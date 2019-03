Lundi 18 mars, dès 18h20 - Grand débat national : échange avec des intellectuels

Après trois mois de rassemblements dans les rues et sur les ronds-points, les débats se multiplient depuis deux mois partout en France. Emmanuel Macron, à l’initiative du Grand débat national, participe lui-même à ces échanges. Lundi 18 mars, en direct de l’Elysée et en partenariat exclusif avec France Culture, le Président de la République se confrontera aux visions et aux questions de plus de 65 intellectuels représentant les domaines des savoirs, de la recherche et de la pensée contemporaine. Animé par Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture, le débat sera proposé à l’antenne et retransmis en vidéo sur franceculture.fr.

France Culture est le média de la vie des idées et des savoirs. Tout au long de l’année et dans de nombreux rendez-vous de notre antenne, nous accueillons les penseurs de notre temps, chercheurs, universitaires, écrivains… tous contribuent au débat contradictoire nécessaire pour mieux comprendre notre époque et penser l’avenir. Nous espérons que ce débat sera riche et permettra de nourrir les réflexions de toutes et de tous. Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Lundi 18 mars à 18h20 : EN DIRECT et EN VIDÉO

Organisé autour de thèmes fondamentaux tels que le climat, les inégalités et l’identité, le débat s’ouvrira aussi aux impacts du numérique et de la technologie sur la société ainsi qu’aux nouvelles formes de démocratie. Chaque personnalité présente pourra interroger le président et nourrir l’échange animé par Guillaume Erner.

Retransmission en direct du débat sur l’antenne de France Culture et également en vidéo sur franceculture.fr

Guillaume Erner est producteur des Matins de France Culture depuis 2015

Sociologue et homme de radio, Guillaume Erner a publié différents ouvrages consacrés aux comportements irrationnels, notamment « Expliquer l’antisémitisme » (Presses Universitaires de France, 2005), « Victimes de la mode ? » (La Découverte, 2004) et enfin « Sociologie des tendances » (Que Sais-Je, 2008).