

🌎 La transition écologique : un chantier sur mesure (Les Enjeux territoriaux, 15 min)

🌱 Des dirigeants au service d'une planète viable (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 59 min)

C'est dans l'actu

• Crédits : Cyndi Monaghan - Getty

🇺🇸 Un droit menacé. Aux États-Unis, la fuite d'un document de la Cour suprême a révélé un projet d'annulation de l'arrêt Roe v. Wade., lequel garantit et protège le droit à l’avortement dans chaque État du pays depuis près de cinquante ans. Pourquoi un tel retour en arrière ? Entre les mœurs et le droit, qui fait la loi ? (Carnet de philo, 3 min)

🤝 Union. À l'approche des législatives des 12 et 19 juin prochain, un accord exceptionnel a été conclu à gauche. La France Insoumise, Europe Ecologie les Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste s'allient sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). (Le Temps du débat, 38 min)

👩‍⚕️ Maternité en danger. Surchargées par le travail et sous-payées, les sages-femmes désertent les hôpitaux. Sur 1 000 sages-femmes formées chaque année, 40 % quittent la profession dans les deux ans qui suivent l'obtention de leur diplôme. (Le Reportage de la rédaction, 5 min)

🇺🇦 Patrimoine ukrainien. En avril dernier, l'Unesco estimait que le conflit en Ukraine avait déjà provoqué la destruction d'au moins 53 sites culturels. Le théâtre de Marioupol a été réduit en ruines, le musée Ivankiv en cendres... Comment protéger le patrimoine ukrainien en temps de guerre ? (Cultures monde, 58 min)

📚 Inédit. Ce jeudi 5 mai, les éditions Gallimard publiaient un ouvrage inédit de Louis-Ferdinand Céline, Guerre, près d'un an après la réapparition de milliers de feuillets de l'auteur. La parution de ce nouvel opus constitue-t-elle un "événement littéraire" ? (Le Temps du débat, 39 min)

Récit historique : se souvenir de la rafle Vel d'Hiv

• Crédits : Radio France

Les 16 et 17 juillet 1942, l'impensable s'est produit : près de 13 000 personnes juives ont été livrées à l'occupant allemand par 9 000 gendarmes et policiers, rendant la France complice de l'ennemi nazi. Le 16 juillet 1995, soit 53 ans après les faits, le gouvernement Chirac reconnaissait la responsabilité de la France dans la déportation des juifs et leur extermination. À l'occasion des 80 ans de la rafle du Vel d'Hiv, voici le récit en 8 épisodes de cet événement tragique à travers les voix de rescapés, d'historiens et de témoins. ⤵

La rafle du Vel d'Hiv : récits d'un crime français (LSD, la série documentaire, 8 x 28 min)

Une rencontre : René Frydman

• Crédits : ERIC FEFERBERG / AFP - AFP

L'obstétricien, gynécologue et professeur des universités René Frydman a contribué à changer la société grâce à des innovations telles que la fécondation in vitro ou la congélation embryonnaire. Pour lui, la naissance garde toute sa part de mystère. Rencontre en cinq épisodes avec le "père" scientifique du premier "bébé-éprouvette" français, Amandine, née il y a 40 ans.

⚕️ René Frydman : l'artisan de la renaissance (À Voix nue, 5 x 30 min)

Il est temps...

• Crédits : Julien Mattia / Le Pictorium - Maxppp

Vous avez 8️⃣ minutes...

👮 Que fait la police. "Les violences policières et leur déni sont symptomatiques d'une démocratie qui s'essouffle". Témoin des obstacles qui empêchent leurs condamnations, l'avocat Vincent Brengarth nous alerte. (Tracts, le podcast)

Non, en fait, seulement 3️⃣ minutes !

👶 Pas d'frère, pas d'sœur. Un enfant sans fratrie ne deviendra pas forcément un horrible égoïste ou un être asocial. Des clefs pour en finir avec le faux problème de de l'enfant unique. (Le Carnet de philo)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

😜 Qui mème me suive. Satiriques, ludiques, sérieux parfois, les mèmes sont aussi un commentaire sur l'actualité, une manière de s’inviter dans le débat. Petite sémiologie de cet objet d'internet. (La Grande Table idées)

Vous avez 5️⃣8️⃣ minutes...

​💄​👸 Trop chou.On célèbre la beauté et la mignonnerie des enfants pour leur dire qu’on les aime. Mais comment les protéger face aux normes et aux injonctions liées à l'apparence physique ? Quelle place donner à la beauté dans nos discours éducatifs ? (Être et savoir)

Vous avez bien 4️⃣ x 5️⃣7️⃣ min !

🐯 Immersion nocturne. Fermez les yeux, plongez dans l'épaisseur de la nuit et laissez-vous transporter dans un voyage sensoriel, des montagnes de l'Ariège aux savanes africaines, auprès des antilopes, des hiboux et des lucioles. Immersion nocturne et animale garantie. (LSD, la série documentaire)

Cette session est terminée. On se quitte avec la lecture d'un épisode méconnu de l'histoire de l'Ukraine : l'Holodomor. Au début des années 1930, des millions de personnes y sont mortes de faim. Cette famine avait été orchestrée par Staline. Un ferment puissant du sentiment national ukrainien, que vient aujourd'hui réactiver l'agression russe.

Très bon week-end et à la semaine prochaine ! 👋👋