L'information du futur selon Lazareff, en 1949

Patron de presse visionnaire, pionnier de l’actualité télévisée et créateur de la première émission télé d’information et de reportage, Cinq colonnes à la une, le journaliste et producteur Pierre Lazareff imagine en 1949 l’information qui est la nôtre aujourd’hui :

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Les années Lazareff de France Soir, entre 1949 et 1972 53 min Sur les docks Les années Lazareff de France Soir, entre 1949 et 1972

"En l’an 2000, vous aurez donc à domicile le journal télévisé en couleur et sans doute en relief. Il y aura de l’information partout, partout, partout, partout. Nul n’aura le droit d’ignorer quoi que ce soit. Il y aura des haut-parleurs dans la rue, dans le métro catapulté et sans doute aussi dans les trains électriques, les avions et les hélicoptères pour les nouvelles radiodiffusées. Il y aura des appareils de télévision dans tous les bistrots car il y a aura encore et toujours des bistrots en France tout au moins.

Sur le plan de l’image, il est évident que c’est le développement de la télévision qui lui permettra de connaître son maximum d’intensité. Il y aura sûrement, en l’an 2000, encore un tour de France à bicyclette et sans doute filmé étape par étape en couleur. Tout peut changer sauf là.

Et nos petits-fils le verront se dérouler sous leurs yeux, sans arrêt et sans qu’ils aient à se déranger. Le journal radiophonique connaîtra lui aussi son plein épanouissement et je pense qu’il y aura au moins une chaîne, alors, consacrée complètement au radio journal. On pourra y entendre toutes les 5 minutes le résumé des informations principales de la journée et dans le reste du temps des commentaires, des radios reportages, des rubriques, etc. D'ores et déjà le système de transmission du journal à domicile par fac-similé a fait ses preuves. Il s’agit d’un procédé de transmission d’image à distance qui permet de reproduire sur un format réduit le journal sur une bande de papier blanc, préalablement disposée à cet effet à l’intérieur d’un appareil que chacun pourra posséder chez soi. On vendra des journaux quotidiens en héliogravure, c’est-à-dire comme les magazines illustrés que vous achetez actuellement, et en couleur.

S’il est facile de prévoir, en effet, en se basant sur les recherches actuelles ce que sera le journal de demain, il est impossible de deviner ce qu’il y aura dedans. Pour nous autres journalistes c’est la seule question qui se pose. Que voudra-t-on alors que le public sache ? Et tous ces moyens ne seront-ils mis en œuvre que pour bourrer le crâne au public dans une direction voulue, pour diriger ses pensées, faire de lui un automate intellectuel ?

Car les moyens d’expression peuvent se multiplier et se parfaire mais ce qui nous inquiète c’est au service de quoi et de qui ils seront mis. Si c’est au service de la liberté ou du despotisme, de la vérité ou du mensonge. Et puisque vous me donnez rendez-vous en l’an 2000 j’espère pouvoir vous dire : "Vous vous souvenez ce que je vous disais il y a 50 ans ? Eh bien nous avons bien travaillé. La liberté d’expression et d’information l’a finalement emporté."

Je voudrais vous dire cela à la radio naturellement car malgré mon sérum Bogomoletz, à cette époque-là, je préférerais certainement ne pas paraître à la télévision."