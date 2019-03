Littérature, climat, bouddhisme et Susan Sarandon : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Cette semaine plus encore que les autres, on a parlé livres et bonnes feuilles sur les ondes de France Culture, alors que le salon du Livre Paris bat son plein dans la capitale. L’occasion de dresser un bilan de santé du livre et de ses lecteurs et de relancer le débat sur la réhabilitation du mot “autrice”. L’occasion aussi de discuter avec ceux qui font la littérature aujourd’hui : on a parlé d’héritage familial avec Leonor de Recondo et Dai Sijie, de relations entre histoire et littérature avec Judith Lyon-Caen et Aurélien Bellanger ou encore de la rencontre du théâtre et du roman avec Leïla Slimani. Après un détour par la poésie de Verlaine, une relecture des cultissimes Exercices de style de Queneau et une redécouverte de l’oeuvre de Maupassant, quelques-unes de nos émissions ont délocalisé leur studio pour venir évoquer devant vous, et avec vous, la bibliothèque idéale des écrivains et l’actualité de la poésie. Sans oublier enfin un sujet qui nous tient particulièrement à coeur, et auquel nous avons d’ailleurs consacré le dernier numéro de notre revue Papiers : quelle est la raison d’être, finalement de la littérature ? Pourquoi écrit-on et pourquoi lit-on ? On vous laisse à vos réflexions… En attendant, très bonnes écoutes. Alexandra Yeh

COMPRENDRE

Plus chaud que le climat. “Quand je serai grand, je voudrais être vivant.” Chaque semaine, collégiens, lycéens et étudiants du monde entier font grève pour exiger des mesures radicales pour l'environnement. Reste à voir si la mobilisation des jeunes générations réveillera enfin les consciences. (L’Invité des Matins, 43 min)

One, two, three, viva l’Algérie. Nous sommes le 8 mars à Alger, au cœur de la manifestation contre Bouteflika. Plusieurs millions d’Algériens sont descendus dans les rues, plus de monde que dans tous les rassemblements qui ont eu lieu ces trente dernières années dans le pays. Parmi eux, Badis, Zaki et Nejma nous racontent les raisons de leur colère. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Une toile trentenaire. Cette semaine, le web a fêté ses 30 ans. Le sociologue Dominique Cardon retrace l’histoire du réseau aux 3 W, né en pleine Guerre froide et berceau d’une culture libertaire et participative. Des premiers pas du logiciel libre aux batailles actuelles sur la neutralité du net, c’est toute une épopée numérique qui s’est déroulée durant ces trois décennies. (La Grande table, 34 min)

APPRENDRE

Le bouddhisme, religion du bout du monde. À mi-chemin entre religion et philosophie, le bouddhisme fascine mais reste méconnu en Occident où il passe encore pour une croyance exotique. Peut-être parce que depuis Aristote, l’Europe a préféré cette science de l’être qu’est la métaphysique, alors que le bouddhisme se distance au contraire de l’être au motif que “rien n’a de substance, tout est processus”... (Les Chemins de la philosophie, 57 min)

Alain Touraine à l’intérieur. Il est l’un des pères de la sociologie française moderne et un grand penseur de l’action collective. Des usines Renault aux gilets jaunes en passant les mines chiliennes et Solidarnosc, ce défenseur de la modernité scrute la société et ses acteurs depuis plus de soixante ans. (À voix nue, 5x29 min)

L’ère des lanceurs d’alerte. Certains ont acquis une renommée mondiale, d’autres agissent localement, mais tous prennent des risques face à leurs contradicteurs jusque devant la loi. Qui sont-ils ? Comment les distinguer d’acteurs aux intentions moins nobles ? (Matières à penser, 44 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Recherche Susan désespérément. Voilà bientôt 50 ans que Susan Sarandon arpente les studios et plateaux de tournage hollywoodiens. Cette native du New Jersey que rien ne prédestinait au cinéma nous raconte ses plus grands rôles, de Louise Sawyer dans le culte Thelma et Louise à Grace, la mère éplorée de John F. Donovan dans le film de Xavier Dolan. (La Grande table, 26 min)

Amants scandaleux. Lorsque le jeune Verlaine appelle à lui Rimbaud, “Venez, chère grande âme. On vous appelle, on vous attend”, sait-il qu'il va faire voler en éclats les résolutions sur lesquelles l'auteur de Fêtes galantes voudrait établir l'équilibre de sa vie personnelle, littéraire et publique ? (La Compagnie des auteurs, 58 min)

Générations Mods. Dans les années 1960, l’Europe découvre avec inquiétude le phénomène des bandes de jeunes. Après les Teddy Boys anglais et les blousons noirs français des fifties, ce sont les Mods qui émergent à Londres, traînant leurs Docs et leurs tignasses dans les bars de Carnaby Street et de Soho. (Juke-Box, 59 min)

Citation

Cette semaine, les mots de l’académicien franco-libanais Amin Maalouf, qui décrivait au micro des Matins un monde arabe désorienté et en quête de repères :

J’ai connu un monde arabe complètement différent, où il y avait les mêmes débats que dans le reste du monde autour de la division entre communisme et capitalisme. On oublie aujourd’hui que dans un pays comme l’Indonésie, il y avait le plus grand parti communiste en dehors de la Chine et de l’Union soviétique. Aujourd’hui on parle de l’Indonésie comme la plus grande nation musulmane, mais à l’époque, une fraction importante de la population était résolument laïque. C’était vrai aussi en Irak, au Soudan… Il n’y avait pas cette particularité que l’on voit aujourd’hui dans le monde arabe, celle d’un monde complètement étranger, différent. Moi j’ai connu un monde arabe qui ressemblait au reste du monde, et qui s’est transformé principalement à partir de 1967 et de la défaite de Nasser contre Israël. À partir de là, on a une toute autre évolution qui commence et qui se développe plus tard avec l’arrivée de l’argent du pétrole, et qui va diffuser une toute nouvelle idéologie : non plus un nationalisme nassérien, avec les défauts qu'il comporte, mais une idéologie de radicalisme religieux... qui a eu les conséquences que l’on sait à travers le monde.

Un petit cours de physique avant de se quitter, ça vous dirait ? Pas d’inquiétude, on est loin des cours rébarbatifs de vos années collège : c’est Etienne Klein, scientifique et philosophe des sciences, qui vous propose de comprendre ce qu’il se passe exactement quand vous aspirez dans une paille. Une histoire de pression atmosphérique, que l’on vous laisse découvrir en images. A la semaine prochaine !